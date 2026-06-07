६ हजारांची नोकरी अन् घरात दडवलं होतं कोट्यवधींचं ‘काळं साम्राज्य’; ओडिशातील इंजिनिअरच्या मालमत्तेने उडवली सर्वांची झोप

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संपत्तीने केलं थक्क
तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांना अनेक मोठ्या आणि महागड्या घरांची माहिती मिळाली. आतापर्यंत त्यांच्या पाच बहुमजली इमारतींचा खुलासा करण्यात आला आहे. यात भुवनेश्वरीतील नीलाद्रि विहारमध्ये १०,५०० फूटापर्यंत पसरलेल्या चार मजली घराचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त शैलाश्री विहार, कानन विहार, चंद्रशेखरपूर आणि जाजपूरच्या धर्मशाळा परिसरातही घरे आढळून आली आहेत. फक्त घरच नाही तर तपासणीत १३ वेगवेगळ्या जमिनी खरेदी केल्याचेही समोर आली आहे. यातील ७ जमिनी या भुवनेश्वरच्या प्रमुख परिसरातील आहेत. या सर्व मालमत्तेचा बाजारभाव खूप जास्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे ज्यामुळे याची मूल्यांकन केले जात आहे.
२ कोटींची कॅश
छापेमारीच्या सुरुवातीलाच २ लाख ६६ हजारांची नगद अधिकाऱ्यांची हाती लागली. यानंतर तपास वाढल्यानंतर यात मोठी वाढ होत गेली. बँकेच्या लाॅकरमधून साधारण २ कोटींची रोखरक्कम जप्त केल्याची पुष्टी आहे. सध्या दोन लाॅकर्सची पडताळणी केली जात आहे. ही तपासणी फक्त रकमेपर्यंत मर्यादित नसून अधिकारी सोन्याचे दागिने, बँकेतील ठेवी, पोस्ट ऑफिसमधील गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक गुंतवणुकींचीही तपासणी करत आहेत. तांत्रिक टीमच्या मदतीने या संपूर्ण संपत्तीचे एकूण मूल्य काढण्यात येणार आहे.
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६ हजारांच्या नोकरीतून केली होती सुरुवात…
या प्रकरणातील सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, बैकुंठनाथ बेहरा याने १९९९ साली जुनियर इंजीनियर म्हणून नोकरीला सुरुवात केली. यावेळी त्याचे मासिक वेतन हे ६ हजार रुपये होते. काळासोबतच प्रमोशन मिळाल्याने त्यांना AEE (सहाय्यक अभियंता) पद मिळाले. परंतु त्यांच्या संपत्तीत अचानक झालेल्या वाढीमुळे अधिकाऱ्यांना त्यांच्यावर संशय येऊ लागला आणि संशयाच्या जोरावरच घरावर छापा टाकण्यात आला.