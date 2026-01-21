Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

मुंबईत सायबर गुन्ह्यांमध्ये तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच घट नोंदली गेली आहे. 2025 मध्ये 2024 च्या तुलनेत 259 प्रकरणे कमी झाली. मात्र 4,825 पैकी केवळ 1,542 प्रकरणे उकलल्याने तपास दर अजूनही चिंतेचा आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 12:13 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • 2025 मध्ये सायबर गुन्ह्यांमध्ये 259 प्रकरणांची घट; तीन वर्षांतील पहिली घसरण
  • शेअर मार्केट गुंतवणूक, कार्ड फसवणूक व नोकरी घोटाळे सर्वाधिक
  • तपास दर कमी; 4,825 पैकी फक्त 1,542 प्रकरणे उकलली
मुंबई: मुंबई पोलिस सायबर सेलच्या वर्षांनुवर्षे सततच्या प्रयत्नांनंतर, त्यांना आता गुन्हेगारी नियंत्रणात यश मिळू लागले आहे. तथापि, कमी तपास दर पोलिसांसाठी चिंतेचा विषय आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये अनेक वर्षाच्या जलद वाढीनंतर, मुंबई पोलिसांनी अखेर त्यांची संख्या काही प्रमाणात कमी करण्यात यश मिळवले आहे. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, २०२४ च्या तुलनेत सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये २५९ ने घट झाली, जी तीन वर्षांतील पहिली घट आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये घट ही सकारात्मक चिन्हे असली तरी, तपास दर खूपच कमी आहे.

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

२०२५ मध्ये नोंदवलेल्या ४,८२५ प्रकरणांपैकी पोलिसांना फक्त १.५४२ प्रकरणे सोडवता आली. या प्रकरणांमध्ये एकूण १,४१० आरोपींना अटक करण्यात आली. मुंबई पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रकरणे शेअर र बाजारातील बाजारातील गुंतवणूक गुंतवणूक फ फसवणुकीशी संबंधित होती (८५६), त्यानंतर क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड फसवणूक (६५५), नोकरी ऑफर घोटाळे (३०३) आणि विविध योजनांतर्गत फसवणूक (२६६) अशी प्रकरणे नोंदली गेली. वर्षभरात अश्लील संदेश आणि छळाचे एकूण २५२ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि सर्वांत सामान्य सायबर गुन्ह्यांपैकी एक असलेल्या डिजिटल अटक घोटाळ्यांचे १९१ प्रकरणे नोंदवण्यात आली.mumbai cr

नागरिकांमध्ये जागरूकता हा एकमेव उपाय

सायबर गुन्हेगारांनी इंटरनेट सुरक्षितता आणि ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारांबद्दल नागरिकांच्या जागरूकतेच्या अभावाचा फायदा उचलल्याने गेल्या दशकात अशा प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. इंटरनेटचा वापर रोखणे किया मर्यादित करणे अशक्य आहे, म्हणून जागरूकता हा एकमेव उपाय ठरला. मुंबई पोलिसानी शाळा, महाविद्यालये आणि सामुदायिक कार्यक्रमांद्वारे सायबर जागरूकता मोहिमा तीव्र केल्या. अधिका-यांनी एकटे राहणाऱ्या वृद्ध नागरिकांच्या घरी भेट देऊन त्यांना डिजिटल अटकेसारख्या ऑनलाइन फसवणुकीबद्दल शिक्षित केले. परिणामस्वरप २०२५ मध्ये सायबर गुन्हाांमध्ये अंदाजे ५ टक्के घट झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 2025 मध्ये सायबर गुन्ह्यांची संख्या किती होती?

    Ans: एकूण 4,825 प्रकरणे नोंदली गेली.

  • Que: सर्वाधिक कोणते सायबर गुन्हे झाले?

    Ans: शेअर बाजारातील गुंतवणूक फसवणूक (856 प्रकरणे).

  • Que: घट होण्यामागचे प्रमुख कारण काय?

    Ans: नागरिकांमध्ये सायबर जागरूकता वाढवण्यासाठी पोलिसांनी राबवलेल्या मोहिमा.

Published On: Jan 21, 2026 | 12:13 PM

Topics:  

