Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर

गुन्हे शाखेने अर्धा किलोहून अधिक एमडीसह सुमारे ९६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करत मोठी कारवाई केली असली, तरी या घटनेने शहरात वाढत चाललेल्या नशेच्या मागणीचे वास्तव उघड केले आहे. असे असले तरी याचे म्होरके आजही पोलिसांना हुलकावणी देण्यात यशस्वी होत असल्याने पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. एमडी जप्तीची कारवाई केवळ दाखवण्यापुरती ठेवता कामा नये. तरुणांना नशेच्या आहारी लावून पेडलर जे साध्य करुन घेण्यात यशस्वी होत असले तरी पोलिसांना अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले आहे.
तरुणाईच्या बदलत्या नशेच्या पॅटर्नचा, वाढत्या मागणीचा आणि गुन्हेगारी नेटवर्कच्या विस्ताराचा गंभीर इशारा आहे. पूर्वी चरस, गांजा किंवा कोडीनयुक्त सिरप यासारख्या पदार्थापुरती मर्यादित असलेली नशा आता एमडी सारख्या महागड्या आणि अधिक घातक ड्रगपर्यंत पोहोचली आहे. मोबाईल संपर्क, ऑनलाईन पेमेंट आणि या आधुनिक पद्धतींनी व्यवहार होत असल्याची शक्यता तपासात पुढे येत आहे.
एकदा द्वाय करू ही मानसिकता, सोशल मीडियावर दिसणारा ग्लॅमर, आर्थिक सक्षमता आणि स्पर्धात्मक जीवनातील ताण या घटकामुळे तरुणाई एमडीकडे आकर्षित होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. सुरुवातीला पाटी किंवा मित्रपरिवारातील प्रयोग म्हणून घेतलेले ड्रग पुढे मानसिक अस्थिरता, नैराश्य, आक्रमकता आणि शैक्षणिक घसरण यास कारणीभूत ठरते.
हाय-प्रोफाईल वस्त्यांपर्यंत एमडी पोहोचत असेल, तर ते केवळ कायद्याचे नव्हे तर समाजाच्या सामूहिक अपयशाचे लक्षण आहे. अडीचशेवर एनडीपीएस गुन्हे आणि कोट्यवधींची जप्ती ही आकडेवारी नसून तरुण पिढीला दिलेला गंभीर इशारा आहे. नशेविरोधातील लढा पोलिसांपुरता मर्यादित न राहता कुटुंब, महाविद्यालये, समाज प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयांतूनच प्रभाषी ठरू शकतो; अन्यथा ‘पार्टी डुग’चा विळखा अधिक घट्ट होण्याची भीती कायम राहणार आहे.
२०२५ माये पोलिस आयुक्तालय हद्दीत २५१ एनडीपीएस गुन्हे दाखल झाले. या प्रकरणांत ३६५ आरोपीना अटक करण्यात आली, तर एकुण १ कोटी ९१ लाख रुपयांची अमलीपदार्थ जप्त झाली. तर २०२६ च्या तीन महिन्यातच पोलिसांनी ५० वर आरोपीना बेड्या ठोकल्या असून १ कोटी ४८ लाख ९६ हजार ६० रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे, यात जानेवारी महिन्यात ११ कारवाई करण्यात आल्या आहेत. त्यात २७ जणांना अटक करण्यता आली आहे. तर ७ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून ४१ लाख ७८ हजार ६६० रुपयांचा मुद्देमला जप्त करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ३ कारवाई करुन ९ जणांना बेडढा ठोकल्या आहेत तर ९० लाख ५९ हजार ९४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. मार्च महिन्यात ४ आरोपीना बेड्या ठोकल्या असून ९० लाख ५९ हजार ९४० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.
