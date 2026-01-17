Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Major Action Has Been Taken Against A Female Talatha In Shirur Taluka For Taking Bribe

Bribe News : 7 हजाराची लाच घेणं भोवलं; शिरूर तालुक्यातील महिला तलाठ्याला रंगेहात पकडले

शिरूरच्या पूर्व भागातील शिरसगाव काटा सजातील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी ) प्रमीला नागेश वानखेडे (वय ४४ ) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ७ हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:02 PM
7 हजाराची लाच घेणं भोवलं; शिरूर तालुक्यातील महिला तलाठ्याला रंगेहात पकडले

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • 7 हजाराची लाच घेणं भोवलं
  • महिला तलाठ्याला रंगेहात पकडले
  • लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई
कवठे येमाई : गेल्या काही वर्षापासून राज्यात अनेक अधिकारी, कर्मचारी यांनी लाच स्विकारल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. वाढत्या घटना रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई केली जात आहे. अशातच आता शिरूरच्या पूर्व भागातील शिरसगाव काटा सजातील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी ) प्रमीला नागेश वानखेडे (वय ४४ ) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ७ हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले आहे. यामुळे शिरूर तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

शिरूर पोलीस स्टेशन येथे याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. एका तक्रारदाराच्या वडीलोपार्जित जमिनीचा पंचनामा आपल्या बाजूने करून देण्यासाठी तसेच पुढील कामात मदत करण्याच्या बदल्यात आरोपी लोकसेविका प्रमीला वानखेडे यांनी सुरुवातीला १० हजारांची लाच मागितल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर दिनांक १६ जानेवारी रोजी पडताळणी करण्यात आली. या दरम्यान पंचासमक्ष तडजोडीअंती ७ हजारांची लाच स्वीकारण्याचे आरोपीने कबूल केले आहे. दिनांक १६ जानेवारी रोजी दुपारी सुमारे २ वाजून ६ मिनीटांनी न्हावरे–तळेगाव रोडवरील छत्रपती संभाजी चौक येथे पंचासमक्ष ७ हजारांची लाच स्वीकारताना आरोपी ग्राम महसूल अधिकारी प्रमीला वानखेडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.

कारवाईनंतर आरोपीविरुद्ध शिरूर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे येथील पोलीस उपअधिक्षक भारती मोरे करत आहेत. शासकीय कामासाठी लाच मागितल्याच्या या कारवाईमुळे शिरुर महसूल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

हे सुद्धा वाचा : बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

आरटीओ अधिकाऱ्यासह दोघांना रंगेहात पकडले

महिन्याला जवळपास ८० ते ९० हजार रुपये वेतन असणारे आरटीओचे मोटार वाहन निरीक्षक तानाजी शिवाजी धुमाळ (वय ४९, रा. पुणे) यांना खासगी व्यक्ती अमोल आप्पासाहेब पाटील (५०, रा. सोलापूर) याच्या माध्यमातून ट्रेलर चालकाकडून अडीच हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे. ही कारवाई सोलापूर जिल्ह्यातील नांदणी चेकपोस्ट येथे जालनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली आहे.

Web Title: Major action has been taken against a female talatha in shirur taluka for taking bribe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार
1

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
2

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले
3

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण
4

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

Jan 21, 2026 | 05:34 PM
पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

Jan 21, 2026 | 05:33 PM
BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

Jan 21, 2026 | 05:32 PM
Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Jan 21, 2026 | 05:31 PM
Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Jan 21, 2026 | 05:22 PM
RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

Jan 21, 2026 | 05:09 PM
Safest cities for women: महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरे कोणती; पुणे शहर कितव्या क्रमांकावर?

Safest cities for women: महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरे कोणती; पुणे शहर कितव्या क्रमांकावर?

Jan 21, 2026 | 04:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM