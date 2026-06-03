Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime Suspicious Deaths Of Four Members Of A Millionaire Family In Prayagraj Killed By The Daughter In Law Written On The Walla Chilling Case

Uttarpradesh Crime: प्रयागराजमध्ये करोडपती कुटुंबातील चौघांचे संशयास्पद मृत्यू, भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’; थरारक प्रकरण!

Updated On: Jun 03, 2026 | 01:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे एका करोडपती कुटुंबातील चार सदस्यांचे संशयास्पद मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. घराच्या भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’ असा मजकूर लिहिलेला आढळला असून पोलिसांनी हत्येचा संशय व्यक्त केला आहे. फॉरेन्सिक आणि सीसीटीव्हीच्या मदतीने तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रयागराजमध्ये एका कुटुंबातील चार जणांचे मृतदेह वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळले.
  • घराच्या भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’ असा मजकूर लिहिलेला सापडला.
  • पोलिसांनी हत्येचा संशय व्यक्त करत तपासाची गती वाढवली आहे.
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक थरारक घटना समोर आली आहे. एका करोडपती कुटुंबातील चार जणांचे मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. एका घरात तिघांचे मृतदेह आढळून आले. एवढेच नाही तर भिंतीवर सुनेने मारले असे लिहिलेले आदळून आले आहे. या घटनेने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

मंगळवारी घराचे प्रमुख ७० वर्षीय रवींद्र कुमार वैश्य, त्यांची ६५ वर्षीय पत्नी अनिता आणि ४५ वर्षीय मुलगी मीनाक्षी या तिघांचे मृतदेह घरात आढळून आले होते. तर घरातील ४० वर्षीय मुलगा अभिषेक हा बेपत्ता होता. मात्र पोलीस तपास केले असता उशिरा संध्याकाळी त्यांचा देखील मृतदेह आढळून आला. मृत अभिषेकचा मृतदेह या कुटुंबाच्या मालकीच्याच एका दुकानात आढळून आला. वीरेंद्र कुमार वैश्य यांच्याच एका नातेवाईकाने या मृतदेहाची ओळख पटवली आहे. अभिषेकचा मृत्यू काही दिवसांपूर्वी झाला असून तो कुजलेल्या अवस्थेत तसेच फुगलेला होता. पोलिसांनी चारही मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे.

Solapur Crime: मी तुला आझाद करतोय…; पत्नीसाठी शेवटचा व्हिडीओ बनवत 38 वर्षीय पतीची आत्महत्या

भिंतीवर काय?

पोलिसांनी संपूर्ण घराची झडती घेतली तेव्हा घराच्या भिंतीवर आणि एका बोर्डावर ‘बंटी-बबली’ आणि ‘सुनेने मारले आहे’ असे लिहिलेले आढळून आले. मृतदेहांच्या अंगावरील जखमांच्या खुणा आढळून आले. मृतदेहांची अवस्था पाहता एखाद्या जड वस्तूने डोक्यावर किंवा शरीरावर प्रहार करून ही हत्या करण्यात आल्याचा अंदाज आहे. पोलिसांनी आता हा आत्महत्येचा नसून हत्येचा गुन्हा असावा या दृष्टीने तपास तीव्र केला आहे. पोलिसांनी घटनेची गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांचे फील्ड युनिट, डॉग स्क्वाड आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले जात आहेत.

दुसरा मुलगा तुरुंगात

प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, मृत वीरेंद्र कुमार वैश्य यांचा दुसरा मुलगा अश्विनी वैश्य हा सध्या एका जुन्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात कौशांबी तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. पोलिसांकडून आता अश्विनीच्या पत्नीबद्दल (सुनेबद्दल) अधिक माहिती गोळा केली जात आहे. अश्विनी आणि मृत अभिषेक हे दोघेही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे होते आणि त्यांचे वडिलांशी सतत वाद होत असत. विशेष म्हणजे, ज्या घरात आणि दुकानात हे मृतदेह सापडले, त्यांना बाहेरून कुलूप लावलेले होते. पोलिसांनी हे कुलूप तोडूनच आत प्रवेश केला होता. आता या प्रकरणात काय नेमकं समोर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.

Mira Bhayandar Crime : चार वर्षीय मुलाच्या मृत्यूचे गूढ उलगडले! आईच्या प्रियकराकडून हत्या; मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत कुटुंबातील सदस्य किती होते?

