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iPhone Tips: सायलेंट मोड बंद करायचा विसरता? हे हिडन फीचर सोडवेल तुमची मोठी समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 27, 2026 | 10:37 AM IST
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सारांश

महत्त्वाच्या कामांमध्ये व्यस्त असताना अनेकजण फोन सायलेंटवर ठेवतात. मात्र नंतर आपण फोनमधील सायलेंट मोड बंद करायला विसरतो आणि यामुळे आपले कॉल्स आणि नोटिफिकेशन मिस होऊ शकतात. अशावेळी आयफोनचे शॉर्टकट्स ऑटोमेशन फीचर फायद्याचे ठरू शकते.

iPhone Tips: सायलेंट मोड बंद करायचा विसरता? हे हिडन फीचर सोडवेल तुमची मोठी समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

iPhone Tips: सायलेंट मोड बंद करायचा विसरता? हे हिडन फीचर सोडवेल तुमची मोठी समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • iPhone मधील शॉर्टकट्स ऑटोमेशन फीचरमुळे सायलेंट मोड ठराविक वेळेनुसार किंवा लोकेशननुसार आपोआप ऑन/ऑफ करता येतो.
  • एकदाच ऑटोमेशन सेट केल्यानंतर वारंवार मॅन्युअली रिंग मोड सुरू करण्याची गरज राहत नाही.
  • या फीचरमुळे महत्त्वाचे कॉल्स आणि नोटिफिकेशन्स मिस होण्याची शक्यता कमी होते.
अनेकदा आपण मीटिंग, ऑफिस किंवा एखाद्या खास ठिकाणी आपला आयफोन सायलेंट मोडवर ठेवतो. मात्र त्यानंतर आपण आयफोनमध्ये पुन्हा रिंग मोड चालू करायला विसरतो. यामुळे आपले अनेक महत्त्वाचे कॉल्स आणि नोटिफिकेशन मिस होतात. तुम्हाला देखील या समस्येचा सामना करावा लागतो का? तुम्ही देखील सायलेंट मोडवर ठेवलेल्या आयफोनमध्ये पुन्हा रिंग मोड चालू करायला विसरता का? तर आता तुम्हाला चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. कारण आयफोनमध्ये असे एक हीडन फीचर आहे, जे या समस्येवर मात करण्यासाठी तुमची मदत करू शकते.

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ॲपल आयफोन शॉर्टकर्ट ॲप्स

ॲपल त्यांच्या आयफोनमध्ये काही शॉर्टकर्ट ॲप्स ऑफर करते. या शॉर्टकर्ट ॲप्समध्ये ऑटोमेशन फीचर सेट करण्याची सुविधा मिळते, ज्याच्या मदतीने तुम्ही तुमचा आयफोन अशा पद्धतीने सेट करू शकता, की तुमचा फोन एखाद्या ठरावीक वेळी किंवा एखाद्या लोकेशनवर आल्यानंतर आपोआप सायलेंट मोड ऑन किंवा ऑफ करेल. एकदा तुम्ही ही सेटिंग केली की, यानंतर तुम्हाला वारंवार मॅन्युअल सेटिंग बदलण्याची आवश्यकता नाही. ऑटोमेशन फीचर सेट करण्यासाठी तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

ऑटोमेशन फीचर सेट करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • आयफोनमध्ये फीचर सेट करण्यासाठी सर्वात आधी शॉर्टकट ॲप ओपन करा.
  • जर तुम्हाला ॲप दिसत नसेल तर तुम्ही ॲप लायब्ररीमध्ये जाऊन सर्च करू शकता.
  • यानंतर खाली दिलेल्या ऑटोमेशन टॅबवर क्लिक करा.
  • न्यू ऑटोमेशन (+) वर क्लिक करा.
  • आता तुमच्या गरजेच्या हिशोबाने ट्रिगर सेट करा.
  • जसे की, रोज सकाळी किंवा रात्री किंवा एखाद्या ठरावीक वेळी, कोणत्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर, कोणत्या ठिकाणाहून निघाल्यानंतर, इत्यादी.
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  • जर तुम्ही रात्री झोपताना फोन सायलेंटवर ठेवत असाल आणि सकाळी उठल्यानंतर फोनमध्ये पुन्हा रिंग मोड चालू करायला विसरून जात असाल तर तुम्ही टाईम ऑफ द डे सिलेक्ट करा आणि सकाळचा टाईम सेट करा. जसे की, 7:00 AM.
  • यानंतर, नेक्स्टवर क्लिक करा आणि न्यू ब्लँक ऑटोमेशन किंवा ॲड ॲक्शन निवडा.
  • सर्च बॉक्समध्ये सेट सायलेंट मोड टाईप करा.
  • सेट सायलेंट मोड ॲक्शन निवडा आणि समोरील टॉगल ऑफवर सेट करा.
  • अखेरीस डन वर क्लिक करा आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करा.
  • आता, तुमचा आयफोन तुम्ही सेट केलेल्या वेळेनुसार दररोज सकाळी आपोआप ‘सायलेंट मोड’मधून बाहेर पडेल.

Web Title: Iphone silent mode automation how to automatically turn off silent mode using shortcuts app

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Published On: Jul 27, 2026 | 10:37 AM

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