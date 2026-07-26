Chhagan Bhujbal: ‘राजीनामा १५ दिवस आधी झाला असता तर…’, दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर छगन भुजबळांचे मोठे वक्तव्य

माध्यमांशी बोलताना छगन भुजबल म्हणाले, “धर्मेंद्र प्रधान यांनी जो राजीनामा शनिवारी दिला, तोच जर १५ ते २० दिवसांपूर्वी दिला असता, तर देशात जी गंभीर आणि तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली ती उद्भवली नसती. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या पर्यावरणवाद्याला तब्बल २६ दिवस उपोषणाला बसावे लागले. या सर्व घडामोडींमुळे सामान्य नागरिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप पाहायला मिळाला.”
Nashik, Maharashtra: On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Minister Chhagan Bhujbal says, “… If action had been taken earlier regarding this, perhaps a lot of what happened later—like the lathi charge, the outrage there, and all these things… pic.twitter.com/wYFfpyoKKY — IANS (@ians_india) July 26, 2026
ते पुढे म्हणाले, “हा केवळ दिल्लीतील जंतर-मंतरपुरता मर्यादित विषय नाही. हा धडा जंतर-मंतरप्रमाणेच नाशिक, संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशातील सर्वच लोकप्रतिनिधींसाठी आहे. प्रशासनाने आणि सरकारने नेहमी लोकांचे ऐकून घेतले पाहिजे व त्यांच्याशी सतत संवाद ठेवला पाहिजे.”
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NEET-UG परीक्षांमधील घोटाळे, पेपरफुटी आणि परीक्षा पद्धतीतील गैरप्रकारांविरोधात गेल्या अनेक आठवड्यांपासून दिल्लीत विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन सुरू होते. आंदोलक विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि चौकशीची मागणी करत होते. जंतर-मंतरवर शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या लाठीमारानंतर देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता.
प्रल्हाद जोशी आता देशाचे नवे शिक्षणमंत्री असणार आहेत. त्यांच्याकडे या खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. नवीन शिक्षणमंत्री जाहीर होईपर्यंत प्रल्हाद जोशी अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत. राष्ट्रपती मुरमू यांनी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याचे आदेश काढले आहेत. प्रल्हाद जोशी भाजपचे कर्नाटकचे खासदार आहेत. सध्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. आता त्यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा देखील कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
प्रल्हाद जोशी हे भाजप पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. ते कर्नाटकच्या धारवाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. सध्या ते नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे ग्राहक व्यवहार, वितरण मंत्री तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा खात्याची जबाबदारी आहे. प्रल्हाद जोशी हे लहानपणापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सक्रिय स्वयंसेवक राहिलेले आहेत.
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