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Sangli Crime: नशेत झाला वाद अन् संपला जीव! बापानेच केली मोठ्या मुलाची हत्या; मदतीला धावला धाकटा मुलगा

Updated On: Jun 17, 2026 | 11:07 AM IST
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सारांश

सांगली जिल्ह्यातील जुनेखेड गावात कौटुंबिक वादातून वडील आणि धाकट्या भावाने मिळून 45 वर्षीय कपिल पवार यांची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कौटुंबिक वादातून मोठ्या मुलाची धारदार शस्त्राने हत्या.
  • वडील आणि धाकट्या भावावर खुनाचा आरोप.
  • घटनेनंतर दोन्ही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या बापानेच आपल्या मोठ्या मुलाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या हत्येच्या कटात बापाने धाकट्या मुलाची मदत घेतली. ही हत्या कुटुंबातील अंतर्गत वादातून झाल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना सांगली जिल्ह्यातील कृष्णाकाठच्या जुने खेड गावात घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. (Sangli Crime)

काय नेमकं घडलं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव कपिल झाजम्या पवार (४५ वर्ष) असे आहे. तर या प्रकरणातील संशयित आरोपीचे नाव वडील झाजम्या कास्तण्या पवार (वय 65) आणि धाकटा मुलगा अजय झाजम्या पवार (वय 38) असे आहे. (Sangli Crime) कृष्णाकाठच्या वाळवा तालुक्यातील जुनेखेड गावात गेल्या अनेक वर्षांपासून झाजम्या पवार यांचे कुटुंब राहते. सोमवारी रात्री वडील आणि मोठ्या मुलामध्ये नशेत असतांना वाद झाला. दोघांचा वाद खूप वाढला. तेव्हा बापाच्या मदतीला धाकटा मुलगा धावून गेला. तिघांमधील वाद एवढा विकोपाला गेला की वडील झाजम्या पवार आणि धाकटा मुलगा अजय या दोघांनी धारधार शस्त्राने कपिलवर वार केले. यात कपिलचा जागीच मृत्यू झाला.(Sangli Crime)

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पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी दोन्ही हल्लेखोरांना ताब्यात घेतले आहे. या तिघांमध्ये कोणत्या कारणावरून वाद झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. घडल्या प्रकारावरून परिसरामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. वाढती नशेखोरी, गुन्हेगारी, भांडणे या समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. नशेखोरांच्या बंदोबस्ताची गरज नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. (Sangli Crime)

माथाडी कामगार नेत्याच्या नातवाची निर्घृण हत्या; चार दिवसांनी मुख्य आरोपी अटकेत

सांगली जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मालधक्केतील ठेकेदारी आणि १० लाखांच्या खंडणीच्या वादातून हमाल नेत्याच्या नातवाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या निलेश गडदे नामक सराईत गुन्हेगाराने त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने केल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून कुख्यात गुंड निलेश गडदे हा फरार होता. त्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं आहे. (Sangli Crime)

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय आहे?

    Ans: कपिल झाजम्या पवार असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील जुनेखेड गावात ही घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला ताब्यात घेतले आहे?

    Ans: वडील झाजम्या पवार आणि धाकटा मुलगा अजय पवार यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

Web Title: Sangli crime there was a drunken argument and the life ended the father himself killed the elder son the younger son ran to help

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Published On: Jun 17, 2026 | 11:07 AM

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