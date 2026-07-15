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Mumbai Crime: मुंबई हादरली! पोलीस ठाण्यापासून अवघ्या 100 मीटरवर पतीने पत्नीचा दगडाने ठेचून केला खून

Updated On: Jul 15, 2026 | 09:26 AM IST
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सारांश

मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील ओशिवरा पोलीस ठाण्यापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर पतीने पत्नीची दगडाने गळा ठेचून हत्या केली. दारूच्या नशेत दोघांमध्ये झालेला वाद विकोपाला गेल्यानंतर ही घटना घडली. पोलिसांनी तात्काळ आरोपी पतीला अटक केली असून हत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • ओशिवरा पोलीस ठाण्याजवळ पतीने पत्नीची दगडाने निर्घृण हत्या केली.
  • दारूच्या नशेत झालेल्या वादानंतर आरोपीने टोकाचे पाऊल उचलले.
  • पोलिसांनी आरोपीला घटनास्थळावरून अटक करून पुढील तपास सुरू केला.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे आहे. ओशिवरा पोलीस स्टेशनच्या अवघ्या १०० मीटर अंतरावरील सिग्नलवर एका पतीने आपल्या पत्नीची दगडाने गळा ठेचून निर्घृण हत्या केली. थेट पोलीस स्टेशनच्या शेजारीच हा प्रकार घडल्यामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी ओशिवरा पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी पतीला बेड्या ठोकल्या आहेत.

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना अंधेरी पश्चिम परिसरात घडली आहे. मृत महिला आणि तिचा पती हे दोघे ओशिवरा पोलीस स्टेशनच्या जवळील सिग्नलवर रस्त्यावर भीक मागून आपला उदर्निर्वाह करत होते. मंगळवारी संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास दोघेही दारूच्या नशेत होते. याच दरम्यान दोघांमध्ये कोणत्यातरी कारणावरून जोरदार भांडण सुरु झाले. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, रागाच्या भरात पतीने रस्त्याशेजारी असलेला मोठा दगड उचलला आणि थेट पत्नीच्या गळ्यावर आणि डोक्यावर प्रहार करत तिला जागेवरच ठेचून हत्या केली.

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आरोपीला अटक

पोलीस स्टेशनच्या अगदी जवळच हा प्रकार घडल्याने घटनेची माहिती मिळताच ओशिवरा पोलीस ठाण्याच्या पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या महिलेला ताब्यात घेऊन तात्काळ कपूर रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. पोलिसांनी आरोपी पतीला घटनास्थळावरून अटक केली आहे. हत्या करणाऱ्या आरोपी पतीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

‘एका महिन्यात 50% परतावा’… या एका आमिषाने गमावले तब्बल 1 कोटी रुपये!

एका महिन्यात 50 टक्के परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत मित्राच्या माध्यमातून एका व्यक्तीची तब्बल 1 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबईत उघडकीस आला आहे. ट्रेड प्रॉफिट योजनेच्या नावाखाली आरोपींनी विश्वास संपादन करून रोख रक्कम स्वीकारली आणि काही क्षणांतच ते पसार झाले. या प्रकरणी एल.टी. मार्ग पोलिस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

मोहोसिन मुलानी यांचा मित्र अदनान इनामदार याने त्यांना ट्रेड प्रॉफिट योजनेची माहिती दिली. या योजनेत किमान 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यास अवघ्या एका महिन्यात 50 टक्के परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले. त्यानंतर इनामदारने मोहोसिन यांची शुभम राजूत याच्यासोबत बोरिवली येथे भेट घडवून आणली. शुभम राजूतसह इतर आरोपींनी विश्वास संपादन करत मोठ्या परताव्याचे आश्वासन दिले.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: अंधेरी पश्चिम, ओशिवरा पोलीस ठाण्याजवळ.

  • Que: पत्नीची हत्या कशी करण्यात आली?

    Ans: दगडाने गळा आणि डोक्यावर वार करून.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी पतीला अटक करून तपास सुरू केला.

Web Title: Mumbai crime mumbai shaken husband bludgeons wife to death with a stone just 100 meters from police station

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Published On: Jul 15, 2026 | 09:26 AM

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