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दरोड्याच्या तयारीतील टोळी आंबेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात, कोयता अन् मिरची पावडर जप्त; तिघांना अटक

Updated On: Jun 10, 2026 | 12:30 AM IST
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सारांश

आंबेगाव पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या तिघा जणांच्या टोळीला अटक केली आहे. आरोपींकडून एक लोखंडी कोयता आणि मिरची पावडरची पाकिटे जप्त केली आहेत.

दरोड्याच्या तयारीतील टोळी आंबेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात, कोयता अन् मिरची पावडर जप्त; तिघांना अटक

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पुणे : आंबेगाव पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या तिघा जणांच्या टोळीला अटक केली आहे. आरोपींकडून एक लोखंडी कोयता आणि मिरची पावडरची पाकिटे जप्त करण्यात आली असून, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एकजण तडीपार असतानाही शहरात वावरत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

 

अभय ऊर्फ सोन्या अशोक निसर्गंध (वय २२), अमर अशोक निसर्गंध (वय २४) आणि प्रथम नंदू गवळी (वय २४) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्या दोन साथीदारांनी पोलिसांना चकवा देत घटनास्थळावरून पळ काढला असून त्यांचा शोध सुरू आहे. याबाबत पोलिस अंमलदार हरीश गायकवाड यांनी आंबेगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दरी पुलाजवळील साई लॉज परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.

आंबेगाव पोलीस हद्दीत गस्तीवर असताना काही संशयित व्यक्ती दरी पुलाजवळ दरोड्याची तयारी करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी तात्काळ सापळा रचून छापा टाकला. कारवाईदरम्यान तिघांना ताब्यात घेण्यात आले, तर दोन जण घटनास्थळावरून पसार झाले. आरोपींच्या झडतीत एक लोखंडी कोयता आणि दोन मिरची पावडरची पाकिटे आढळून आली. तपासात अभय ऊर्फ सोन्या निसर्गंध याला यापूर्वी दोन वर्षांसाठी पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय आणि पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीतून तडीपार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, तडीपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून तो पुन्हा शहरात वावरताना आढळला.

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लातूर पोलिसांची अवैध धंद्याविरोधात मोठी कारवाई

लातूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर अवैध धंदेविरोधी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत ०१ मे ते ३१ मे या कालावधीत जिल्हा पोलीस दलाने विविध प्रकारच्या अवैध व्यवसायांवर प्रभावी कारवाई करत एकूण ५५६ गुन्हे दाखल केले असून, सुमारे ९७ लाख १४ हजार ९४५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Web Title: Ambegaon police have arrested three members of a gang preparing for a robbery

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Published On: Jun 10, 2026 | 12:30 AM

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