Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Will The Installment Of The Ladki Bahin Yojana Not Be Received On The 14th Devendra Fadnavis Has Clarified The Matter

Ladki Bahin Yojana:लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता १४ तारखेला मिळणार नाही? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेसाठी सरकारने केवायसी (KYC) सक्तीची केली असून, ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही

Updated On: Jan 12, 2026 | 02:55 PM
Ladki Bahin Yojana, Devendra Fadnavis,

Ladki Bahin Yojana:लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता १४ तारखेला मिळणार नाही? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

Follow Us:
Follow Us:
  • लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मकरसंक्रांतीच्या दिवशी महिलांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची चर्चा
  • काँग्रेसचे राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र
  • योजनेसाठी केवायसी (KYC) सक्तीची
Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेचा हप्ता मकरसंक्रांतीच्या दिवशी महिलांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची चर्चा सुरू असताना, आता त्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारकडून डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांचे मिळून ३ हजार रुपये एकत्र जमा होणार असल्याचे सांगितले जात होते.

मात्र, या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवल्यामुळे योजनेच्या हप्त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे १४ तारखेला लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता जमा होणार की नाही, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे.पण यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

Maharashtra ZP Election: मोठी बातमी! जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आता…; सुप्रीम कोर्टाचा ‘हा’ आदेश

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष पहिल्यापासून लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात आहेत. ही योजना सुरू केली तेव्हाच ही योजना बंद करण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. त्यासाठी ते उच्च न्यायालयातही गेले होते. आताही या योजनेचे पैसे देऊ नका, असे सांगत आहेत. पण आचारसंहितेनुसार कोणतीही सुरू असलेली योजना थांबवता येत नाही. त्यामुळे कोणी कितीही पत्रे लिहीली तरी योजना थांबवता येणार नाही. महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणारच.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेतून तरी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना निधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांचे मिळून ३ हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Karjat News : आदिवासींची फसवणूक करून जमिनीचे हस्तांतरण ; शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना दिले निवेदन

लाडकी बहीण योजनेची KYC

दरम्यान, या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेसाठी सरकारने केवायसी (KYC) सक्तीची केली असून, ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांची नावे योजनेतून वगळली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी केवायसी करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित संकेतस्थळही बंद करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही काही विशिष्ट लाभार्थी महिलांसाठी केवायसीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे.

ज्या महिलांना पती किंवा वडील नाहीत, अशा महिलांना अद्याप केवायसी करण्याची संधी देण्यात येत असून, यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी त्यांच्या अधिकृत लॉगइनद्वारे केवायसी पूर्ण करत आहेत. या निर्णयामुळे आशा वंचित राहण्याच्या भीतीत असलेल्या अनेक लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अद्यापही राज्यातील सुमारे ४५ लाख महिलांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

Web Title: Will the installment of the ladki bahin yojana not be received on the 14th devendra fadnavis has clarified the matter

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 02:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…
1

लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…

Karjat News : लाडक्या बहिणींना शासकीय वस्तीगृहात अन्नधान्याची आबाळ, महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार
2

Karjat News : लाडक्या बहिणींना शासकीय वस्तीगृहात अन्नधान्याची आबाळ, महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
3

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?
4

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM