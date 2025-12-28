Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Solapur Crime: 50 तोळे सोन्यासाठी की कटकारस्थान? महापालिका निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवाराची हत्या

सोलापुरात महापालिका निवडणुकीची तयारी करणारे तृतीयपंथी उमेदवार अय्युब सय्यद यांचा घरात उशीने तोंड दाबून खून झाला. गळ्यातील सुमारे 50 तोळे सोनं लुटलं गेलं. CCTVत तीन संशयित दिसत असून तपास सुरू आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:01 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • घरात मृतदेह आढळला; उशीने तोंड दाबून हत्या
  • 50 तोळे सोनं, कानातील दागिने लंपास
  • CCTVत तीन संशयित; DVR गायब, तपास सुरू
सोलापूर : सोलापूर शहरात खळबळजनक घटना घडली आहे. सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अय्युब सय्यद हे तयारी करत होते. मात्र काल घडलेल्या घटनेने सगळ्यांना धक्का बसला. त्यांच्या राहत्या घरी त्यांचा मृतदेह आढळून आला अहे. त्यांची काळजी घेणारी महिला ज्या वेळी घरात गेली तेव्हा त्यांचा मृतदेह तिथे पडला होता. उशीने तोंड दाबण्यात आल त्या नंतर गळ्यातील सोने आणि कानातील सोने ओरबडून घेवून गेले आहेत. ते महापालिका निवडणुकीचे तयारी करत होते. नक्की खून का करण्यात आला? याच कारण अद्याप स्पष्ट नाही.

Hyderabad News: ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन जीवावर बेतले! पैसे हरल्यानंतर 24 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

अय्यूब सय्यद सोशल मीडियावर होते लोकप्रिय

तृतीयपंथी उमेदवार म्हणून ते नुकतेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यांना रिल्स वर मोठी पसंती होती. मात्र त्यांच्या घरातील सीसीटीव्हीमध्ये तीन जण आढळून आले आहेत. डीव्हीआर मिळाला नाही. तोंडाला मास्क लावून आल्याने काय ओळख पटली नाही. तृतीयपंथी समाजात आणि परिसरात त्यांच सामाजिक काम चांगलं होत. त्यांचा खून का करण्यात आला याच अद्याप कारण समजू शकल नाही.

गळ्यात होत ५० तोळे सोने

त्यांच्या गळ्यात जवळपास ५० तोळे सोने होत. ते सोने देखील मारून टाकल्यानंतर लुटून घेवून गेले आहेत. मात्र खून नक्की सोन्यासाठी केला की वेगळ काही कारण होत याचा तपास पोलीस करत आहेत. ते घरात भिशी चालवत होत. घरातील डब्यात काही चिठ्ठ्या आढळून आल्या आहेत. त्यांचा परिवार हा सोलापूर मध्येच नई जिंदगी परिसरात राहतो. मात्र त्यांच्या या घटनेनंतर उत्तर बझार परिसरात खळबळ उडाली आहे. त्यांना प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये निवडणूक लढवायची होती. त्यासाठी त्यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून रिल्स पण शेयर केली होती. ती महाराष्ट्रात प्रचंड व्हायरल झाली होती. तृतीयपंथी पण निवडणूक लढवतात याने त्यांच्यात आत्मविश्वास आला होता. मात्र काही होण्या आधीच त्यांचा घरात खून करण्यात आला आहे. त्यांचं सोशल मीडिया अकाउंट अनेक जण पाहत असत. त्यांच्या या जाण्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आता पोलीस संशयित आरोपींचा शोध घेत आहेत. आरोपी पकडण्यात आता पोलिसांना कधी यश येत हे पहावं लागेल.50 तोळे सोन्यासाठी की कटकारस्थान? महापालिका निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवाराची हत्या.

Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! पबमधील तरुणीशी अश्लील चाळ्यांवरून राडा, भररस्त्यात चाकूहल्ला; एका तरुणाचा मृत्यू,

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अय्युब सय्यद यांचा खून कसा झाला?

    Ans: अय्युब सय्यद यांच्या घरात उशीने तोंड दाबून त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर गळ्यातील व कानातील सोनं काढून आरोपी फरार झाले.

  • Que: हत्या सोन्यासाठी की इतर कारणासाठी?

    Ans: प्राथमिक तपासात सोन्याच्या लुटीचा संशय आहे, मात्र अय्युब सय्यद हे निवडणुकीस इच्छुक व सामाजिक कार्यकर्ते असल्याने इतर कारणांचा देखील पोलीस तपास करत आहेत.

  • Que: CCTVतील संशयितांची ओळख पटली का?

    Ans: अद्याप ओळख पटलेली नाही. तीन संशयित CCTVत दिसले आहेत, मात्र त्यांनी मास्क घातले होते आणि DVR गायब असल्याने तपासात अडचणी येत आहेत.

