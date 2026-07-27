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Commonwealth Games 2026: मजूर ते पदक विजेता! 200 रुपयांसाठी काम करणारा ऋषिकांत सिंगने भारतासाठी आणले सिल्व्हर

Updated On: Jul 27, 2026 | 10:38 AM IST
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सारांश

मजूर म्हणून काम करून आपल्या कुटुंबाच्या अपेक्षांचा भार उचलणाऱ्या ऋषिकांत सिंगने भारताला वेटलिफ्टिंगमध्ये राष्ट्रकुल पदक मिळवून दिले. एकेकाळी त्याला २०० रुपयांसाठी रोजंदारीवर काम करावे लागत होते

Commonwealth Games 2026: मजूर ते पदक विजेता! 200 रुपयांसाठी काम करणारा ऋषिकांत सिंगने भारतासाठी आणले सिल्व्हर

कोण आहे ऋषिकांत सिंग (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • कधीकाळी २०० रुपये रोजंदारीवर जगत होता ऋषिकांत सिंग 
  • मजूर ते स्पोर्ट्समन कसा होता प्रवास 
मजूर म्हणून काम करून आपल्या कुटुंबाच्या अपेक्षांचे ओझे पेलत असताना, ऋषिकांत सिंगने भारतासाठी वेटलिफ्टिंगमध्ये राष्ट्रकुल पदक जिंकले. त्याने पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात रौप्य पदक पटकावले. ऋषिकांतने एकूण २६४ किलो वजन उचलले, ज्यात स्नॅचमध्ये १२१ किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये १४३ किलोचा समावेश होता. अंतिम प्रयत्नात १५१ किलो वजन उचलता न आल्याने त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. आज त्याचे नाव जगभरात गाजत असले तरी, एक काळ असा होता जेव्हा त्याला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी २०० रुपयांसाठी काम करण्यास भाग पडले होते.

आर्थिक अडचणींमुळे त्याला हा खेळ सोडावा लागला

ऋषिकांतने एका मुलाखतीत सांगितले की, एकेकाळी त्याला वाटले होते की त्याची वेटलिफ्टिंग कारकीर्द संपली आहे. त्याने या खेळात सहभागी असलेल्या अनेक मित्रांशी संपर्क तोडला होता. दुसऱ्या दिवशी काम कुठे मिळेल याची त्याला नेहमी चिंता असायची. ऋषिकांतने स्पष्ट केले की, त्यावेळी तो दिवसाला सुमारे १५० ते २०० रुपये कमवत असे. एवढ्या तुटपुंज्या कमाईत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे आणि सकस आहार घेणे अत्यंत कठीण होते.

कधीकधी त्याला जेवणही टाळावे लागत असे. तो म्हणाला की दूध आणि अंडी यांसारख्या गोष्टी विकत घेणेही अवघड होते. घरात जे काही अन्न उपलब्ध असेल त्यावरच तो अनेकदा गुजारा करत असे. आर्थिक अडचणींमुळे त्याला आपली खेळातील स्वप्ने तात्पुरती बाजूला ठेवावी लागली.

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उत्कृष्टता केंद्राने त्याचे आयुष्य बदलले

जेव्हा ऋषिकांतला टाक्येल येथील वेटलिफ्टिंग सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्याचे नशीब पालटले. तिथे पोहोचल्यावर त्याने पूर्ण समर्पणाने वेटलिफ्टिंगला सुरुवात केली. अवघ्या एका वर्षात त्याने आपले पहिले वरिष्ठ राष्ट्रीय विजेतेपद पटकावले. यामुळे त्याचा आत्मविश्वास परत आला आणि त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण करण्यास सुरुवात केली. २०२५ मध्ये, त्याने अहमदाबाद येथे झालेल्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकले.

यशाचे श्रेय प्रशिक्षक विजय शर्मा यांना दिले

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक हुकले असले तरी, ऋषिकांत खूप आनंदी दिसत होता. त्याने आपल्या यशाचे श्रेय आपले प्रशिक्षक विजय शर्मा यांना दिले. तो म्हणाला की प्रशिक्षक विजय शर्मा यांनी त्याला प्रशिक्षण आणि स्पर्धेबद्दल खूप काही शिकवले. त्याने सांगितले की, त्याला त्याच्या तयारीवर पूर्ण विश्वास होता. आयुष्यात काहीतरी मोठे साध्य करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी ऋषिकांतची कहाणी एक प्रेरणा बनली आहे.

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Web Title: Commonwealth games 2026 earning 200 rupees per day to become medalist rishikant singh struggle story

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Published On: Jul 27, 2026 | 10:38 AM

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