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Jalgaon Crime: जळगावात थरारक हत्याकांड! किरकोळ कारणावरून वृद्धाची हत्या, एक आरोपी ताब्यात

Updated On: Jun 09, 2026 | 03:28 PM IST
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सारांश

जळगावच्या शामनगर परिसरात क्षुल्लक कारणावरून 64 वर्षीय जीवन शालीक पाथकर उर्फ जीवन मिस्तरी यांची दगडाने डोके ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आली. रेल्वे परिसरात मृतदेह आढळल्यानंतर रामानंदनगर पोलिसांनी तपास सुरू करत एका संशयिताला ताब्यात घेतले असून दुसरा आरोपी फरार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • जळगावच्या शामनगर परिसरात वृद्धाची दगडाने हत्या
  • मृत जीवन मिस्तरी कचरा वेचून उदरनिर्वाह करत होते
  • पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले, दुसऱ्याचा शोध सुरू
जळगाव: जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. किरकोळ कारणावरून एका वृद्ध व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
ही घटना जळगाव शहरातील शामनगर परिसरात घडली. रामानंदनगर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत एका संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

काय घडलं नेमकं?

जीवन मिस्तरी (वय 64) असे मृत्य झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून जळगावात राहत होते. त्यांच्या आईच्या निधनानंतर ते एकटे पडले. ते कचरा ठेचून आपला उदरनिर्वाह चालवत होते. शामनगर रेल्वे परिसरात त्यांचा मृतदेह आढळून आला होता. या घटनेची माहिती मिळताच रामनंदनगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

पोलिसांनी तपासाला सुरु करून संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. दुसरा आरोपी हा फरार असून पोलीस त्याचाच शोध घेत आहेत. जिल्हा शासकीय वैधकीय
महाविद्यालय आणि रुग्णालयात आणलेल्या मृतदेहाची ओळख भाचा तुषार सुतारने पटवून दिली आहे.

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 जळगाव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पाचोरा शहरातील गोराडखेडा रोडवरील एका लॉजमध्ये तरुण व्यवसायिक आणि त्याच्या प्रेयसीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत २५ वर्षीय रवींद्र मोरे याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर त्याची अल्पवयीन प्रेयसी दोरीचा फास तुटल्याने बचावली आहे. या घटनेने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणात धक्कादायक ट्वीस्ट समोर आलाय.

रवींद्र मोरे यांचा महिन्याभरापूर्वीच साखरपुडा झाला होता, अशा स्थितीत त्यांनी आणि त्यांच्या प्रेयसीने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे नेमके कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. मात्र पोलिसांनी आता रवींद्रच्या प्रेयसी विरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केवळ प्रेयसीच नव्हे तर संबंधित लॉजचे मालक सुरज शिंदे आणि व्यवस्थापक नितीन जंजाळ यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे. रवींद्र मोरे यांच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या नातेवाइकांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र संशय व्यक्त केला होता. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास आणि पंचनामा प्रक्रियेस झालेला विलंब यामुळे संतप्त झालेल्या नातेवाइकांनी आणि नागरिकांनी पाचोरा शहरात तीव्र आंदोलन छेडले.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: जीवन शालीक पाथकर उर्फ जीवन मिस्तरी (वय 64) असे मृत वृद्धाचे नाव होते.

  • Que: हत्या कुठे घडली?

    Ans: जळगाव शहरातील शामनगर रेल्वे परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: रामानंदनगर पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले असून दुसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Jalgaon crime a thrilling murder in jalgaon elderly man killed for minor reason one accused in custody

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Published On: Jun 09, 2026 | 03:28 PM

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