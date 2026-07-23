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पीएमपीएमलच्या कारभारावरून रविंद्र साळेगावकर आक्रमक; महापालिकेच्या सभेत केल्या या महत्त्वाच्या मागण्या

Updated On: Jul 23, 2026 | 01:06 PM IST
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सारांश

नागरिकांची दैनंदिन प्रवासाची गैरसोय दूर होऊन विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळावा, या उद्देशाने ही मागणी करण्यात आली असून संबंधित प्रशासनाकडून याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे,

पीएमपीएमलच्या कारभारावरून रविंद्र साळेगावकर आक्रमक; महापालिकेच्या सभेत केल्या या महत्त्वाच्या मागण्या

पीएमपीएमलच्या कारभारावरून रविंद्र साळेगावकर आक्रमक; महापालिकेच्या सभेत केल्या या महत्त्वाच्या मागण्या

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विस्तार

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) कारभारावरून भाजपचे नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर व्हावी, यासाठी मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बससाठी वन नेशन, वन कार्ड’ च्या धर्तीवर एकच Integrated Mobility Card सुरू करावे, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल, अशी मागणी नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांनी केली.

यासोबतच न.ता.वाडी डेपो येथील १ कोटी रुपयांचा सोलर प्रकल्प बंद का आहे, याच्या देखभालीअभावी होणाऱ्या नुकसानीची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही साळेगावकर यांनी केली.

पांडवनगर ते शनिपार यांसारखे बंद पडलेले मार्ग पूर्ववत सुरू करावेत आणि स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात न घेता बस थांबे हटवणे पूर्णपणे थांबवावे. तसेच रॅश ड्रायव्हिंगवर आळा घालण्यासाठी PMPML गाड्यांवर तक्रार व व्हॉट्सॲप नंबर ठळकपणे प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे, असेही साळेगावकर यांनी म्हटले आहे.

पुणे मनपा ते धायरी गाव (मारुती मंदिर) पीएमपीएमएल बससेवा सुरू करा

छत्रपती शिवाजीनगर परिसरातील अनेक नागरिकांकडून पुणे मनपा ते धायरी गाव (मारुती मंदिर) अशी थेट पीएमपीएमएल बससेवा सुरू करण्याची सातत्याने मागणी होत आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने भाजपचे पुणे शहर सरचिटणीस रविंद्र साळेगावकर यांनी गेल्या काही दिवसाखाली पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (संचालक) अजय खेडेकर यांची भेट घेऊन पुणे मनपा ते धायरी गाव (मारुती मंदिर) अशी थेट बससेवा सुरू करण्याबाबत निवेदन सादर केले.

नागरिकांची दैनंदिन प्रवासाची गैरसोय दूर होऊन विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळावा, या उद्देशाने ही मागणी करण्यात आली असून संबंधित प्रशासनाकडून याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रीया यावेळी रविंद्र साळेगावकर यांनी दिली. महापालिकेच्या सभेत साळेगावकर यांनी हाही मुद्दा मांडला.

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Web Title: Ravindra salegaonkar is aggressive over the management of pmpml

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Published On: Jul 23, 2026 | 01:06 PM

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