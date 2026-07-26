जमीन हडपण्यासाठी बनावट दस्तऐवजांचे रॅकेट, तब्बल 50 लाखांची फसवणूक; 18 जणांवर गुन्हा दाखल

छत्रपती संभाजीनगर : सावंगी येथील गट क्रमांक २३१/१ मधील १७ गुंठे जमीन बेकायदेशीररीत्या हडपण्यासाठी बनावट खरेदीखते, सातबारा, नमुना क्रमांक ८, करेक्शन डीड तसेच मागील तारखांचे नोटरी करारनामे तयार करून एका वकीलाची सुमारे ५० लाखांची फसवणूक करण्यात आली आहे. हा प्रकार १ ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान घडला आहे. या प्रकरणात तब्बल १८ जणांविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात अॅड. सुशील मुरलीधर बियाणी (वय ४९, रा. उस्मानपुरा) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, संबंधित जमीन सन २०१२ मध्ये नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे अॅड. बियाणी यांच्या मालकीत आली असून तेव्हापासून ती त्यांच्या ताब्यात आहे. मात्र १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जागेवर गेल्यानंतर तेथे बांधकामासाठी खोदकाम सुरू असल्याचे दिसून आले. चौकशी केली असता, नोटरी करारनाम्याच्या आधारे संबंधित व्यक्तींच्या सांगण्यावरून काम सुरू केल्याची माहिती ठेकेदाराने दिली. तक्रारदाराने मालकीची कागदपत्रे दाखविल्यानंतर काम तातडीने थांबविण्यात आले.
त्यानंतर झालेल्या बैठकीत संबंधितांनी विविध खरेदीखते, इसार पावत्या, सातबारा, नमुना क्रमांक ८ आणि इतर कागदपत्रे सादर केली. या सर्व दस्तऐवजांमधील चतुःसीमा, व्यवहार आणि मालकीच्या नोंदी खोट्या व बनावट असल्याचे अॅड. बियाणी यांनी फिर्यादीत नमुद केले आहे. याचवेळी संबंधीत आरोपींनी जमीन आमचीच असून पुन्हा जागेवर आल्यास जीवे मारु अशी धमकी दिल्याचे देखील फिर्यादीत म्हटले आहे.
आरोपी एजाज अहमद खान याच्या नावे कोणतीही जमीन नसतानाही त्याच्या नावावरून विविध व्यक्तींच्या नावे बनावट खरेदीखते नोंदविण्यात आली. त्यासाठी बनावट महसुली नोंदी तयार करून करेक्शन डीडच्या माध्यमातून माध्यमातून मूळ चतुःसीमा बदलण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमुद आहे. तसेच जुन्या तारखांचे स्टॅम्प पेपर वापरून बनावट करारनामे तयार करण्यात आल्याचे देखील फिर्यादीत सांगण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात उघडकीस आला प्रकार
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आल्याचे फिर्यादीत नमुद केले आहे. संबंधित आरोपींनी केवळ या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळविण्याचाच प्रयत्न केला नाही, तर अशाच प्रकारे इतरांचीही सेटलमेंटच्या नावाखाली फसवणुक करण्यात आल्याचे फिर्यादीत उल्लेख आहे.
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हे आहेत आरोपी
या प्रकरणात सय्यद इर्शाद अली जैदी, सरफराज जैदी, जिशान सरफराज अली जैदी, नौशाद अली जैदी, दिलशाद अली जैदी, शहादाब अली जैदी, सय्यद जव्वाद अली जैदी, मोहम्मद मस्सी, शेख मजीद शेख इमाम, एजाज अहमद खान जब्बार अहमद खान यांच्यासह एकूण १८ जणांविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे करीत आहेत.