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प्रियकरासाठी हैवान झाली आई, 7 महिन्यांच्या मुलाची केली हत्या; कुटुंबालाही विष देऊन मारण्याचा प्रयत्न

Updated On: Jun 10, 2026 | 02:06 PM IST
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सारांश

Crime News : प्रियकरासाठी ममता विसरली अन् आईनेच पोटच्या ७ महिन्यांच्या बाळाची गळा दाबून हत्या केल्याचा आरोप आहे. ती एवढ्यावरच थांबली नाही तर, प्रियकरासोबत मिळून सासरच्या मंडळींनाही विष देऊन मारण्याचा कथित कट रचल्याचे तपासात समोर आले आहे.

प्रियकरासाठी हैवान झाली आई, 7 महिन्यांच्या मुलाची केली हत्या; कुटुंबालाही विष देऊन मारण्याचा प्रयत्न

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • उत्तर प्रदेशातील एका कुटुंबाशी संबंधित धक्कादायक प्रकरणाने खळबळ उडाली.
  • प्राथमिक माहितीनंतर तपासात अनेक गंभीर आणि संशयास्पद बाबी समोर आल्या.
  • पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींविरोधात कारवाई सुरू केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील मेरठच्या मुंडाली भागातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. इथे आईच पोटच्या मुलाच्या जीवावर उठली आणि तिने केवळ ७ महिन्यांच्या चिमुकल्याची गळा दाबून हत्या केली. मुख्य म्हणजे हे प्रकरण फक्त मुलाच्या हत्येचे नसून यात आता मोठा खुलासा झाला आहे. पोलिसांच्या तपासात हे उघड झाले आहे की, आई मीनक्षीवर फक्त मुलाच्या हत्येचा आरोप नाही आहे तर कुटुंबाच्या खूनाचा कट रचल्याचा आरोपही तिच्यावर लावण्यात आला आहे. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून प्रकरणाला सखोल तपास केला जात आहे.

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मुलाची हत्या केल्यानंतर आरोपी आईने त्याला नैसर्गिक मृत्यू आहे असं सांगत मृतदेहाला जमिनीत पुरुन टाकले. पोलिसांनी पतीच्या वतीने आरोपी आईवर गुन्हा दाखल केले असून ७ महिन्याच्या रुद्रांशच्या मृतदेहाला कबरीतून काढण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. सांगितलं जात आहे की, बुधवारी मृतदेहाला कबरीतून बाहेर काढून त्याच्यावर शवविच्छेदन केले जाईल. यातूनच मुलाच्या हत्येचे खरे कारण समोर येईल.

प्रेमीसोबत मिळून रचला हत्येचा कट

मुरलीधर गावातील रहिवासी अमित तोमर याने आपली पत्नी मीनाक्षी हिच्यावर सात वर्षांच्या रुद्रांशचा हत्या केल्याचा गंभीर आरोप लावला आहे. त्याने पत्नीविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार देखील केली ज्यानंतर आरोपी मीनाक्षीला ताब्यात घेण्यात आलं. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मानीक्षीने तिचा गुन्हा कबुल करत सांगितले की तिने मुलाचा गळा दाबत त्याची हत्या केली आणि नंतर आजाराने मृत्यू झाल्याचे खोटा बनाव केला. तपासणादरम्यान खळबळजनक खुलासा झाला की, खुनाचा हा कट इथेच थांबला नाही तर मीनाक्षी आणि तिच्या प्रियकराने मिळून दुसरा मुलगा, पती आणि सासरच्या मंडळींना मारण्याचीही कट रचला होता. त्यांनी सर्वांना विष देऊन मारण्याचा प्लॅन केला होता.

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आरोपी आणि प्रेमीविरोधात गुन्हा दाखल 

या प्रकरणात मीनाक्षी आणि तिच्या प्रेमी विरोधात पोलिस ठाण्यात खून आणि पुरावा नष्ट केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी रुद्रांशचा मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. बुधवारी दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात जाण्याची अपेक्षा आहे. आई मीनाक्षीची ही क्रुरता पाहून सध्या परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी तपासणीत मीनाक्षीच्या मोबाईन फोनला सील केले असून प्रेमी मोहितला शोधण्यासाठी पोलिसांचे एक पथक तैनात करण्यात आले आहे.

 

Web Title: Mother kills 7 month old baby allegedly plots to poison family with lover crime news in marathi

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Published On: Jun 10, 2026 | 02:06 PM

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