Karanvir Bohra Father Death: ‘मी इथे सगळं सांभाळेन’, वडिलांच्या निधनानंतर बॉलीवूड अभिनेत्याची भावुक पोस्ट

होळीच्या शुभ मुहूर्तावर सर्वजण आनंदात असताना, होळीचा दिवस प्रसिद्ध टेलिव्हिजन अभिनेता करणवीर बोहरा याच्यासाठी खूप भावनिक होता, कारण त्याचे वडील महेंद्र बोहरा याचे ४ मार्च रोजी निधन झाले. बहुतेक लोक होळीच्या रंगांमध्ये मग्न असताना, करणवीरचे वडील महेंद्र बोहरा याच्या आठवणींमध्ये मग्न राहिला. त्याने इंस्टाग्रामवर त्यांच्या वडिलांची आठवण काढणारी एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली.
करणवीरने लिहिले, “बाबा, मी तुम्हाला खूप प्रेम करतो. मला तुमची किती आठवण येते हे मी व्यक्त करू शकत नाही. मी नेहमीच तुमची आठवण काढेन. ज्याने पालक गमावले आहेत त्यांना ही शून्यता समजते, परंतु या वेदनेमध्ये, तुम्ही एक परिपूर्ण आणि सुंदर जीवन जगले हे जाणून मला सांत्वन मिळते. तुम्ही नेहमीच म्हणता की तुम्हाला हे जग कोणत्याही वेदनाशिवाय सोडायचे आहे आणि तुम्ही अगदी तसेच गेलात: शांतपणे, वेदनारहित. शक्ती आणि सन्मानाने, तुमच्या पद्धतीने.”
त्याने पुढे लिहिले की त्याच्या वडिलांनी त्याला जीवनातील सर्वात महत्वाचे धडे शिकवले: कठीण परिस्थितीतही कधीही आशा सोडू नका आणि पडल्यानंतर नेहमी परत उठा. जीवन उत्साहाने, आवडीने आणि सकारात्मक वृत्तीने जगले पाहिजे. कधीही हार मानू नका. बाबांचे धाडस खूप मजबूत होते आणि त्यांनी मलाही तेच धाडस दिले.
करणवीर म्हणाला, “तू मला स्वप्न पहायला, माझ्या कामात प्रामाणिक राहायला आणि कधीही काहीही अपूर्ण न ठेवायला शिकवलंस. सर्वात मोठा धडा म्हणजे माझ्याशी मानवतेने वागणं. तू मला शिकवलंस की एखाद्या व्यक्तीची केवळ त्याच्या कपड्यांवरून नव्हे तर त्याच्या वागण्यावरून आणि आदरावरून परीक्षा घेतली जाते.”
त्याने पुढे लिहिले, “बाबा, तुमच्याबद्दल बोलणारे प्रत्येकजण एकच गोष्ट म्हणतो: तुम्ही एक अद्भुत माणूस होता आणि ते अगदी खरे आहे. मी तुम्हाला खूप खास व्यक्ती मानतो. तुमचा मुलगा असल्याचा मला अभिमान आहे. मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो.” शेवटी, करणवीरने लिहिले, “बाबा, माझे प्रेम, माझे हृदय नेहमीच तुमच्यासोबत राहील. आता, शांततेत तुमच्या पुढच्या प्रवासाला जा. मी येथे सर्वकाही सांभाळेन.”
