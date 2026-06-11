Nashik Crime: पैसे आण नाहीतर…,पैशांसाठी विवाहितेचा छळ, अखेर शेततळ्यात उडी घेत जीवन संपवलं

काय घडलं नेमकं?
वैशालीचा विवाह जून २०२३ मध्ये नामदेव नवले याच्याशी झाला. लग्नानंतर सुरुवातीचे काही महिने तिचा संसार आनंदानं सुरू होता. पण त्यानंतर हुंड्यासाठी तिचा छळ सुरू झाला. शेतीचं काम आणि चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी वडिलांकडून ३ लाख रुपये घेऊन ये असा तगादा सासरच्यांनी तिच्यामागे लावला. पैश्यांसाठी पती नामदेव, सासरा आणि सासू यांनी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्याकडून सतत तिला त्रास दिला जात होता. तिला शिवीगाळ केली जात होती. अखेर या सर्व त्रासाला वैतागून वैशालीने घरासमोरच्या शेततळ्यात उडी मारून आत्महत्या केली.
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गुन्हा दाखल
या घटनेची माहिती मिळताच वैशालीच्या वडिलांनी याप्रकरणी येवला तालुका पोलीस ठाण्यात पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; पीडितेला लॉजवर नेलं अन्…
गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न केला जात आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. असे असताना आता दत्तमंदिर रोड परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर वेळोवेळी बलात्कार केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.
संशयिताने पीडितेला लॉजवर नेल्याचे कुटुंबीयांच्या लक्षात आल्यानंतर हा प्रकार पोलिसांपर्यंत पोहोचला असून, उपनगर पोलीस ठाण्यात बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गोलू उर्फ तुषार विजय गलोत (रा. संसरीनाका, देवळाली कॅम्प) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित नराधमाचे नाव आहे. पीडितेच्या आईने याप्रकरणी उपनगर पोलिसात तक्रार दिली आहे. पीडित मुलगी आणि संशयित यांची आधीपासून ओळख होती. संशयिताने तिला प्रेमाचे आमिष दाखवून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला.
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Ans: हुंड्यासाठी होत असलेल्या मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली.
Ans: चारचाकी वाहन खरेदीसाठी ३ लाख रुपये आणण्याची मागणी केली होती.
Ans: पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.