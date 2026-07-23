लज्जास्पद! औरंगबादमध्ये नेपाळी तरुणीवर गँगरेप, १०० रुपये देऊन आरोपी फरार

Thane Crime: गर्लफ्रेंड वॉशरूमला गेली असं सांगून प्रियकर पळाला; रूम उघडताच समोर आलं धक्कादायक दृश्य
महिला नेपाळला राहत होती
मिळालेल्या माहितीनुसार, गँगरेप पिडित महिला नेपाळची रहिवाशी आहे. तीन वर्षांपूर्वी तिचे दुसऱ्यांदा लग्न झाले होते, ज्याच्या पहिल्या पत्नीचे निधन झाले होते. व्यक्तीला पहिल्या पत्नीपासून चार मुले असून तो बाजारात चहा विकण्याचे काम करतो आणि महिला लहान मुलांवर देखरेख ठेवण्याचे काम करते. २१ जुलै रोजी संध्याकाळी पाच वाजता ती घराबाहेर उभी होती. याचवेळी त्याच परिसरात राहणारा एक अल्पवयीन मुलगा तिथे आला आणि त्याने मुलांना टोटोत फिरवण्याची इच्छा व्यक्त केली. या टोटोत जितू उर्फ पाली आणि अभषेक आधीच बसले होते. सोन कॉलनीतील शिव मंदिराच्या जवळ, मासे बाजाराजवळील एका जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतीत त्या तिघांनी महिलेवर जबरदस्ती करत तिचे लैंगिक शोषण केले. यादरम्यान तिच्या मुलांजवळ मोबाईल फोन देऊन त्यांना गप्प करण्यात आलं.
गँगरेपनंतर तीन्ही आरोपी पिडित महिलेला पाण्याच्या टाकीजवळ टाकून तिथून पळून निघून गेले. तिथून जाण्याआधी तिघांनी तिला शंभर रुपये दिले आणि म ग तिथून फरार झाले. घटनेची माहिती मिळताच, शहर पोलीस ठाणे प्रमुख बाबन बैठा यांच्या सूचनेनुसार एक पथक तयार करण्यात आले. पथकाने छापेमारी करत तीघांनाही अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, पिडितेने केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघांना तुरुंगात पाठवले जात असून अल्पवयीन मुलाला सुरक्षित ठिकाणी पाठवले जाईल.
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या घटनेमुळे परिसरात आता संतापाचे वातावरण असून पोलिस आरोपींवर लवकरच कायदेशीर करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, महिलेची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. याशिवाय महिलेची रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. पिडितेने पोलिसांसमोर तिघांचाही ओळख पटवली असून या प्रकरणात स्पीडी ट्रायलच्या अंतर्गत कारवाई केली जाईल. महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितामधील संबंधित कलमांनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.