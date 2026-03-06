Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Karanvir Bohra Father Death: ‘मी इथे सगळं सांभाळेन’, वडिलांच्या निधनानंतर बॉलीवूड अभिनेत्याची भावुक पोस्ट

बॉलिवूड अभिनेता करणवीर बोहरायाच्या वडीलांचे होळीच्या दिवशी निधन झाले. नुकतेच त्यांच्या आठवणीत अभिनेत्याने भावूक पोस्ट केली आहे

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

होळीच्या शुभ मुहूर्तावर सर्वजण आनंदात असताना, होळीचा दिवस प्रसिद्ध टेलिव्हिजन अभिनेता करणवीर बोहरा याच्यासाठी खूप भावनिक होता, कारण त्याचे वडील महेंद्र बोहरा याचे ४ मार्च रोजी निधन झाले. बहुतेक लोक होळीच्या रंगांमध्ये मग्न असताना, करणवीरचे वडील महेंद्र बोहरा याच्या आठवणींमध्ये मग्न राहिला. त्याने इंस्टाग्रामवर त्यांच्या वडिलांची आठवण काढणारी एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली.

करणवीरने लिहिले, “बाबा, मी तुम्हाला खूप प्रेम करतो. मला तुमची किती आठवण येते हे मी व्यक्त करू शकत नाही. मी नेहमीच तुमची आठवण काढेन. ज्याने पालक गमावले आहेत त्यांना ही शून्यता समजते, परंतु या वेदनेमध्ये, तुम्ही एक परिपूर्ण आणि सुंदर जीवन जगले हे जाणून मला सांत्वन मिळते. तुम्ही नेहमीच म्हणता की तुम्हाला हे जग कोणत्याही वेदनाशिवाय सोडायचे आहे आणि तुम्ही अगदी तसेच गेलात: शांतपणे, वेदनारहित. शक्ती आणि सन्मानाने, तुमच्या पद्धतीने.”

त्याने पुढे लिहिले की त्याच्या वडिलांनी त्याला जीवनातील सर्वात महत्वाचे धडे शिकवले: कठीण परिस्थितीतही कधीही आशा सोडू नका आणि पडल्यानंतर नेहमी परत उठा. जीवन उत्साहाने, आवडीने आणि सकारात्मक वृत्तीने जगले पाहिजे. कधीही हार मानू नका. बाबांचे धाडस खूप मजबूत होते आणि त्यांनी मलाही तेच धाडस दिले.

करणवीर म्हणाला, “तू मला स्वप्न पहायला, माझ्या कामात प्रामाणिक राहायला आणि कधीही काहीही अपूर्ण न ठेवायला शिकवलंस. सर्वात मोठा धडा म्हणजे माझ्याशी मानवतेने वागणं. तू मला शिकवलंस की एखाद्या व्यक्तीची केवळ त्याच्या कपड्यांवरून नव्हे तर त्याच्या वागण्यावरून आणि आदरावरून परीक्षा घेतली जाते.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KARANVIR BOHRA (@karanvirbohra)

ब्रँड, बाजा, वरात! मराठी कलाविश्वातील ‘या’ दोन लोकप्रिय अभिनेत्री अडकणार लग्नबंधनात; लग्नाअधीच्या विधींनाही सुरूवात…

त्याने पुढे लिहिले, “बाबा, तुमच्याबद्दल बोलणारे प्रत्येकजण एकच गोष्ट म्हणतो: तुम्ही एक अद्भुत माणूस होता आणि ते अगदी खरे आहे. मी तुम्हाला खूप खास व्यक्ती मानतो. तुमचा मुलगा असल्याचा मला अभिमान आहे. मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो.” शेवटी, करणवीरने लिहिले, “बाबा, माझे प्रेम, माझे हृदय नेहमीच तुमच्यासोबत राहील. आता, शांततेत तुमच्या पुढच्या प्रवासाला जा. मी येथे सर्वकाही सांभाळेन.”

घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

Web Title: I will take care of everything here bollywood actors emotional post after his fathers passing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख
1

Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख

शाहरुख खानच्या ‘king ’ चित्रपटात स्टार्सची फौज! अभिनेत्याच्या विधानाने चर्चेला उधाण
2

शाहरुख खानच्या ‘king ’ चित्रपटात स्टार्सची फौज! अभिनेत्याच्या विधानाने चर्चेला उधाण

The UK07 Rider वादात! भाई कलम चा मोठा खुलासा, Anurag Dobhal वर पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप
3

The UK07 Rider वादात! भाई कलम चा मोठा खुलासा, Anurag Dobhal वर पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप

उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव
4

उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karanvir Bohra Father Death: ‘मी इथे सगळं सांभाळेन’, वडिलांच्या निधनानंतर बॉलीवूड अभिनेत्याची भावुक पोस्ट

Karanvir Bohra Father Death: ‘मी इथे सगळं सांभाळेन’, वडिलांच्या निधनानंतर बॉलीवूड अभिनेत्याची भावुक पोस्ट

Mar 06, 2026 | 03:00 PM
“AI चा वापर शिका!” मोठमोठ्या तज्ज्ञांचे आवाहन; Sam Altman यांच्या मते,”टेक क्षेत्रात कोडिंग…”

“AI चा वापर शिका!” मोठमोठ्या तज्ज्ञांचे आवाहन; Sam Altman यांच्या मते,”टेक क्षेत्रात कोडिंग…”

Mar 06, 2026 | 02:58 PM
गणपतीपुळेला पर्यटकांची पहिली पसंती; शिमगोत्सवात पर्यटकांबरोबरच चाकरमान्यांची गर्दी

गणपतीपुळेला पर्यटकांची पहिली पसंती; शिमगोत्सवात पर्यटकांबरोबरच चाकरमान्यांची गर्दी

Mar 06, 2026 | 02:52 PM
T20 WC 2026: अंतिम फेरीत अभिषेक शर्माची बॅट गरजणार, खराब फॉर्म असूनही संजू सॅमसन धावला मदतीला

T20 WC 2026: अंतिम फेरीत अभिषेक शर्माची बॅट गरजणार, खराब फॉर्म असूनही संजू सॅमसन धावला मदतीला

Mar 06, 2026 | 02:49 PM
Govt Jobs For Agniveers: अग्निवीरांसाठी मोठी बातमी ! सेवेनंतर राज्य सरकारच्या ४ विभागांत मिळणार नोकरीची संधी

Govt Jobs For Agniveers: अग्निवीरांसाठी मोठी बातमी ! सेवेनंतर राज्य सरकारच्या ४ विभागांत मिळणार नोकरीची संधी

Mar 06, 2026 | 02:45 PM
Maharashtra Budget 2026 : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Maharashtra Budget 2026 : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Mar 06, 2026 | 02:44 PM
महापालिकेत गर्दीमुळे पदाधिकारी ओळखता येईना; कार्यकर्ता कोण अन्…

महापालिकेत गर्दीमुळे पदाधिकारी ओळखता येईना; कार्यकर्ता कोण अन्…

Mar 06, 2026 | 02:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM