Mumbai-Pune Expressway Accident :मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर भीषण अपघात; दोन जणांचा जागीच मृत्यू, मिसिंग लिंक दोन तास बंद

Updated On: Jun 01, 2026 | 09:17 AM IST
सारांश

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खालापूरजवळ दोन अवजड वाहनांमध्ये पहाटे भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एर्टिगा कारमधील दोघेजण जखमी झाले. अपघातामुळे मुंबईकडे जाणारी मिसिंग लिंक सुमारे दोन तास बंद ठेवावी लागली आणि वाहतूक विस्कळीत झाली.

विस्तार
  • खालापूर फूड मॉलजवळ दोन अवजड वाहनांची जोरदार धडक होऊन दोघांचा मृत्यू.
  • मागून आलेल्या एर्टिगा कारने अपघातग्रस्त वाहनाला धडक दिल्याने दोघेजण जखमी.
  • अपघातामुळे मुंबईकडे जाणारी मिसिंग लिंक दोन तास बंद; वाहतूक वळवण्यात आली.
मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर भीषण अपघाताची घडल्याची बातमी समोर आली आहे. खालापूर फूड मॉलजवळ दोन अवजड वाहनांमध्ये जोरदार धडक झाली. या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर मागून आलेल्या अर्टिगा कारने अपघातग्रस्त वाहनाला धडक दिल्याने आणखी दोघेजण जखमी झाले. या अपघातामुळे मुंबईकडे जाणारी मिसिंग लिंक सुमारे दोन तास वाहतुकीसाठी बंद ठेवावी लागली. परिणामी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. ही घटना रविवारी पहाटे घडली.

आता अपघातग्रस्त वाहनं बाजूला घेण्यात आली असून मिसिंग लिंक पुन्हा एकदा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलाय. दोन्ही वाहनांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे. सुदैवाने या अपघाताने मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पुन्हा एकदा अपघातावरून चर्चेत आला आहे.

Solapur Crime: सख्ख्या भावाचा क्रूर अंत! गाढ झोपेत असताना डोक्यात दगडी पाटा घालून हत्या

शिर्डी-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी बसची एर्टिगा कारला जोरदार धडक, 2 जणांचा मृत्यू, 15 गंभीर जखमी

अहिल्यानगर येथून एक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. शिर्डी-नाशिक महामार्गावर एसटी बस आणि एर्टिगा कारदरम्यान भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला तर १५ जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेने अहिल्यानगरात खळबळ उडाली आहे.

पनवेलहून शिर्डीकडे नियमित वेळेप्रेमाणे एस टी बस येत होती. तेव्हा एर्टींगा कार नाशिकच्या दिशेने जात असताना हा अपघात घडला. सावळीविहीर परिसरात दोन्ही वाहनांमध्ये अचानक भीषण धडक झाली. ही धडक इतकी तीव्र होती की, एर्टीगा कारचा चक्काचूर झाला. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे तर १५ जण गंभीर जखमी झाले आहे.

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य करण्यास सुरुवात केली. जखमींना तत्काळपणे साई संस्थानच्या सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पोलिसांनी तत्काळपणे घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य केले. दरम्यान जखमींवर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. अशातच मृतांच्या आकड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की, कारचा जागीच चक्काचूर झाला. महामार्गावर काहीकाळ वाहून विस्कळीत झाली होती मात्र पोलिसांनी आणि स्थानिकांनी मिळून खोळंबलेली वाहतूक सेवा पुन्हा सुरळीत केला.

स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई; अट्टल घरफोड्या आरोपी जेरबंद, ४५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात नेमका कुठे घडला?

    Ans: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खालापूर फूड मॉलजवळ हा अपघात घडला.

  • Que: या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघेजण जखमी झाले.

  • Que: अपघातानंतर वाहतुकीवर काय परिणाम झाला?

    Ans: मुंबईकडे जाणारी मिसिंग लिंक सुमारे दोन तास बंद ठेवण्यात आली आणि वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली.

Published On: Jun 01, 2026 | 09:17 AM

