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प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:38 AM IST
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सारांश

Murder Case : मध्य रात्री बापाची हैवानियत जागी झाली आणि त्याने झोपेतच पोटच्या तीन मुलींची गळा चिरुन हत्या केली. तो इथेच थांबला नाही तर धारदार शस्त्राने त्याने पत्नी आणि मुलावरही हल्ला केला. हत्येचे कारण आरोपीचे दुसऱ्या महिलेसोबत कथित प्रेमसंबंध असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • एका कुटुंबात घडलेल्या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तातडीने कारवाई सुरू केली आहे.
  • पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकारात कुटुंबातील काही सदस्यांनी प्रसंगावधान दाखवत स्वतःचा जीव वाचवल्याची माहिती समोर आली आहे.
  • प्राथमिक तपासात कौटुंबिक वाद आणि वैयक्तिक संबंधांशी संबंधित कारणांचा तपास केला जात असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
झारखंडच्या गिरिडीह जिल्ह्यातून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. इथे प्रेमात वेड्या झालेल्या बापाने स्वत:च्याच तीन मुलींची निर्दयीपणे हत्या केल्याची माहिती आहे. रात्रीच्या वेळी मुली झोपत असताना धारदार शस्त्राने गळा चिरत त्यांचा खून करण्यात आला. मुख्य म्हणजे या हत्येदरम्यान व्यक्तीने आपल्या पत्नीला आणि लहान मुलालाही मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी कसाबसा तिथून आपला पळ काढला. ही भीषण घटना मुफस्सिल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मोहनपूर पंचायतीच्या तुरुकडीहा गावात घडली. पोलिस घटनेचा तपास करत असून आरोपी वडिलांना अटक करण्यात आली आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर घटना मंगळवारी पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास घडली. नेहमीप्रमाणे संपूर्ण कुटुंब शांत झोपलेलं होतं. यावेळीच आरोपी वडिल नंदू यादव उर्फ नंदकिशोर यादव (45 वर्ष) यांनी घरात ठेवलेले धारदार शस्त्र उचलले आणि झोपेत असलेल्या तीनही मुलींचा गळा चिरुन त्यांची हत्या केली. मृतकांमध्ये त्यांची मोठी मुलगी पल्लवी कुमारी (12 वर्ष) आणि दोन जुळ्या बहिणी रिद्धि कुमारी (6 वर्ष) आणि सिद्धि कुमारी (6 वर्ष) यांचा समावेश होता. तीनही मुली झोपेत असल्याने त्यांना बचावासाठी प्रयत्न करता आला नाही आणि झोपेतच बेडवर तडफडत त्यांचा मृत्यू झाला.

आईने मुलाला घेऊन पळण्यात यशस्वी

वडिल मुलींचा गळा चिरत असताना त्यांनी जोरात किंचाळायला सुरुवात केली. त्यांचा आवाज ऐकून आरोपीची पत्नी राधा देवी या झोपेतून उठल्या आणि त्यांनी जे पाहिले ते पाहून त्यांच्या पायाखालची जमिन हादरली. आपल्या तिन्ही मुलींना रक्ताच्या थारोळ्यात पडून आपल्या डोळ्यांदेखत मरताना पाहून ती घाबरली आणि तिच्या मनात मुलाचा विचार आला. खुनी पती नंदु यादव याने पत्नी आणि त्याच्या लहान मुलावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. पण राधा देवी हिमतीने आपल्या मुलाला घेऊन तिथून पळून गेली. अंधाऱ्याचा फायदा घेत आई-लेक शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन लपले.

अनैतिक संबंध ठरले हत्येचे कारण

ग्रामस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आोरपी नंदकिशोर यादव एका फॅक्ट्रीत ड्रायव्हरचे काम करत होता. मागील काही काळापासून त्याचे दुसऱ्या गावातील एका महिलेसोबत प्रेमसंबंध सुरु होते. या अनैतिक संबंधांमुळे पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद आणि भांडणे होत होती. सोमवारी देखील घरात यावरुन मोठा वाद झाला ज्याचा शेवट पतीने मुलांच्या हत्येने केला.

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पोलिसांनी केली आरोपीला केली अटक

तिन्ही मुलींची हत्या केल्यानंतर गावात खळबळ उडाली आणि घटनास्थळी मोठा जमाव निर्माण झाला. गावकऱ्यांनी माहिती मिळताच लगेच पोलिसांना बोलवले ज्यानंतर पोलिस तत्काळ घटनेस्थळी दाखल झाली. आरोपी वडिल घरातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता पण पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत वेळीच त्याला पकडलं आणि घेरून त्याला आपल्या ताब्यात घेतलं. पोलिस सध्या आरोपीची चाैकशी करुन त्याच्या मानसिक स्थितीचा तपास घेत आहेत. पोलिसांनी तीन्ही मुलींच्या मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी पाठवलं असून पोस्टमीर्टम रिपोर्टची प्रतीक्षा केली जात आहे.

Web Title: Jharkhand father kills three daughters after alleged affair dispute crime news in marathi

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:37 AM

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