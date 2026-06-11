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Nashik Crime: पैसे आण नाहीतर…,पैशांसाठी विवाहितेचा छळ, अखेर शेततळ्यात उडी घेत जीवन संपवलं

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:04 AM IST
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सारांश

नाशिकच्या येवला तालुक्यात हुंड्यासाठी होत असलेल्या मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळून २५ वर्षीय वैशाली नवले यांनी शेततळ्यात उडी मारून आत्महत्या केली. चारचाकीसाठी ३ लाख रुपये आणण्याचा तगादा सासरच्यांकडून लावला जात होता. या प्रकरणी पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चारचाकीसाठी ३ लाखांची मागणी करत विवाहितेचा छळ
  • मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून आत्महत्या
  • पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल
नाशिक: नाशिक येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. वैशाली नवले… वय अवघं २५. तीन वर्षांपूर्वी मोठ्या थाटामाटात लग्न झालं आणि नव्या आयुष्याची सुंदर स्वप्नं डोळ्यांत साठवून ती सासरी गेली. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत सुरू होतं. मात्र काळ जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसा तिच्या संसारात हुंड्याच्या मागण्यांचा आणि छळाचा काळोख वाढत गेला. अखेर सततच्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून वैशालीने टोकाचं पाऊल उचलत आत्महत्या केली. घडलेली घटना येवला तालुक्यात वाघाळे येथे घडली. पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

वैशालीचा विवाह जून २०२३ मध्ये नामदेव नवले याच्याशी झाला. लग्नानंतर सुरुवातीचे काही महिने तिचा संसार आनंदानं सुरू होता. पण त्यानंतर हुंड्यासाठी तिचा छळ सुरू झाला. शेतीचं काम आणि चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी वडिलांकडून ३ लाख रुपये घेऊन ये असा तगादा सासरच्यांनी तिच्यामागे लावला. पैश्यांसाठी पती नामदेव, सासरा आणि सासू यांनी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्याकडून सतत तिला त्रास दिला जात होता. तिला शिवीगाळ केली जात होती. अखेर या सर्व त्रासाला वैतागून वैशालीने घरासमोरच्या शेततळ्यात उडी मारून आत्महत्या केली.

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गुन्हा दाखल

या घटनेची माहिती मिळताच वैशालीच्या वडिलांनी याप्रकरणी येवला तालुका पोलीस ठाण्यात पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; पीडितेला लॉजवर नेलं अन्…

गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न केला जात आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. असे असताना आता दत्तमंदिर रोड परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर वेळोवेळी बलात्कार केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.

संशयिताने पीडितेला लॉजवर नेल्याचे कुटुंबीयांच्या लक्षात आल्यानंतर हा प्रकार पोलिसांपर्यंत पोहोचला असून, उपनगर पोलीस ठाण्यात बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गोलू उर्फ तुषार विजय गलोत (रा. संसरीनाका, देवळाली कॅम्प) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित नराधमाचे नाव आहे. पीडितेच्या आईने याप्रकरणी उपनगर पोलिसात तक्रार दिली आहे. पीडित मुलगी आणि संशयित यांची आधीपासून ओळख होती. संशयिताने तिला प्रेमाचे आमिष दाखवून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला.

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Frequently Asked Questions

  • Que: वैशाली नवले यांनी आत्महत्या का केली?

    Ans: हुंड्यासाठी होत असलेल्या मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली.

  • Que: सासरच्यांनी कोणती मागणी केली होती?

    Ans: चारचाकी वाहन खरेदीसाठी ३ लाख रुपये आणण्याची मागणी केली होती.

  • Que: पोलिसांनी कोणावर गुन्हा दाखल केला?

    Ans: पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Nashik crime bring the money or else married woman harassed for money eventually ends her life by jumping into a farm pond

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Published On: Jun 11, 2026 | 09:04 AM

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