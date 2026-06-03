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  • 18 Month Old Baby Abuse 51 Injuries Mother Live In Partner Postmortem Revelation Child Abuse Case In Kerala

आई आणि लिव्ह-इन पार्टनर झाले हैवान; 18 महिन्यांच्या बाळाच्या बरगड्या मोडल्या, शरीरावर 51 जखमांचे निशाण, पोस्टमॉर्टममधून खुलासा

Updated On: Jun 03, 2026 | 01:41 PM IST
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सारांश

18 महिन्यांच्या मासूम बाळाच्या मृत्यूप्रकरणी पोस्टमॉर्टम अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चिमुकल्याच्या शरीरावर तब्बल 51 जखमांचे निशाण आढळले असून, बरगड्याही मोडल्याचे उघड झाले आहे. आई आणि तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरने अमानुष छळ केल्याचा आरोप असून, या घटनेने संतापाची लाट उसळली आहे.

आई आणि लिव्ह-इन पार्टनर झाले हैवान; 18 महिन्यांच्या बाळाच्या बरगड्या मोडल्या, शरीरावर 51 जखमांचे निशाण, पोस्टमॉर्टममधून धक्कादायक खुलासा

आई आणि लिव्ह-इन पार्टनर झाले हैवान; 18 महिन्यांच्या बाळाच्या बरगड्या मोडल्या, शरीरावर 51 जखमांचे निशाण, पोस्टमॉर्टममधून धक्कादायक खुलासा

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विस्तार
  • मासूमावर क्रूरतेचा कळस!
  • 18 महिन्यांच्या बाळाच्या मृत्यूप्रकरणी पोस्टमॉर्टमने उघड केली भीषण सत्यता
  • आई आणि लिव्ह-इन पार्टनर झाले हैवान
Child Abuse Case in Kerala: केरळमधील तिरुवनंतपुरममधून एक धक्कादायक घटना समोर येते. १८ महिन्यांच्या बाळाच्या भीषण मृत्यूने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोस्टमॉर्टम अहवालातील धक्कादायक खुलासे वाचून कोणाच्याही अंगावर काटा येईल. पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार, बाळाच्या शरीरावर तब्बल 51 जखमा आढळून आल्या आहेत. या घटनेनंतर एकच प्रतिक्रिया उमटत आहे, ती म्हणजे या निष्पाप जीवाची काय चुक होती?

अहवालात असे उघड झाले आहे की, बाळावर वारंवार आणि निर्घृणपणे शारीरिक अत्याचार करण्यात आले होते. यानंतर, बाळाची आई अखिला आणि तिचा लिव्ह-इन पार्टनर अशकार यांना अटक करण्यात आली असून, पोलीसांकडून या प्रकरणाची जवळच्या नातेवाईकांची कसून चौकशी करत आहेत. पोलिसांनी आरोपी अशकारविरुद्ध अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाळावर दीर्घकाळ शारीरिक अत्याचार करून नंतर त्याची हत्या करण्यात आली.

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शवविच्छेदन अहवालातील धक्कादायक खुलासे

शवविच्छेदन अहवालात असे उघड झाले आहे की, त्या निष्पाप १८ महिन्यांच्या बाळाच्या शरीरावर जखमांच्या ५१ खुणा होत्या. अहवालात म्हटले आहे की, छाती आणि डोक्याला झालेल्या गंभीर जखमांमुळे बाळाचा मृत्यू झाला. मुलाच्या सात बरगड्या मोडल्या होत्या, त्याला अंतर्गत दुखापत झाली होती आणि कवटीच्या आत अनेक ठिकाणी रक्तस्त्राव व सूज आली होती. तपासात असे उघड झाले की, आरोपी अशकरने मुलाच्या छातीवर पाय ठेवल्यामुळे अंतर्गत अवयव आणि बरगड्यांना गंभीर इजा झाली होती.

मुलाच्या गुप्तांगावर आणि उजव्या पायाच्या तळव्यावर भाजल्याच्या खुणाही आढळल्या. या जखमा सिगारेट आणि लायटरमुळे झाल्या होत्या. या जखमांमुळे मुलावर वारंवार अत्याचार होत असल्याचे पोलिसांचे मत आहे.

आईच बनली हैवान

मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वी मुलाच्या हाताची हाडेही मोडली होती. याबद्दल अशकर आणि मुलाची आई अखिला यांची चौकशी केली असता, आईने दावा केला की मुलगा जिन्यावरून पडला होता. मात्र पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पोलिसांनी अखिला आणि तिचा लिव्ह-इन पार्टनर अशकर यांना अटक केली आहे.

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अशकरने गुन्ह्याची कबुली दिली असून चौकशीदरम्यान, अशकरने तिरुवनंतपुरम पोलिसांना सांगितले की, तो मुलगा अखिलासोबतच्या त्याच्या नात्यात अडथळा बनला होता. हा अत्याचार हेतुपुरस्सर रचलेला कट होता की या प्रकरणात आणखी काही नवीन वळण आहे, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अशकरने यापूर्वी आपल्या पहिल्या पत्नीला निर्घृणपणे मारहाण करून तिला शारीरिकदृष्ट्या अपंग केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपासही अधिक तीव्र केला आहे.

Web Title: 18 month old baby abuse 51 injuries mother live in partner postmortem revelation child abuse case in kerala

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Published On: Jun 03, 2026 | 01:41 PM

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