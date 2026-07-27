दिवसभर टिकून राहील शरीरात ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट सोयाबीन खिमा, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी रात्रीच्या जेवणापर्यंत नेमके काय पदार्थ बनवावे? असा प्रश्न सर्वच महिलांना कायम पडतो. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेला सोयाबीन खिमा अतिशय उत्तम पर्याय आहे. प्रत्येक स्वयंपाक घरात सोयाबीन कायमच उपलब्ध असतात. सोयाबीनपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. सोयाबीनमध्ये प्रथिने, फायबर, लोह, कॅल्शियम आणि इतर अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सोयाबीनपासून बनवलेले पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. याशिवाय सोयाबीनच्या खिम्यापासून पराठ्याचे सारण, कटलेट, सँडविच, पुलाव, रोल इत्यादी वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता. योग्य मसाले आणि पौष्टिक भाज्या टाकून बनवलेला सोयाबीन खिमा चवीला अतिशय सुंदर लागेल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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