Kalyan Crime: काहीतरी भलतंच! जमीन पत्नीच्या नावावर, नातेवाईकांनी केलं जगणं मुश्किल; राग अनावर होत नवऱ्याने केला बायकोचा खून

नेमकं प्रकरण काय?
कल्याण पूर्व येथे मुबीन खान आणि त्याचे कुटुंब गेल्या काही वर्षांपासून राहत होते. या प्रकरणातील आरोपी पाटी मुबीन खान आणि मृत पत्नी आयशाबानो यांचे २००६ मध्ये झाले होते. या दाम्पत्याला एक मुलगा आणि एक मुलगी होती. गेल्या काही दिवसांपासून एका कौटुंबिक कारणावरून पती-पत्नीमध्ये खटके उडत होते. हा वाद मुबीन खान ने घेतलेल्या जमीन मुळे होता. मध्यप्रदेशातील आपल्या गावी मुबीन खानने एक जमीन खरेदी केली होती. ही जागा त्याने आपल्या नावावर न घेता पत्नी आयशाबानो यांच्या नावावर खरेदी केली होती. ही गोष्ट मुबीनच्या नातेवाईकांना अजिबात आवडली नव्हती.
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नातेवाईकांचे टोमणे आणि…
नातेवाईक वारंवार मुबीनला फोन करून किंवा प्रत्यक्ष भेटून, तू पत्नीच्या नावावर जागा का घेतली? असा सवाल विचारून चिथावणी देत होते. सतत टोमणे मारत होते. या सततच्या टोमण्यामुळे मुबीन चिडला होता आणि यामुळे आपल्या पत्नीशी तो भांडत होता. हा वाद १० जूनला अत्यंत विकोपाला गेला. मुबीन खान आणि आयशाबानो यांच्यात जोरदार भांडण सुरु झालं. या भांडणदरम्यान त्याचा स्वतःवरील ताबा सुटला आणि त्याने आयशाबानो यांच्या पोटात आणि शरीरावर लाथा-बुक्क्यांनी अत्यंत अमानुषपणे जबर मारहाण केली. या जीवघेण्या मारहाणीत आयशाबानो गंभीर जखमी झाल्या आणि त्या घरातच कोसळल्या.
प्रकृती खालावली आणि…
आयशाबानोची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली आणि त्यांना तातडीने मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. तिथे डॉक्टरांचे पथक त्यांच्यावर सतत उपचार करत होते. मात्र त्यांची प्रकृती खालावत गेली आणि उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
आरोपी अटकेत
बहिणीच्या मृत्यूची माहिती मिळताच आयशाबानो यांच्या भावाने थेट पोलीस ठाणे गाठले. त्याने कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. भावाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी पती मुबीन खान याच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला तात्काळ पोलिसांनी अटक केली असून पुढील तपास पोलीस करत आहे.
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Ans: आयशाबानो असे मृत महिलेचे नाव आहे.
Ans: मध्य प्रदेशातील जमीन पत्नीच्या नावावर खरेदी केल्यामुळे नातेवाईकांकडून होणारे टोमणे आणि त्यातून निर्माण झालेला वाद हे मुख्य कारण होते.
Ans: आयशाबानो यांच्या भावाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पती मुबीन खान याच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.