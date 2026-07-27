सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Soybean Kheema At Home Simple Food Recipe Soybean Kheema Recipe

दिवसभर टिकून राहील शरीरात ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट सोयाबीन खिमा, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

Updated On: Jul 27, 2026 | 10:26 AM IST
जाहिरात
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये सोयाबीन खिमा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे.

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट सोयाबीन खिमा

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट सोयाबीन खिमा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी रात्रीच्या जेवणापर्यंत नेमके काय पदार्थ बनवावे? असा प्रश्न सर्वच महिलांना कायम पडतो. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेला सोयाबीन खिमा अतिशय उत्तम पर्याय आहे. प्रत्येक स्वयंपाक घरात सोयाबीन कायमच उपलब्ध असतात. सोयाबीनपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. सोयाबीनमध्ये प्रथिने, फायबर, लोह, कॅल्शियम आणि इतर अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सोयाबीनपासून बनवलेले पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. याशिवाय सोयाबीनच्या खिम्यापासून पराठ्याचे सारण, कटलेट, सँडविच, पुलाव, रोल इत्यादी वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता. योग्य मसाले आणि पौष्टिक भाज्या टाकून बनवलेला सोयाबीन खिमा चवीला अतिशय सुंदर लागेल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

जेवणात हलका आणि पौष्टिक पदार्थ हवा आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट पालक राईस, कायमच राहील जिभेवर चव

साहित्य:

  • सोयाबीन
  • पाणी
  • दही
  • कोथिंबीर
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • तेल
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • लिंबाचा रस
घशात वाढलेल्या वेदनांमुळे हैराण झाला आहात? मग लाल भोपळ्यापासून बनवा गरमागरम पौष्टीक सूप, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • सोयाबीन खिमा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी घेऊन त्यात सोयाबीन घालून २ ते ३ तासांसाठी भिजत ठेवा किंवा जास्त वेळ नसल्यास गरम पाण्यात टाकल्यास सोयाबीन लगेच भिजले जातील.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले सोयाबीन घालून जाडसर बारीक वाटून घ्या. जास्त पातळ किंवा बारीक पेस्ट करू नये.
  • वाटीमध्ये बारीक केलेला सोयाबीन, दही, कोथिंबीर, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, आलं लसूण पेस्ट घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात हिंग, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, टोमॅटो घालून लालसर मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्या.
  • कांदा टोमॅटो शिजल्यानंतर तयार केलेले मिश्रण ओतून मंद आचेवर शिजण्यासाठी ठेवा. सोयाबीन लगेच शिजतात. त्यामुळे जास्त पाणी घालू नये.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेला सोयाबीन खिमा. हा पदार्थ तुम्ही नुसताच सुद्धा खाऊ शकता.

Web Title: How to make soybean kheema at home simple food recipe soybean kheema recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 10:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जेवणात हलका आणि पौष्टिक पदार्थ हवा आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट पालक राईस, कायमच राहील जिभेवर चव
1

जेवणात हलका आणि पौष्टिक पदार्थ हवा आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट पालक राईस, कायमच राहील जिभेवर चव

घशात वाढलेल्या वेदनांमुळे हैराण झाला आहात? मग लाल भोपळ्यापासून बनवा गरमागरम पौष्टीक सूप, नोट करा रेसिपी
2

घशात वाढलेल्या वेदनांमुळे हैराण झाला आहात? मग लाल भोपळ्यापासून बनवा गरमागरम पौष्टीक सूप, नोट करा रेसिपी

Recipe : रविवार बनवा खास, संध्याकाळच्या नाश्त्याला ट्राय करा कुरकरीत ‘चिकन कटलेट’, रेसिपी आहे सोपी
3

Recipe : रविवार बनवा खास, संध्याकाळच्या नाश्त्याला ट्राय करा कुरकरीत ‘चिकन कटलेट’, रेसिपी आहे सोपी

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने
4

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिवसभर टिकून राहील शरीरात ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट सोयाबीन खिमा, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

दिवसभर टिकून राहील शरीरात ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट सोयाबीन खिमा, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

Jul 27, 2026 | 10:26 AM
Chaturmas 2026: चातुर्मासात कोणते उपाय करावेत? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि फायदे

Chaturmas 2026: चातुर्मासात कोणते उपाय करावेत? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि फायदे

Jul 27, 2026 | 10:20 AM
Vaibhav Sooryavanshi: 151 धावा, 9 सिक्सर्स आणि 196 चा स्ट्राईक रेट, झिम्बाम्ब्वेला हादरवून सोडलं, वैभव सूर्यवंशी झाला नंबर 1

Vaibhav Sooryavanshi: 151 धावा, 9 सिक्सर्स आणि 196 चा स्ट्राईक रेट, झिम्बाम्ब्वेला हादरवून सोडलं, वैभव सूर्यवंशी झाला नंबर 1

Jul 27, 2026 | 10:15 AM
Laughter Chefs 3 Winner: ‘लाफ्टर शेफ्स ३’च्या ट्रॉफीवर ‘या’ जोडीने कोरलं नाव, चमचमत्या ट्रॉफीसोबत शेअर केला फोटो

Laughter Chefs 3 Winner: ‘लाफ्टर शेफ्स ३’च्या ट्रॉफीवर ‘या’ जोडीने कोरलं नाव, चमचमत्या ट्रॉफीसोबत शेअर केला फोटो

Jul 27, 2026 | 10:04 AM
वाढत्या वयात चेहरा दिसेल तरुण! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी तांदळाच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, सुरकुत्या होतील चमक

वाढत्या वयात चेहरा दिसेल तरुण! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी तांदळाच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, सुरकुत्या होतील चमक

Jul 27, 2026 | 10:02 AM
E20 Janta Party: सोशल मीडियावर नव्या मोहिमेची चर्चा; E20 इंधनविरोधात X आणि Instagram वर मोहीम

E20 Janta Party: सोशल मीडियावर नव्या मोहिमेची चर्चा; E20 इंधनविरोधात X आणि Instagram वर मोहीम

Jul 27, 2026 | 09:53 AM
आता Airtel eSIM ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरबसल्या होईल तुमचं काम, फॉलो करा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

आता Airtel eSIM ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरबसल्या होईल तुमचं काम, फॉलो करा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Jul 27, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा