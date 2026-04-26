Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Nagpur Crime Youth Murdered With Sharp Weapon Over Old Dispute Main Accused Arrested Three Still At Large

Nagpur Crime: जुन्या वादातून तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; मुख्य आरोपी अटकेत, अद्याप तिघे फरार

नागपूरच्या कळमना परिसरात जुन्या वादातून रोशन उईके याची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. मुख्य आरोपी जावेदला अटक झाली असून तिघे फरार आहेत. घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 10:24 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • जुन्या वादातून रोशन उईके याची हत्या
  • मुख्य आरोपी जावेद अटकेत; तिघे फरार
  • हल्ल्याचा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद; तपास सुरू
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाची निर्घृण हाय करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मुख्य आरोपीला अटक केली असून अद्याप तिघे फरार आहेत. पोलीस फरार तिघांचा तपास करत आहे. या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव रोशन धर्मसिंग उईके अशी आहे. या हल्ल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव जावेद असे आहे. दोन दिवसांपूर्वी रोशन आणि जावेद यांच्यात पुन्हा एका कारणावरून वाद झाला होता. त्यावेळी रोशनने जावेदला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. घटनेच्या दिवशी दुपारी ३ ते ४ वाजण्याच्या सुमारास जावेद आपल्या कुलर बनविण्याच्या कारखान्यात काम होता. त्याचवेळी त्याला एक फोन आला. ;अर्ध्या तासात परत येतो’ असे सांगत तो दुकानातून बाहेर पडला. त्यानंतर तो आपल्या साथीदारांसह कळमना परिसरातील वांजरा वस्ती येथील काच कंपनीजवळ पोहोचला, जिथे रोशन बसलेला होता.

Pune Crime: वरातीत नाचण्याच्या वादातून भावाचीच हत्या; चार आरोपींना अटक

त्यावेळी रोशन आणि जावेदमध्ये वाद झाला. या वादातून जावेदने आपल्या जवळील धारधार शास्त्राने रोशनवर सपासप वार केले. त्यानंतर गंभीर जखमी झालेल्या रोशनचा घटनास्थळी थोड्या वेळाने मृत्यू झाला. तर हल्ल्यानंतरच आरोपी तेथून फरार झाले होते. या घटनेची माहिती मिळताच कळमना पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपासाला सुरुवात केली.

सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या आधारे पोलिसांनी मुख्य आरोपी जावेदला ताब्यात घेतले असून त्याचे तीन साथीदार अद्याप फरार आहेत. प्राथमिक तपासात २०२१ मध्ये यशोधरा नगर पोलीस ठाणे हद्दीतही जावेदने एक गुन्हा केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्यावेळी तो अल्पवयीन असल्याने त्याला सोडण्यात आले होते. या परिसरात किरकोळ चोरीच्या घटनांमध्ये देखील आरोपीचे सहभागा असल्याचे आरोप होते. आता रोशनच्या हत्येनंतर जावेदला अटक केली आहे. अद्याप तीन आरोपी फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

Pune News: पुणे FC रोडवर थरार! मद्यधुंद तरुणाने PMPML बस चोरून बेदरकार चालवली; नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूरच्या कळमना परिसरात.

  • Que: हत्या कशामुळे झाली?

    Ans: जुन्या वादातून आणि तणावातून.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: मुख्य आरोपीला अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Nagpur crime youth murdered with sharp weapon over old dispute main accused arrested three still at large

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 10:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM