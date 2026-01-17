Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Karjat Crime : माथेरानमध्ये चाकू–सुऱ्याचा धाक दाखवून चोरी; व्यापारी दाम्पत्याला बांधून दागिने लंपास

पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेलं ठिकाण म्हणजे माथेरान. या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असल्याने याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर देखील होत आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 05:07 PM
माथेरान / संतोष पेरणे : मुंबई पुण्यापासून जवळच असलेलं पर्यटन स्थळ म्हणजे माथेरान. मात्र सध्या या ठिकाणी गुन्हेगारी वाढत जात असल्याचं  पाहायला मिळत आहे. शहरात शुक्रवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी रोड परिसरातील वन ट्री हिल पॉइंटजवळ असलेल्या कदम टी स्टॉलमध्ये थरारक जबरी चोरीची घटना घडली. चार अज्ञात चोरट्यांनी सिगारेट पाहिजे या बहाण्याने दुकानात प्रवेश करत चाकू–सुऱ्याचा धाक दाखवून दुकानमालक नारायण मारुती कदम आणि त्यांच्या पत्नी चंदा नारायण कदम यांना दोराने बांधून ठेवले. त्यानंतर घरातील सुमारे एक लाख रुपये रोख तसेच सात ते आठ तोळे सोन्याचे दागिने लंपास करून चोरटे फरार झाले.

कदम टी स्टॉल व त्यांचे घर एकाच ठिकाणी असल्याने नारायण कदम हे पत्नीसमवेत तेथेच वास्तव्यास आहेत. दुकान बंद करून दाम्पत्य घरी बसले असताना चार चोरटे दुकानात शिरले. काही क्षणांतच त्यांनी चाकू–सुऱ्याचा धाक दाखवत दोघांनाही बांधून घरात शोधाशोध केली व मौल्यवान ऐवज घेऊन पोबारा केला. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे दाम्पत्याला मोठा मानसिक धक्का बसला असून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.माथेरानमधील अनेक पॉइंट आणि बंगले गावापासून दूर व एकाकी ठिकाणी असल्याने अशा प्रकारच्या घटनांचा धोका वाढत असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. या घटनेनंतर व्यापारी व स्थानिक रहिवाशांमध्ये सुरक्षेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे.

घटनेची माहिती मिळताच माथेरान पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी अनिल सोनोने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. परिसरातील हालचाली, ये-जा मार्ग तसेच सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.चोरट्यांनी या व्यापारी नागरिकांकडे एक लाख ७० हजाराची रोकड आणि साधारण आठ तोळे सोन्याचे दागिने लंपास केले आहेत.चोरट्यांनी नोंद सीसीटीव्ही मध्ये झाली असल्याने त्यांना शोधणे सोपे असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.

डिसेंबर ते जानेवारी या काळात पर्यटकांचा ओघ जास्त वाढलेला असतो त्यामुळे शहरात वाढत चाललेल्या या गुन्हेगारीचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर देखील होताना दिसत आहे.

Published On: Jan 17, 2026 | 05:07 PM

