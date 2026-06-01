Gadchiroli Crime: Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून

Updated On: Jun 01, 2026 | 11:24 AM IST
सारांश

गडचिरोलीच्या एटापल्ली तालुक्यात इंस्टाग्रामवरून झालेली ओळख प्रेमसंबंधात बदलली आणि त्याचा शेवट हत्येत झाला. विवाहित असल्याने लग्नास नकार दिल्याच्या रागातून सूरज हलदार याने सतीशकुमार निसाद याच्यावर चाकूने सपासप वार करून गळा चिरत हत्या केली. नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • इंस्टाग्रामवरील ओळखीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले होते.
  • लग्नास नकार दिल्याने आरोपीने मित्रावर चाकूने हल्ला करून हत्या केली.
  • नागरिकांनी प्रसंगावधान राखून आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
गडचिरोली: गडचिरोली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख, ओळखीचे रूपांतर समलैंगिक प्रेमात झाले. मात्र लग्नासाठी विचारलं असता नकार मिळाला आणि याच रागात मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना ३१ मे रोजी सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास एटापल्ली-जारावंडी मार्गावर हालेवारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील देवदा गावाजवळ घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव सतीशकुमार जगदीशप्रकाश निसाद (वय ३२, रा. नागेपल्ली, ता. अहेरी) असे आहे. आरोपी सूरज हलदार (वय ३०, रा. मिरगन, ता. रायघर, जि. नबरंगपूर, ओडिशा) असे आहे. नागरिकांनी आरोपीला रंगेहात पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे. सतीशकुमार याचा नागेपल्ली येथे गॅरेजचा व्यवसाय आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याची आणि ओडिशातील सूरज हलदारची ‘इन्स्टाग्राम’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ओळख झाली. या ओळखीचे रूपांतर नंतर मैत्रीत आणि पुढे समलैंगिक जवळीकतेमध्ये झाले. दोघांना प्रेम झाले आणि यानंतर सुरजणे सतीशकुमारकडे लग्नासाठी तगादा लावला. मात्र सतीशकुमारने लग्न करायला नकार दिला. कारण तो आधीच विवाहित होता.

कशी केली हत्या?

एकतर्फी प्रेमात बुडालेला सूरज हा दोन दिवसांपूर्वी सतीशकुमारला भेटण्यासाठी ओडिशातून नागेपल्ली येथे आला. तिथे आल्यानंतर त्याला सतीशकुमार हा विवाहित असल्याचे कळले. दोन दिवस एकत्र घालवल्यानंतर, रविवारी पहाटे सुरज आपल्या गावी ओडिशाला जाण्यासाठी निघाला. सतीशकुमार त्याला सोडण्यासाठी आपल्या चारचाकी कारणे छत्तीसगडच्या सीमाभागातून ओडिशाच्या दिशेने घेऊन जाणार होता. मात्र, प्रवासादरम्यान देवदा गावाजवळ पोहोचताच सतीशकुमार विवाहित असल्याच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले. याच भांडणात सुरजणे सोबत असलेला चाकू काढला आणि सतीशकुमारवर सपासप वार केला आणि त्याची हत्या केली.

यानंतर तो पळून जाण्याच्या तयारीत होता. हा सगळा प्रकार देवदा गावाजवळ सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास हा रक्तरंजित प्रकार नागरिकांच्या निदर्शनास आला. नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत सूरज हलदारला जागीच पकडले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलीस पुढील कारवाई करत असून तपास करता आहे.

Published On: Jun 01, 2026 | 11:24 AM

RCB च्या विजयानंतर अनुष्का – विराटचं जोरदार सेलिब्रेशन; मिसेस कोहलींची पहिली पोस्ट चर्चेत; टी-शर्टवरील 2 ओळींनी वेधलं लक्ष

पिंपरी-चिंचवडच्या 'स्मार्ट' सुरक्षेचा बोजवारा, 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे गायब; शेकडो बंद

JEE Advanced Girl Topper 2026: पुण्याची आरोही देशपांडे महिलांमध्ये देशात पहिली; काय आहे तिचे 'कलर कोडिंग' तंत्र?

India-Nepal ties: मैत्री की मतभेद? नेपाळचे PM बालेन शाह यांच्या 'त्या' विधानाने खळबळ; डॅमेज कंट्रोलसाठी रवी लामिछाने दिल्लीत

IPL Final: एकीकडे हार तर दुसरीकडे आग! GT च्या बसचा आगीचा व्हिडिओ व्हायरल, रस्त्यावर 1 तास बसले खेळाडू; चाहत्यांचा घेराव

शरीरात दिसून येणाऱ्या 'या' लहान लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी येईल हार्ट अटॅक

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, "सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील"

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

