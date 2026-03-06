Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महत्वाच्या १० घोषणा केल्या आहेत. जाणून घेऊया सविस्तर..

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:19 PM
Maharashtra Budget 2026 : महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या 10 मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या सविस्तर (फोटो-सोशल मीडिया)

  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून २०२६ चे अर्थसंकल्प सादर
  • दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना २०२६ चे अर्थसंकल्प समर्पित
  • शेतकऱ्यांसाठी विशेष पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेची घोषणा
 

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अर्थसकंल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अविरत कार्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे अर्थसंकल्प समर्पित करण्यात आले. तसेच, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. यामध्ये लाडकी बहीण योजना, ण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यंदाचा अर्थसंकल्प डिजिटल पद्धतीने मांडण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कागदपत्र नव्हे तर आयपॅडमधे अर्थसंकल्प वाचून दाखवत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणा: 

१) उच्च कुशल रोजगार निर्मितीचे लक्ष: मुंबई आणि पुण्यामध्ये तब्बल ५० अब्ज डॉलरचे रोजगार केंद्र तयार करणार असून सध्या विकसित होत असलेल्या गेमिंग क्षेत्रात अव्वल होण्यासाठी महाराष्ट्रात २९५ पेक्षा जास्त गेमिंग स्टुडिओ तयार करणार तर ४ लाख रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न करणार

२) अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा मंजूर करण्यात आला असून ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ३० हजार गावे जोडली गेली आहे. तसेच २४५० किमी रस्त्यांची कामं पूर्ण झाली असून सध्या २३ हजार पूलांचं काम हाती घेतल्याचे सांगितले.

३) राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुक्ष्म व लघू केंद्र स्थापन करणार असून ५० लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहे. प्रधानमंत्री सौर योजनेअंतर्गत रुफ टॉप सोलरला सक्षम केले जाणार आहे तर दुसरीकडे बांबू विकास प्रकल्प वाढवले जाणार आहे. गडचिरोलीत २ लाख कोटींची गुंतवणूक करत नवं स्टील हब म्हणून उदयास येणार आहे.

४) सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ला पर्यटकांसाठी रोप वे प्रकल्प उभारणार असून नागपूरमध्ये रामटेक येथे तिसरी चित्रसृष्टी उभारणार आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील १२ ज्योतिर्लिंगापैकी ५ ज्योतिर्लिंगाच्या विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आलेले आहे.

५) महाराष्ट्रातील तिसरी आणि चौथी मुंबई म्हणून अनुक्रमे अटल सेतु परिसर (उरण) आणि वाढवण यांच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. एमएमआरमध्ये तब्बल १० लाख नवी घरे उभारणार आहेत.

 

बातमी अपडेट होत आहे.. 

Published On: Mar 06, 2026 | 03:11 PM

