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Madhyapradesh Crime: आधी अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ५० हजारात सौदा, पेट्रोल टाकून जाळले; प्रियकरानेच केला घृणास्पद प्रकार!

Updated On: Jun 03, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

एका १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीसोबत भयंकर घडलं आहे. तिच्या प्रियकराने आधी तिला घरातून पळवले, नंतर त्याने आणि त्याच्या मित्राने सामूहिक बलात्कार केला. एवढेच नाही तर तिचा ५० हजारात सौदा केला, तिने विरोध केला असता तिची हत्या केली. पुरावे नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह पेट्रोल टाकून पेटवून दिला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • आधी घरून पळवून नेत सामूहिक अत्याचार केला
  • ५० हजारात सौदा केला, विरोध केला तर हत्या केली
  • पुरावा नष्ट करण्यासाठी पेट्रोल टाकून मृतदेह जाळला
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीसोबत भयंकर घडलं आहे. तिच्या प्रियकराने आधी तिला घरातून पळवले, नंतर त्याने आणि त्याच्या मित्राने सामूहिक बलात्कार केला. एवढेच नाही तर तिचा ५० हजारात सौदा केला, तिने विरोध केला असता तिची हत्या केली. पुरावे नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह पेट्रोल टाकून पेटवून दिला. या घटनेने संपूर्ण परिसरात संताप व्यक्त केली जात असून खळबळ उडाली आहे. ही घटना मध्यप्रदेश येथील भिंड येथे घडली.

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काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील पीडित अल्पवयीन मुलीचे शेजारच्या गावातील रामू गुर्जर नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. 28 मे रोजी रामूने तिला फूस लावून पळवून नेले आणि ग्वाल्हेरला आणले. रामूचा मित्र अरुण हा त्याच्या संपूर्ण कटात सामील होता. मात्र पुढे तिच्या सोबत काय घडणार आहे याची तिने कल्पना ही केली नसेल. ज्या व्यक्तीवर तिने प्रेम केलं, ज्या व्यक्तीवर तिने विश्वास ठेवला त्याच व्यक्तीने तिचा विश्वासघात केला.

रामू आणि अरुणने या दोन्ही आरोपी पीडित मुलीला ग्वाल्हेरच्या जनकगंज भागातील एका निर्जन टेकडीवर घेऊन गेले. त्या ठिकाणी या दोघांनी मिळून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. त्यांनतर रामूने अरुणकडे 50,000 रुपयांना विकण्याचा सौदा केला. जेव्हा पीडित मुलीला या घृणास्पद सौद्याची माहिती मिळाली आणि तिने याला कडाडून विरोध केला, तेव्हा रामू आणि अरुणने तिचा गळा आवळून हत्या केली. एवढेच नाही तर दुसऱ्या दिवशी पुरावा मिटवण्याचा उद्देशाने त्यांनी मृतदेहावर पेट्रोल ओतून तो पेटवून दिला. मात्र, मृतदेह पूर्णपणे जळाला नाही आणि आरोपी अर्धवट जळालेला मृतदेह तसाच सोडून तिथून पसार झाले.

आरोपी अटकेत

मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी पोलिसात धाव घेतली. ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवत रामूवर संशय व्यक्त केला होता. या संशयाच्या आधारे पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत रामूला ताब्यात घेतले आणि त्याची कडक चौकशी केली. तेव्हा त्याने केलेल्या घृणास्पद कृत्याची कबुली दिली. पोलिसांनी मुख्य आरोपी रामू गुर्जर, अरुण आणि गौरव कुशवाहा यांना अटक केली आहे. टेकडीवरून पिडीतेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह ताब्यात घेतल शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण होता?

    Ans: मुख्य आरोपी रामू गुर्जर हा पीडित मुलीचा प्रियकर होता.

  • Que: आरोपींनी मृतदेहासोबत काय केले?

    Ans: आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेहावर पेट्रोल टाकून तो जाळण्याचा प्रयत्न केला.

  • Que: पोलिसांना या प्रकरणाचा उलगडा कसा झाला?

    Ans: मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी तक्रार केली आणि संशयावरून पोलिसांनी रामूची चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

Web Title: Madhya pradesh crime first gang rape of a minor girl sold for 50000 then doused with petrol and set ablaze the horrific act committed by her own lover

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Published On: Jun 03, 2026 | 02:21 PM

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