IPL Final: एकीकडे हार तर दुसरीकडे आग! GT च्या बसचा आगीचा व्हिडिओ व्हायरल, रस्त्यावर 1 तास बसले खेळाडू; चाहत्यांचा घेराव

Updated On: Jun 01, 2026 | 10:59 AM IST
आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यानंतर, गुजरात टायटन्सच्या खेळाडूंच्या हॉटेलकडे परतत असताना त्यांच्या बसला आग लागली. खेळाडूंना जवळपास एक तास रस्त्यावरच थांबावे लागले. या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे

গুজরात টायटन्सच्या बसला आग (फोटो सौजन्य - X.com/Instagram)

आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यानंतर हॉटेलकडे परतणाऱ्या गुजरात टायटन्सच्या बसला आग लागल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. खेळाडू हॉटेलकडे जात असताना ही घटना घडली. सर्व खेळाडूंना बसमधून सुरक्षितपणे बाहेर काढून दुसऱ्या वाहनातून पाठवण्यात आले असले तरी, त्यांना सुमारे एक तास रस्त्यावरच थांबावे लागले. या काळात, चाहते मोठ्या संख्येने जमा होऊ लागल्याने पोलिसांनी खेळाडूंच्या भोवती पहारा दिला. मोहम्मद सिराजनेही रस्त्यावर बसलेला स्वतःचा एक फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून गुजरात टायटन्सचा अंतिम सामन्यात पराभव झाला. शेवटच्या सामन्यात गुजरात अजिबात चांगली कामगिरी करू शकली नाही. दरम्यान हॉटेलकडे निघाल्यानंतर त्यांना या नव्या त्रासालाही सामोरे जावे लागले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि सर्व खेळाडूंना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. 

गुजरात टायटन्सच्या बसला आग कशी लागली?

गुजरात संघाच्या बसला लागलेल्या आगीचे कारण शॉर्ट सर्किट असल्याचे मानले जात आहे. वृत्तानुसार, आग लागल्याचे लक्षात येताच खेळाडूंना सर्वप्रथम बसमधून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. कोणताही चाहता खेळाडूंना त्रास देऊ नये म्हणून बससोबत असलेले पोलीस कर्मचारी खेळाडूंच्या भोवती उभे होते.

संघाची बस रस्त्यावर उभी असलेली पाहून, ये-जा करणारे लोक थांबले, काहींनी फोटो काढले तर काहींनी व्हिडिओ बनवले. यादरम्यान, पोलीस अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही वाहनाला तिथे थांबण्याची परवानगी दिली नाही आणि चाहत्यांना खेळाडूंपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी सुरक्षा घेरादेखील तयार केला.

मोहम्मद सिराजने शेअर केला फोटो 

मोहम्मद सिराजने इन्स्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो, इशांत शर्मा आणि साई किशोर रस्त्यावर बसलेले दिसत आहेत. बसला आग लागल्याने खेळाडूंना बाहेर काढण्यात आले होते आणि दुसऱ्या बसची व्यवस्था केली जात होती, तेव्हा हा फोटो काढण्यात आला होता.

आयपीएल फायनलमध्ये, गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करत १५५ धावा केल्या. संघाचे सलामीवीर शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन दोघेही मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरले आणि याशिवाय प्लेऑफमध्येच दोघांनीही आपली विकेट गमावली. त्यामुळे फलंदाजीच्या क्रमात बदल करून निशांत सिंधूला तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवण्यात आले, पण हा निर्णय चुकीचा ठरला. वॉशिंग्टन सुंदरच्या अर्धशतकामुळे (५०) संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठता आली. तथापि, विराट कोहलीच्या शानदार खेळीमुळे आरसीबीने सहजपणे लक्ष्य गाठले आणि ५ गडी राखून दणदणीत विजय नोंदवला. ही आरसीबीची सलग दुसरी आयपीएल ट्रॉफी आहे.

