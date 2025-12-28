पंढरपुरात सराईत गुन्हेगारांवर पोलिसांची मोठी कारवाई; कुख्यात टोळी जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार

पंढरपूर : पंढरपुर शहर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे अभिलेखावरील सहा सराईत गुन्हेगारांची टोळी एक वर्षासाठी संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आली. याबाबतची माहिती येथील शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांनी दिली. हद्दपारीच्या या कारवाईची माहिती पोलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांनी दिली.
विश्वजीत घोडके म्हणाले की, शहर पोलीस ठाणे हद्दीतील गंभीर गुन्हे करणारे टोळीतील सराईत गुन्हेगार आणि टोळी प्रमुख राजेंद्र उर्फ डॅनी गौतम कावरे (रा. हनुमान मैदानाजवळ, जुन्या कोर्टाचे पाठीमागे, पंढरपूर) याच्यासह दर्शन उर्फ कौस्तुभ संतोष बंडगर (रा.धुंडा महाराज मठासमोर, पंढरपुर), पवन अनिल आधटराव (रा. मटण मार्केटजवळ पंढरपुर), कार्तिक नागेश सुरवसे ( रा.धुंडा महाराज मठासमोर, पंढरपुर) अक्षय हरीभाऊ गवळी उर्फ अक्षय जुमाळे (रा. हनुमान मैदान पंढरपुर), ओम उर्फ ओके गणेश कोळी उर्फ जाधव (रा. गांविदपुरा पंढरपुर सध्या रा. शिवाजीनगर, जळगाव) या सहा जणांविरूध्द दोनपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असल्यामुळे हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करुन हद्दपारीचे कारवाईबाबत वरिष्ठांना अहवाल सादर केला होता.
दरम्यान, अहवालानुसार येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत डगळे यांनी हद्दपार करण्याबाबतची कामे चालवून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल जिल्हा पोलिस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्याकडे सादर केला होता. जिल्हाप्रमुखांच्या आदेशान्वये राजेंद्र उर्फ डॅनी गौतम कावरे, (टोळी प्रमुख), दर्शन उर्फ कौस्तुभ संतोष बंडगर (टोळी सदस्य) पवन अनिल आधटराव (टोळी सदस्य), कार्तिक नागेश सुरवसे (टोळी सदस्य), अक्षय हरीभाउ गवळी उर्फ अक्षय जुमाळे आणि ओम उर्फ ओके गणेश कोळी उर्फ जाधव यांना ताब्यात घेऊन संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातून एक वर्षासाठीच्या हद्दपारीचे आदेश बजावण्यात आल्याचेही घोडके यांनी सांगितले.
वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात पार पाडली हद्दपारीची कामगिरी
दरम्यान, सदर हद्दपारीची कामगिरी ही सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आशिष कांबळे, सहाय्यक पोलिस फौजदार कल्याण ढवणे, पोलीस नाईक सचिन इंगळे तसेच पोलिस हवालदार सिरमा गोडसे, प्रसाद औटी, विठ्ठल विभुते यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
एक वर्ष कालावधीसाठी हद्दपार
हद्दपारीच्या या आदेशान्वये वरील टोळी प्रमुख व इतर सदस्यांना संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातून एक वर्ष कालावधीकरीता हद्दपार करण्यात आले असून, यापुढेही पंढरपुर शहर पोलीस ठाण्याचे गुन्हे अभिलेखावरील दोन पेक्षा जास्त दाखल गुन्ह्यातील अवैध वाळूचोरी तसेच शरीराविषयी गुन्हे करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार करणेसंदर्भातील कामकाज सुरू असल्याची माहिती शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांनी दिली.
