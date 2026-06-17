Sangli Crime: नशेत झाला वाद अन् संपला जीव! बापानेच केली मोठ्या मुलाची हत्या; मदतीला धावला धाकटा मुलगा

काय नेमकं घडलं?
या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव कपिल झाजम्या पवार (४५ वर्ष) असे आहे. तर या प्रकरणातील संशयित आरोपीचे नाव वडील झाजम्या कास्तण्या पवार (वय 65) आणि धाकटा मुलगा अजय झाजम्या पवार (वय 38) असे आहे. (Sangli Crime) कृष्णाकाठच्या वाळवा तालुक्यातील जुनेखेड गावात गेल्या अनेक वर्षांपासून झाजम्या पवार यांचे कुटुंब राहते. सोमवारी रात्री वडील आणि मोठ्या मुलामध्ये नशेत असतांना वाद झाला. दोघांचा वाद खूप वाढला. तेव्हा बापाच्या मदतीला धाकटा मुलगा धावून गेला. तिघांमधील वाद एवढा विकोपाला गेला की वडील झाजम्या पवार आणि धाकटा मुलगा अजय या दोघांनी धारधार शस्त्राने कपिलवर वार केले. यात कपिलचा जागीच मृत्यू झाला.(Sangli Crime)
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पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी दोन्ही हल्लेखोरांना ताब्यात घेतले आहे. या तिघांमध्ये कोणत्या कारणावरून वाद झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. घडल्या प्रकारावरून परिसरामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. वाढती नशेखोरी, गुन्हेगारी, भांडणे या समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. नशेखोरांच्या बंदोबस्ताची गरज नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. (Sangli Crime)
माथाडी कामगार नेत्याच्या नातवाची निर्घृण हत्या; चार दिवसांनी मुख्य आरोपी अटकेत
सांगली जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मालधक्केतील ठेकेदारी आणि १० लाखांच्या खंडणीच्या वादातून हमाल नेत्याच्या नातवाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या निलेश गडदे नामक सराईत गुन्हेगाराने त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने केल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून कुख्यात गुंड निलेश गडदे हा फरार होता. त्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं आहे. (Sangli Crime)
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Ans: कपिल झाजम्या पवार असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.
Ans: सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील जुनेखेड गावात ही घटना घडली.
Ans: वडील झाजम्या पवार आणि धाकटा मुलगा अजय पवार यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.