Masoud Pezeshkian: सत्तेच्या भिंती हादरल्या! इराणच्या राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांचा राजीनामा; समोर आले धक्कादायक वास्तव

Iranian President Masoud Pezeshkian Resignation : मध्य पूर्वेतील सतत बदलणारे भूराजकीय वातावरण आणि अमेरिका-इराण (US-Israel Iran War) यांच्यातील पडद्यामागील शांतता वाटाघाटींदरम्यान इराणमधून अत्यंत मोठी राजकीय बातमी समोर आली आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सर्वोच्च नेत्यांच्या कार्यालयाकडे सुपूर्द केल्याचा दावा पाश्चात्य आणि परदेशी प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. या वृत्तामुळे जागतिक राजकारणात एकाच वेळी अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तथापि, ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच इराणच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने तातडीने अधिकृत निवेदन जारी करून हा दावा पूर्णपणे निराधार आणि हास्यास्पद मीडिया डावपेचांचा भाग असल्याचे सांगत फेटाळून लावला आहे.
फॉक्स न्यूज आणि ‘इराण इंटरनॅशनल’ या वृत्तवाहिन्यांनी अज्ञात सूत्रांचा हवाला देत एक खळबळजनक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालानुसार, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांच्या कार्यालयाला एक सविस्तर पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले होते की, त्यांच्या लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रशासनाला देशातील महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेपासून पूर्णपणे दूर ठेवले जात आहे. इराणची गुप्तचर आणि लष्करी यंत्रणा असलेल्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) मधील कट्टरपंथी नेत्यांनी देशाच्या सर्व प्रमुख बाबींवर आपले नियंत्रण मिळवले असून सरकारला नामधारी बनवले आहे.
परदेशी मीडियाच्या दाव्यानुसार, पेझेश्कियान यांनी या पत्रात स्पष्टपणे लिहिले होते की, लष्कर आणि कट्टरपंथियांच्या हस्तक्षेपामुळे ते सध्याच्या परिस्थितीत प्रभावीपणे शासन करण्यास किंवा आपल्या कायदेशीर आणि घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास असमर्थ आहेत. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करता येत नसल्यामुळे त्यांनी अध्यक्षपदावरून तात्काळ पायउतार होण्याची परवानगी मागितली होती. सर्वोच्च नेते हा राजीनामा स्वीकारणार की नाही, यावर चर्चा सुरू असतानाच इराणच्या अंतर्गत प्रशासनाने या सर्व घडामोडींचा तीव्र निषेध केला आहे.
🚨BREAKING: IRANIAN PRESIDENT PEZESHKIAN HAS REPORTEDLY RESIGNED, SAYING THE IRGC HAS TAKEN CONTROL OF THE COUNTRY REPORTS CLAIM HE TOLD THE SUPREME LEADER’S OFFICE THAT THE CIVILIAN GOVERNMENT HAS BEEN CUT OUT OF MAJOR DECISIONS pic.twitter.com/9xitUeckKA — Midas (@DeFiMidas) June 1, 2026
या कथित राजीनाम्याचे वृत्त फेटाळून लावताना इराणच्या राष्ट्रपती कार्यालयातील संचार आणि माहिती प्रसार विभागाचे उपप्रमुख सय्यद मेहदी तबातबाई यांनी अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आहे. ते म्हणाले, “प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी काही दिशाभूल झालेल्या घटकांकडून ही बालिश आणि वादग्रस्त विधाने पसरवली जात आहेत, याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहू नये. परदेशी नेटवर्ककडून चालवले जाणारे हे हास्यास्पद मीडिया डावपेच इराणची एकात्मता तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांचे हे मनसुबे कधीही यशस्वी होणार नाहीत.” राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान शेवटच्या श्वासापर्यंत लोकांची सेवा करत राहतील आणि ते पदावरून अजिबात मागे हटणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इराणमधील या अंतर्गत राजकीय घडामोडी एका अशा वेळी समोर आल्या आहेत, जेव्हा दुसरीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यात एका मोठ्या शांतता करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजवर प्रसारित झालेल्या एका मुलाखतीत स्पष्ट केले की, “आम्ही इराणसोबत एका ऐतिहासिक आणि चांगल्या कराराच्या अतिशय जवळ आहोत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात घाई करून चालत नाही, आम्ही हळूहळू पण निश्चितपणे वॉशिंग्टनला जे हवे आहे ते साध्य करत आहोत.” ट्रम्प यांनी पुढे असाही इशारा दिला की, जर शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा निघाला नाही, तर अमेरिका हा प्रश्न सोडवण्यासाठी दुसऱ्या पर्यायांचा (लष्करी किंवा आर्थिक निर्बंध) वापर करण्यासही मागे पुढे पाहणार नाही. त्यामुळे आता इराण अंतर्गत वादावर पडदा टाकून अमेरिकेसोबतचा हा करार पूर्ण करतो की नाही, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: नाही, इराणच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने पेझेश्कियान यांच्या राजीनाम्याचे वृत्त पूर्णपणे फेटाळून लावले असून या निव्वळ अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Ans: लष्करातील (IRGC) कट्टरपंथी गट सरकारला निर्णय प्रक्रियेतून वगळत असल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष नाराज असल्याचे परदेशी प्रसारमाध्यमांनी म्हटले होते.
Ans: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, दोन्ही देश एका चांगल्या शांतता कराराच्या अत्यंत जवळ पोहोचले आहेत.