Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Crime Andekar Gangs Jail Release Plan Foiled Court Grants Only Online Appearance Denies Bail

Pune Crime: आंदेकर टोळीचा ‘जेलमधून सुटकेचा’ प्लान फेल; कोर्टाने ऑनलाइन उपस्थितीच दिली, जामीनही नाकारला

पुण्यात आंदेकर टोळीतील नातवाच्या खून प्रकरणात संपूर्ण कुटुंब तुरुंगात आहे. नगरसेवक बनून जामीन मिळवण्याचा बंडू आंदेकरचा प्लान फसला. कोर्टाने प्रत्यक्ष हजेरीऐवजी ऑनलाइन उपस्थितीचीच परवानगी दिली.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:47 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • नातवाच्या खून प्रकरणात आंदेकर कुटुंबातील सदस्य तुरुंगात
  • नगरसेवक होऊन जामीन मिळवण्याचा बंडूचा प्लान फसला
  • कोर्टाने सभेसाठी फक्त ऑनलाइन उपस्थितीचीच परवानगी दिली
पुणे : पुण्यातील आंदेकर टोळीने नातवाचाच खून केला होता. या खून प्रकरणात संपूर्ण आंदेकर परिवार आत मध्ये आहे. जेलमध्ये या खून प्रकरणात संपूर्ण कुटुंब आत आहे. सध्या आंदेकर परिवारात दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. याचाच सहारा घेत आंदेकरला जेल मधून बाहेर यायच होत. मात्र बंडू आंदेकर पराभूत झाला. सासू लक्ष्मी आंदेकर आणि सून सोनाली आंदेकर यांनी कोर्टाकडे अर्ज केला होता. त्यांना पुणे महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली मात्र कोर्टाने त्यांना ऑनलाइन उपस्थित राहायला सांगितलं आणि त्यांचा प्लान फसला.

Chhattisgarh Crime: थरारक घटना! प्रेमीयुगुलाची तिसऱ्या मजल्यावरून उडी; तरुणाचा मृत्यू, तरुणी गंभीर

नगरसेवक होवून बाहेर येता येईल अस बंडूला वाटायचं

आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर हा जेल मध्ये आहे. त्याने महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरला होता. मात्र तो पोहोचू शकला नाही. मात्र सासू आणि सून निवडणुकीला उभ्या राहिल्या आणि त्या निवडून आल्या. बंडू आंदेकरने यामध्ये प्लान केला होता. आपण निवडणुकीला उभ राहू आणि निवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधी म्हणून जामीनवर बाहेर येवू शकु मात्र तस झालं नाही. त्याला नगरसेवक होता आल नाही आणि त्याला जामीन ही मिळाला नाही. सध्या नाताच्या खून प्रकरणात तो जेल मध्ये आहे.

बंडू आंदेकरच्या उमेदवारीला झाला होता विरोध मात्र…

बंडू आंदेकरला उमेदवारी देवू नका म्हणून कोमकरच्या आईने उमेदवारीला विरोध केला होता. मात्र राष्ट्रवादीने घरात ज्यांच्यावर खुनाचा आरोप नाही म्हणून उमेदवारी दिली आणि निवडून आल्या. पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसाठी विशेष परवानगी मागितली होती. मात्र कोर्टाने व्हीसी द्वारे परवानगी दिली. महापालिकेच्या सभागृहात पाण्याचा मुद्दा चांगलाच तापला आणि प्रशांत वाघमारे अधिकारीवर २०० कोटी भ्रष्टाचारचा आरोप होत त्यावर वादळी चर्चा झाली. मात्र आंदेकर परिवारातील अजूनही या खून प्रकरणात अटकेत आहेत. मात्र अजून ही त्यांना जामीन मिळत नाही. बंडू आंदेकरचा हा प्लान होता मात्र तो यशस्वी होवू शकला नाही.

Nanded Crime: नांदेडमध्ये भररस्त्यात खून; किरकोळ वादातून पाठलाग करून मिस्त्रीवर चाकूने हल्ला

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बंडू आंदेकरचा प्लान काय होता?

    Ans: नगरसेवक बनून जामीन मिळवण्याचा त्याचा प्रयत्न होता.

  • Que: कोर्टाने काय निर्णय दिला?

    Ans: प्रत्यक्ष उपस्थिती नाकारून ऑनलाइन उपस्थितीची परवानगी दिली.

  • Que: प्रकरण कशाशी संबंधित आहे?

    Ans: नातवाच्या खून प्रकरणाशी संबंधित आहे.

Web Title: Pune crime andekar gangs jail release plan foiled court grants only online appearance denies bail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना
1

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
2

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
3

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
4

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM