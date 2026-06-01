Gadchiroli Crime: Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणात हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव सतीशकुमार जगदीशप्रकाश निसाद (वय ३२, रा. नागेपल्ली, ता. अहेरी) असे आहे. आरोपी सूरज हलदार (वय ३०, रा. मिरगन, ता. रायघर, जि. नबरंगपूर, ओडिशा) असे आहे. नागरिकांनी आरोपीला रंगेहात पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे. सतीशकुमार याचा नागेपल्ली येथे गॅरेजचा व्यवसाय आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याची आणि ओडिशातील सूरज हलदारची ‘इन्स्टाग्राम’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ओळख झाली. या ओळखीचे रूपांतर नंतर मैत्रीत आणि पुढे समलैंगिक जवळीकतेमध्ये झाले. दोघांना प्रेम झाले आणि यानंतर सुरजणे सतीशकुमारकडे लग्नासाठी तगादा लावला. मात्र सतीशकुमारने लग्न करायला नकार दिला. कारण तो आधीच विवाहित होता.
कशी केली हत्या?
एकतर्फी प्रेमात बुडालेला सूरज हा दोन दिवसांपूर्वी सतीशकुमारला भेटण्यासाठी ओडिशातून नागेपल्ली येथे आला. तिथे आल्यानंतर त्याला सतीशकुमार हा विवाहित असल्याचे कळले. दोन दिवस एकत्र घालवल्यानंतर, रविवारी पहाटे सुरज आपल्या गावी ओडिशाला जाण्यासाठी निघाला. सतीशकुमार त्याला सोडण्यासाठी आपल्या चारचाकी कारणे छत्तीसगडच्या सीमाभागातून ओडिशाच्या दिशेने घेऊन जाणार होता. मात्र, प्रवासादरम्यान देवदा गावाजवळ पोहोचताच सतीशकुमार विवाहित असल्याच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले. याच भांडणात सुरजणे सोबत असलेला चाकू काढला आणि सतीशकुमारवर सपासप वार केला आणि त्याची हत्या केली.
यानंतर तो पळून जाण्याच्या तयारीत होता. हा सगळा प्रकार देवदा गावाजवळ सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास हा रक्तरंजित प्रकार नागरिकांच्या निदर्शनास आला. नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत सूरज हलदारला जागीच पकडले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलीस पुढील कारवाई करत असून तपास करता आहे.
