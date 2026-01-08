Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Motorcycle Theft In Vadgaon Maval Was Caught On Cctv Crime News

Maval Crime News : चोरांना राहिला नाही कोणाचाच धाक? वडगाव मावळमध्ये चोरीच्या घटना CCTV मध्ये कैद

वडगाव मावळमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत शहरात दुचाकी चोरीच्या अनेक घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलीस तपास सुरु आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 04:08 PM
motorcycle theft in Vadgaon Maval was caught on CCTV Crime News

वडगाव मावळमध्ये दुचाकीची चोरी होत असून घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Maval Crime News : वडगाव मावळ :  सतिश गाडे : वडगाव नगरपंचायत हद्दीत दुचाकी चोरांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून, गेल्या दोन महिन्यांत शहरात दुचाकी चोरीच्या अनेक घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बुधवारी पुन्हा एकदा अशीच घटना घडली असून, वडगाव फाटा परिसरातून एक दुचाकी चोरीला गेल्याची घटना बुधवार, दि. ७ रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली आहे.

विशेष म्हणजे दुचाकी चोरी करताना दोन चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून, सध्या पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील वडगाव–तळेगाव फाटा परिसरात असलेल्या आदित्य वर्धन हाइट्स इमारतीसमोर बजाज पल्सर २२० (एमएच १४ डीवाय ११८०) ही दुचाकी पार्क केली होती. बुधवारी पहाटेच्या सुमारास ही दुचाकी चोरीला गेली. सदर चोरीची घटना त्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाली आहे. या प्रकरणी वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, चोरट्यांचा शोध घेण्यात येत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

हे देखील वाचा : काका-पुतण्या पुन्हा एकत्र येणार का? अजित पवार यांच्या सुचक वक्तव्याने महायुतीला फुटला घाम

यापूर्वीही दुचाकी चोरीच्या घटना

वडगाव मावळ नगरपंचायत हद्दीत गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत दुचाकी चोरीच्या अनेक घटना घडल्याची नोंद आहे. वडगाव फाटा, बाजारपेठ परिसर, बसस्थानक परिसर तसेच सोसायटी परिसरातून रात्री व पहाटेच्या सुमारास दुचाकी चोरीला गेल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या असून, काही घटनांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असतानाही चोरट्यांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.

हे देखील वाचा : अंबरनाथमध्ये रात्रीस खेळ चाले..! अखेर ‘त्या’ 12 नगरसेवकांचा भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश

टाकवे येथे हुक्का फ्लेवर्ड तंबाखू उत्पादनावर FDA ची धाड

महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादनावर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने मोठी कारवाई करत मावळ तालुक्यातील टाकवे गाव येथील मे. सोएक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीवर धाड टाकली. या कारवाईत तब्बल ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला असून संपूर्ण आस्थापना सील करण्यात आली आहे. ही कारवाई दिनांक २ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी ३.१५ वाजता FDA च्या विशेष भरारी पथकाने केली. सहायक आयुक्त (अन्न) भंडारा पथक प्रमुख श्री. यदुराज दहातोंडे यांच्या आदेशानुसार ही तपासणी करण्यात आली. कारवाईदरम्यान सहायक आयुक्त, अन्न सुरक्षा अधिकारी, प्रशिक्षणार्थी अधिकारी व पंच साक्षीदार उपस्थित होते.

निकोटीन आढळल्याने उत्पादन बेकायदेशीर
यापूर्वी १ डिसेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या हुक्का फ्लेवर्ड तंबाखूच्या नमुन्यांच्या तपासणी अहवालात निकोटीन आढळून आल्याने हे उत्पादन महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले. अन्न विश्लेषकांच्या अहवालानुसार हे उत्पादन अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ तसेच आयुक्त, अन्न सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांच्या १६ जुलै २०२५ च्या अधिसूचनेचे उल्लंघन करणारे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

Web Title: Motorcycle theft in vadgaon maval was caught on cctv crime news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार
1

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक
2

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना
3

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर
4

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM