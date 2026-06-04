दौंड उत्पादन शुल्काची मोठी कारवाई; गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड

पाटस : राज्य उत्पादन शुल्क, दौंड विभागाने अवैध मद्यविक्री आणि वाहतुकीविरोधात धडक कारवाई करत गोवा राज्यनिर्मित विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उधळून लावली आहे. या कारवाईत एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. मद्यसाठा, चारचाकी वाहन आणि मोबाईलसह सुमारे 6 लाख 98 हजार 160 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पाटस दौंड अष्टविनायक रोडवरील बेटवाडी हद्दीत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पोलिस निरीक्षक प्रविण सोनवणे यांनी ही माहिती दिली. उत्पादन शुल्क विभागाचे पथक 31 मे रोजी दौंड परिसरात अवैध मद्यविरोधी गस्त घालत असताना गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पाटस-दौंड रस्त्यावर बेटवाडी गावच्या हद्दीत माय ऊर्जा कंपनी आउटलेट समोर सापळा रचण्यात आला. पाटसकडून दौंडकडे येणारी मारुती सुझुकी स्विफ्ट (क्रमांक MH-12-KE-9799) ही गाडी थांबवून तपासणी केली असता या गाडीत गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याचा मोठा साठा आढळून आला.
तसेच गाडीचालक शुभम उत्तम रुपनवर (रा. दापोडी, ता. दौंड जि.पुणे) याला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीवरून, आरोपीच्या दापोडी येथील राहत्या घरासमोरील खोलीवर छापा टाकण्यात आला. तेथेही मोठ्या प्रमाणावर अवैध विदेशी मद्याचा साठा आढळला. यावेळी पोलीसांनी इम्पिरियल ब्ल्यू, रॉयल स्टॅग, मॅकडोवेल्स नंबर वन आणि रॉयल चॅलेंज या ब्रँडच्या 180 मिलीच्या एकूण 816 सीलबंद बाटल्या तसेच या गुन्ह्यात वापरलेली मारुती स्विफ्ट कार, एक रियलमी कंपनीचा मोबाईल फोन असा एकूण किंमत 6 लाख 98 हजार 160 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
आरोपीकडे मद्य बाळगण्यासाठी किंवा वाहतुकीसाठी कोणताही वैध परवाना नसल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुय्यम निरीक्षक प्रदीप झुंजरुक, मयुर गाडे, ठाकूर, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक सुवास पोळ तसेच जवान संकेत वाजे, सोपान टोंपे, साळुंके, देवकर आणि वामने यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक मयुर विजय गाडे करीत आहेत.
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दरम्यान, परराज्यातून अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाची अशी धडक कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.