प्रियकरासाठी हैवान झाली आई, 7 महिन्यांच्या मुलाची केली हत्या; कुटुंबालाही विष देऊन मारण्याचा प्रयत्न

विषारी दारूप्रकरणातील मोठी अपडेट समोर; संशयितांच्या शोधासाठी CID ची पथके तयार
मुलाची हत्या केल्यानंतर आरोपी आईने त्याला नैसर्गिक मृत्यू आहे असं सांगत मृतदेहाला जमिनीत पुरुन टाकले. पोलिसांनी पतीच्या वतीने आरोपी आईवर गुन्हा दाखल केले असून ७ महिन्याच्या रुद्रांशच्या मृतदेहाला कबरीतून काढण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. सांगितलं जात आहे की, बुधवारी मृतदेहाला कबरीतून बाहेर काढून त्याच्यावर शवविच्छेदन केले जाईल. यातूनच मुलाच्या हत्येचे खरे कारण समोर येईल.
प्रेमीसोबत मिळून रचला हत्येचा कट
मुरलीधर गावातील रहिवासी अमित तोमर याने आपली पत्नी मीनाक्षी हिच्यावर सात वर्षांच्या रुद्रांशचा हत्या केल्याचा गंभीर आरोप लावला आहे. त्याने पत्नीविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार देखील केली ज्यानंतर आरोपी मीनाक्षीला ताब्यात घेण्यात आलं. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मानीक्षीने तिचा गुन्हा कबुल करत सांगितले की तिने मुलाचा गळा दाबत त्याची हत्या केली आणि नंतर आजाराने मृत्यू झाल्याचे खोटा बनाव केला. तपासणादरम्यान खळबळजनक खुलासा झाला की, खुनाचा हा कट इथेच थांबला नाही तर मीनाक्षी आणि तिच्या प्रियकराने मिळून दुसरा मुलगा, पती आणि सासरच्या मंडळींना मारण्याचीही कट रचला होता. त्यांनी सर्वांना विष देऊन मारण्याचा प्लॅन केला होता.
प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव
आरोपी आणि प्रेमीविरोधात गुन्हा दाखल
या प्रकरणात मीनाक्षी आणि तिच्या प्रेमी विरोधात पोलिस ठाण्यात खून आणि पुरावा नष्ट केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी रुद्रांशचा मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. बुधवारी दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात जाण्याची अपेक्षा आहे. आई मीनाक्षीची ही क्रुरता पाहून सध्या परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी तपासणीत मीनाक्षीच्या मोबाईन फोनला सील केले असून प्रेमी मोहितला शोधण्यासाठी पोलिसांचे एक पथक तैनात करण्यात आले आहे.