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सावळं होणं ठरलं कारण! आईने प्रियकरासोबत मिळून 6 वर्षांच्या मुलीची केली हत्या, 3 महिन्यांनंतर पापाचा झाला खुलासा

Updated On: Jun 07, 2026 | 10:28 AM IST
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सारांश

Bengaluru Crime : बंगळूरुतून ६ वर्षांच्या मुलीच्या हत्येचे धक्कादायक कारण समोर येत आहे. या प्रकरणी आई आणि तिच्या प्रियकरावर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ही तक्रार मुलीच्या वडिलांनी दाखल केली असून त्यांनी मृत्यूचे कारण पोलिसांसमोर स्पष्ट केले.

सावळं होणं ठरलं कारण... आईने प्रियकरासोबत मिळून स्वत:च्याच मुलीची केली हत्या, 3 महिन्यांनंतर पापाचा झाला खुलासा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मुलीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांनी मांडलेल्या शंकांमुळे प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.
  • काही महिन्यांनंतर समोर आलेल्या वैद्यकीय अहवालाने तपास यंत्रणांचे लक्ष वेधले.
  • पोलिसांनी संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कारवाई सुरू केली असून तपास अद्याप सुरू आहे.
आईच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना बंगळूरुमध्ये घडली आहे. इथे आईनेच प्रियकरासोबत मिळून स्वत:च्या मुलीचा खून केला आणि नंतर त्याला नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे असे भासवले. या घटनेत खरा ट्विस्ट तीन महिन्यांनंतर जेव्हा आईचा हा कांड उघडकीस आला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर येताच आईने केलेल्या क्रुर कृत्याची माहिती पोलिसांना लागली आणि त्यांनी तातडीने महिलेच्या प्रियकराला अटक केली. मुख्य आरोपी आई अद्याप फरार आहे.

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नवऱ्याने पत्नीवर लावले आरोप

आरोपी महिलेचे पती प्रवीण यांनी सांगितले की, त्यांची मुलगी वेनिला हिचा २४ मार्च रोजी संशायास्पद मृत्यू झाला. २००७ साली त्याचा विवाह प्रियंका नावाच्या महिलेसोबत झाला. १९ वर्षांच्या या वैवाहिक जीवनात त्यांना दोन मुली झाल्या. पहिल्या मुलीचे वय १७ वर्ष आहे तर मृत मुलगी वेनिला ही फक्त ६ वर्षांची होती. पतीने आरोप केले की, आरोपी प्रियंका हिचे मागच्या काही वर्षांपासून तिचा काॅलेजचा मित्र मोहनसोबत प्रेमप्रकरण सुरु होते. जेव्हा प्रवीणला या प्रेमसंबंधाविषयी माहिती झाली तेव्हा त्याने याचा विरोध करायला सुरुवात केली. नवऱ्याला समजल्यानंतरही प्रियंकाने मोहनसोबतचे आपले नाते थांबवले नाही तर तिने पती प्रवीणकडून घटस्फोटाची मागणी केली. काही दिवसांनी ती ६ वर्षांच्या वेनिलाला घेऊन प्रियकरासोबत राहण्यासाठी कडुगोडी गेली. यानंतर पतीला वेनिलाच्या मृत्यूची बातमी मिळाली.

पतीने पोलिसात दाखल केली तक्रार

प्रवीणने पोलिसांना सांगितले की, मुलीच्या अचानक मृत्यूने तो हादरला. त्याने जेव्हा पत्नी प्रियंकाला मृत्यूचे कारण विचारले तेव्हा ती वेगवेगळी कारणे सांगू लागली ज्यामुळे तिच्यावर संशय वाढू लागला. यानंतर काही दिवसांनी प्रवीणच्या हातात वेनिलाचे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाती लागले. रिपोर्ट हाती येताच त्याने इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या आपल्या डाॅक्टर बहिण पाैर्णिमा हिला ते रिपोर्ट्स पाठवले. पाैर्णिमाने प्रवीणला सांगितले की, हा मृत्यू अनैसर्गिक आहे. अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की मुलीवर हल्ला झाला होता आणि गुदमरून तिचा मृत्यू झाला होता. हे कळल्यावर प्रवीण पूर्णपणे खचून गेला आणि पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.

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मुलीचा सावळा रंग ठरले कारण

हत्येचे काय करुन असू शकते यावर प्रवीणने सांगितले की, आरोपी प्रियंका आणि तिचा प्रियकर मोहन याला मुलीचा सावळा रंग आवडत नव्हता. पती प्रवीणने सांगितले की, प्रियंका मुलीच्या सावळ्या रंगामुळे नेहमीच रागात असायची. त्याने आरोप केला की, वेनिलाच्या सावळ्या रंगामुळेच प्रियंका आणि मोहनने तिचा खून केला. मुलीच्या पोटात लाथ मारुन आणि नंतर गळा दाबून तिची हत्या केल्याचा आरोपही प्रवीणने लावला. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी प्रेमी मोहनला अटक केली असून मुख्य आरोपी प्रियंका अद्याप फरार आहे. पोलिस फाॅरेंसिक रोपोर्टची प्रतीक्षा करत असून या रिपोर्ट्सच्या आधारावरच मुलीच्या मृत्यूच्या खरे कारण उघड होईल.

 

Web Title: Bengaluru crime mothers affair leads to shocking twist in six year old girls death case

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Published On: Jun 07, 2026 | 10:27 AM

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