Nashik Crime: नाशिकमध्ये दुर्दैवी घटना! पाण्याच्या बादलीत पडून 1 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू

Updated On: May 24, 2026 | 11:30 AM IST
सारांश

नाशिकच्या आडगाव परिसरात खेळता खेळता बाथरूममध्ये गेलेल्या 1 वर्षीय हिंदवी भोसले हिचा पाण्याने भरलेल्या बादलीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

crime
विस्तार
  • 1 वर्षीय बालिका पाण्याच्या बादलीत पडली.
  • उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
  • पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली.
नाशिक: नाशिक येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. एक वर्षाची चिमुकले घरात खेळता खेळता अचानक बाथरूम मध्ये गेली आणि तिथे पाण्याने भरलेल्या बादलीत डोकावून पाहिले मात्र हे तिच्या जीवावर बेतले. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककाळा पसरली आहे. घडलेली घटना ही नाशिक मधील आडगाव परिसरात घडली.

नेमकं काय घडलं?

घडलेली घटना ही शुक्रवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास घडली. या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव हिंदवी दत्तात्रय भोसले (वय १) असे आहे. हिंदवी आपल्या घरात खेळत होती. त्यावेळी तिचे लक्ष बाथरूम कडे केले आणि ती तिथे गेली. बाथरूम मध्ये पाण्याने गच्च भरलेली एक बादली ठेवली होती. हिंदी ने कुतू मला पोटी त्या बादलीत वाकून पाहिले आणि तिचा स्वतःचा शरीराचा तोल गेला. तिथे पाण्याने भरलेल्या बादलीत पडली.

काही वेळाने घरातील सदस्यांना हा प्रकार लक्षात आला. तिचे वडील दत्तात्रय भोसले यांनी तात्काळ तिला बादलीतून बाहेर काढून उपचारासाठी वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल केले. मात्र तिथल्या डॉक्टरांनी तिला तपासताच मृत घोषित केले. या घटनेने परिसरात शुक्रा पसरली असून पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

पालकांनी ही काळजी घ्या

  • बाथरूम चा दरवाजा नेहमी कडी लावून बंद ठेवावा, जेणेकरून रांगणारे किंवा नुकतेच चालायला शिकलेले मुले तिथे पोहोचणार नाही.
  • वापरत नसताना बादल्या, टब किंवा पाण्याचे ड्रम नेहमी रिकामे करून उलटे करून ठेवावेत.
  • लहान मुले घरात खेळत असताना घरातल्या किमान एक व्यक्तीचे त्यांच्यावर बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे, त्यांना कधीही एकटे सोडू नका.
नाशिक येथून एक अत्यंत संतापजनक आणि अमानुष घटना समोर आली आहे. पीडित महिलेला दिवस गेल्याने समजल्यानंतर सासूकडून ‘तू आमच्या जातीची नाहीच तुझ्या मुलांना आम्ही स्वीकारणार नाही’ असे सांगत तब्बल आठ वेळा गर्भपात घडवून आणला. ही धक्कादायक घटना नाशिक जिल्ह्यातील मसूर पोलीस ठाणा परिसरात घडली. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत बालिकेचे नाव काय होते?

    Ans: हिंदवी दत्तात्रय भोसले असे बालिकेचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिकच्या आडगाव परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: बालिकेचा मृत्यू कशामुळे झाला?

    Ans: पाण्याने भरलेल्या बादलीत पडल्याने तिचा मृत्यू झाला.