    Ans: एकाच कुटुंबातील चार सदस्य मृत अवस्थेत आढळले.

  • Que: पोलिसांना घटनास्थळी काय संशयास्पद आढळले?

    Ans: भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’ आणि ‘बंटी-बबली’ असे लिहिलेले आढळले.

  • Que: पोलिस कोणत्या दिशेने तपास करत आहेत?

    Ans: पोलिस या प्रकरणाकडे हत्येच्या संशयातून तपास करत आहेत.

Web Title: Uttar pradesh crime suspicious deaths of four members of a millionaire family in prayagraj killed by the daughter in law written on the walla chilling case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 01:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar Crime : चार वर्षीय मुलाच्या मृत्यूचे गूढ उलगडले! आईच्या प्रियकराकडून हत्या; मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव
1

Mira Bhayandar Crime : चार वर्षीय मुलाच्या मृत्यूचे गूढ उलगडले! आईच्या प्रियकराकडून हत्या; मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव

Solapur Crime: मी तुला आझाद करतोय…; पत्नीसाठी शेवटचा व्हिडीओ बनवत 38 वर्षीय पतीची आत्महत्या
2

Solapur Crime: मी तुला आझाद करतोय…; पत्नीसाठी शेवटचा व्हिडीओ बनवत 38 वर्षीय पतीची आत्महत्या

Pimpri Chinchwad News: पत्नीने दारू पिण्यास नकार दिल्याने पतीची आत्महत्या; विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू
3

Pimpri Chinchwad News: पत्नीने दारू पिण्यास नकार दिल्याने पतीची आत्महत्या; विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू

Beed Crime: घरासमोर लघुशंका आणि जुगार अड्ड्याला दलित महिलेचा विरोध; महिलेच्या गुप्तांगावर बेल्टने मारहाण, एवढेच नाही तर…
4

Beed Crime: घरासमोर लघुशंका आणि जुगार अड्ड्याला दलित महिलेचा विरोध; महिलेच्या गुप्तांगावर बेल्टने मारहाण, एवढेच नाही तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uttarpradesh Crime: प्रयागराजमध्ये करोडपती कुटुंबातील चौघांचे संशयास्पद मृत्यू, भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’; थरारक प्रकरण!

Uttarpradesh Crime: प्रयागराजमध्ये करोडपती कुटुंबातील चौघांचे संशयास्पद मृत्यू, भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’; थरारक प्रकरण!

Jun 03, 2026 | 01:26 PM
IND vs AFG: रोहित – हार्दिकच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह, अफगाणिस्ताविरूद्ध खेलणार नाही RO-KO?

IND vs AFG: रोहित – हार्दिकच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह, अफगाणिस्ताविरूद्ध खेलणार नाही RO-KO?

Jun 03, 2026 | 01:25 PM
Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा

Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा

Jun 03, 2026 | 01:22 PM
Malviya Nagar Fire : दिल्लीत अग्नीतांडव! हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी

Malviya Nagar Fire : दिल्लीत अग्नीतांडव! हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी

Jun 03, 2026 | 01:18 PM
Inflation Protest : महागाईविरोधातील आंदोलन आक्रमक; सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड आणि रोहित पवार पोलिसांच्या ताब्यात

Inflation Protest : महागाईविरोधातील आंदोलन आक्रमक; सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड आणि रोहित पवार पोलिसांच्या ताब्यात

Jun 03, 2026 | 01:16 PM
‘स्वच्छ भारत मिशन’चे कर्मचारी सहा महिने वेतनाविनाच; दैनंदिन खर्च भागवताना करावी लागतेय कसरत

‘स्वच्छ भारत मिशन’चे कर्मचारी सहा महिने वेतनाविनाच; दैनंदिन खर्च भागवताना करावी लागतेय कसरत

Jun 03, 2026 | 01:07 PM
जागा फक्त 2 आणि ओपनर 5, ‘बहुत नाइन्साफी…’, सिलेक्टर्सच्या डोक्याला ताप, धोक्यात Abhishek – Samsan ची जोडी

जागा फक्त 2 आणि ओपनर 5, ‘बहुत नाइन्साफी…’, सिलेक्टर्सच्या डोक्याला ताप, धोक्यात Abhishek – Samsan ची जोडी

Jun 03, 2026 | 01:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM