RCB च्या विजयानंतर अनुष्का – विराटचं जोरदार सेलिब्रेशन; मिसेस कोहलींची पहिली पोस्ट चर्चेत; टी-शर्टवरील 2 ओळींनी वेधलं लक्ष

Updated On: Jun 01, 2026 | 11:23 AM IST
आरसीबीचे चाहते जल्लोष करत असतानाच, विराट आणि अनुष्काच्या मनमोहक क्षणांचा एक व्हायरल व्हिडिओ पुन्हा एकदा इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

रविवारी अहमदाबाद येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सला (GT) पराभूत करून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने (RCB) आयपीएल २०२६ चे विजेतेपद पटकावले. १५६ धावांचे लक्ष्य गाठताना, विराट कोहलीने ४२ चेंडूंमध्ये नाबाद ७५ धावा करून आपल्या संघाला दणदणीत विजय मिळवून दिला. आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले. स्टेडियममध्ये अनुष्का शर्मा कोहली आणि संघाला प्रोत्साहन देताना दिसली. तिने आपल्या पतीसाठी एक गोड पोस्टही शेअर केली.

आरसीबीचे चाहते जल्लोष करत असतानाच, विराट आणि अनुष्काच्या मनमोहक क्षणांचा एक व्हायरल व्हिडिओ पुन्हा एकदा इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे. संविराटने विजयी षटकार मारल्यावर अनुष्का आनंदाने उड्याही मारू लागली. एका युझरने हा व्हिडिओ शेअर करत लिहिले, “विराट कोहलीने जीटीविरुद्ध विजयी षटकार मारल्यानंतर अनुष्का शर्माचा उत्साही जल्लोष पाहा. विराट कोहलीने एक चौकार आणि एक षटकार मारून शानदारपणे सामन्याचा शेवट केला. सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद.”

आपल्या पतीचे अभिनंदन करताना, अनुष्काने विराटचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्याने ‘एकदा जिंकून छान वाटलं, तू पुन्हा करून दाखवलंस’ असे लिहिलेला टी-शर्ट घातला आहे. तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये एक हार्ट इमोजीसुद्धा जोडला आहे.

 

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्सविरुद्ध कोहलीने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वात जलद अर्धशतक झळकावताच जल्लोष सुरू झाला. व्हीआयपी पॅव्हेलियनमधून सामना पाहत असलेली अनुष्का लगेचच उभी राहिली आणि तिने या कामगिरीचे कौतुक केले. मैदानावरून अनुष्काची प्रतिक्रिया पाहून कोहलीने तिला फ्लाइंग किस्स दिली. अनुष्काची पोस्ट आणि स्टेडियममधील त्यांच्या प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहेत. सामन्यानंतर कोहली आणि अनुष्का नाचतानाही दिसले.

Published On: Jun 01, 2026 | 11:23 AM

