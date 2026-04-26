Nagpur Crime: जुन्या वादातून तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; मुख्य आरोपी अटकेत, अद्याप तिघे फरार

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव जावेद असे आहे. दोन दिवसांपूर्वी रोशन आणि जावेद यांच्यात पुन्हा एका कारणावरून वाद झाला होता. त्यावेळी रोशनने जावेदला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. घटनेच्या दिवशी दुपारी ३ ते ४ वाजण्याच्या सुमारास जावेद आपल्या कुलर बनविण्याच्या कारखान्यात काम होता. त्याचवेळी त्याला एक फोन आला. ;अर्ध्या तासात परत येतो’ असे सांगत तो दुकानातून बाहेर पडला. त्यानंतर तो आपल्या साथीदारांसह कळमना परिसरातील वांजरा वस्ती येथील काच कंपनीजवळ पोहोचला, जिथे रोशन बसलेला होता.
त्यावेळी रोशन आणि जावेदमध्ये वाद झाला. या वादातून जावेदने आपल्या जवळील धारधार शास्त्राने रोशनवर सपासप वार केले. त्यानंतर गंभीर जखमी झालेल्या रोशनचा घटनास्थळी थोड्या वेळाने मृत्यू झाला. तर हल्ल्यानंतरच आरोपी तेथून फरार झाले होते. या घटनेची माहिती मिळताच कळमना पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपासाला सुरुवात केली.
सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या आधारे पोलिसांनी मुख्य आरोपी जावेदला ताब्यात घेतले असून त्याचे तीन साथीदार अद्याप फरार आहेत. प्राथमिक तपासात २०२१ मध्ये यशोधरा नगर पोलीस ठाणे हद्दीतही जावेदने एक गुन्हा केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्यावेळी तो अल्पवयीन असल्याने त्याला सोडण्यात आले होते. या परिसरात किरकोळ चोरीच्या घटनांमध्ये देखील आरोपीचे सहभागा असल्याचे आरोप होते. आता रोशनच्या हत्येनंतर जावेदला अटक केली आहे. अद्याप तीन आरोपी फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.
Ans: नागपूरच्या कळमना परिसरात.
Ans: जुन्या वादातून आणि तणावातून.
Ans: मुख्य आरोपीला अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.