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Mumbai Accident: 17 जूनला गावी जाणार होता… पण त्याआधीच मुंबईत काळाने गाठलं; BEST बस अपघातात तरुणाचा मृत्यू

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:24 AM IST
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सारांश

मुंबईतील दादर येथे बेस्ट बसचे नियंत्रण सुटल्याने भीषण अपघात झाला. बसने अनेक वाहनांना धडक दिल्याने स्विगी डिलिव्हरी बॉय नियाज अहमद याचा जागीच मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. नियाज हा कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य असून तो लग्नासाठी गावी जाणार होता.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • दादरमध्ये बेस्ट बसने अनेक वाहनांना धडक देत भीषण अपघात घडवला.
  • स्विगी डिलिव्हरी बॉय नियाज अहमदचा जागीच मृत्यू, सहा जण जखमी.
  • लग्नासाठी गावी जाण्याची तयारी सुरू असतानाच नियाजवर काळाने झडप घातली.
मुंबई: मुंबईतील दादर परिसर रविवारी सकाळी एका भीषण अपघाताने हादरला. वीर कोतवाल उद्यानाजवळ भरधाव बेस्ट बसचे नियंत्रण सुटल्याने अनेक वाहनांना जोरदार धडक बसली. या दुर्घटनेत स्विगी डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणाऱ्या एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. विशेष म्हणजे, मृत तरुण काही दिवसांत लग्नासाठी गावी जाणार होता.

काय घडलं नेमकं?

दादरवरून मार्ग क्र. 463 वर धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक बेस्ट बसने सोमवारच्या (8 जून) सकाळी 9.30 च्या सुमारास वीर कोतवाल गार्डनजवळ नियंत्रण गमावलं. यात बसने एका क्रेनला जोरदार धडक दिली. यानंतर खाजगी कार, टॅक्सी, उबर कॅब आणि दोन दुचाकींसह पाच वाहनांनाही चिरडलं. या अपघातात इतर सहा जण जखमी झाले आहेत. तर, नियाज अहमद याचा मृत्यू झाला. बसने धडक दिली तेव्हा अहमद त्याच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरवर होता. त्याला तातडीने सायन रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु, तिथे डॉक्टरांनी त्याला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. दुसरा डिलिव्हरी कामगार, 22 वर्षीय ऋषभ गुप्ताच्या डोक्याला आणि छातीला गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

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बहिणीच्या लग्नासाठी पैसे साठवले आणि…

या प्रकारातील मृत अहमद हा मूळचा उत्तर प्रदेशचा आहे. नियाज रोजगाराच्या शोधात पाच वर्षांपूर्वी मुंबईत आले होते. नियाज चांगल्या संधींच्या शोधात होता. मात्र तात्पुरत्या स्वरूपात स्विगीमध्ये डिलिव्हरी एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करत होता. तो आपल्या चुलत भावासोबत राहत होता. त्याचा भाऊ एक रोजंदारी मजूर आहे. त्याचे आई-वडील आणि लहान बहीण उत्तर प्रदेशात राहतात. पूर्वी तो हातगाडीवर कांदा- बटाटा विकायचा, पण नंतर कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी आणि बहिणीच्या लग्नासाठी पैसे साठवण्यासाठी त्याने स्विगीमध्ये काम सुरू केले होते. असे नियाजच्या काकांनी रोज अली यांना सांगितलं.

तर नातेवाईकांच्या सांगण्यानुसार, त्याने नुकतीच लग्नाची चर्चा सुरू केली होती. लग्नाविषयी बोलणी सुरू असून यासाठी तो 17 जूनला होणाऱ्या वधूच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी उत्तर प्रदेशला जाणार होता, असंही अली यांनी सांगितलं. मात्र आता या अपघातात त्याचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबात शोककळा पसरली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात कुठे घडला?

    Ans: मुंबईतील दादरच्या वीर कोतवाल उद्यानाजवळ हा अपघात घडला.

  • Que: मृत तरुण कोण होता?

    Ans: नियाज अहमद नावाचा स्विगी डिलिव्हरी बॉय या अपघातात मृत्यूमुखी पडला.

  • Que: अपघाताचे कारण काय होते?

    Ans: बेस्ट बस चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बसने अनेक वाहनांना धडक दिली.

Web Title: Mumbai crime horrific best bus accident in dadar out of control bus mows down 5 vehicles one youth killed six injured

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:34 AM

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