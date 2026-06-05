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Nashik Crime : गोळीबार प्रकरणातील दोन सराईत गुन्हेगारांना ठोकल्या बेड्या; पंचवटी पोलिसांची मोठी कारवाई

Updated On: Jun 05, 2026 | 01:42 PM IST
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सारांश

फुलेनगर भागातील किरण निकम खून प्रकरणाच्या वादातून सुरू झालेल्या टोळीयुद्धातून (गँगवार) पेठरोड आणि शेषराव महाराज चौकात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांमधील दोन मुख्य संशयित आरोपींना अटक करण्यात पंचवटी पोलिसांना यश आले आहे.

गोळीबार प्रकरणातील दोन सराईत गुन्हेगारांना ठोकल्या बेड्या; पंचवटी पोलिसांची मोठी कारवाई

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नाशिक : फुलेनगर भागातील किरण निकम खून प्रकरणाच्या वादातून सुरू झालेल्या टोळीयुद्धातून (गँगवार) पेठरोड आणि शेषराव महाराज चौकात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांमधील दोन मुख्य संशयित आरोपींना अटक करण्यात पंचवटी पोलिसांना यश आले आहे. गेल्या १० महिन्यांपासून पोलिसांना गुंगारा देणारा सराईत गुन्हेगार विकी विनोद वाघ आणि दुसरा संशयित किरण मोरे या दोघांच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या आहेत.

 

अंत्यविधी प्रसंगी झाला होता गोळीबार

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फुलेनगर येथील किरण निकम याच्या हत्येनंतर परिसरातील वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली होती. या गँगवारमधूनच गेल्या वर्षी पेठरोड परिसरातील राहुलवाडी येथे एका ओळखीच्या व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी आलेल्या सागर जाधव या युवकावर दोघांनी भरदिवसा गोळीबार केला होता. या जीवघेण्या हल्ल्यात विकी वाघ मुख्य सूत्रधार होता.

या खळबळजनक गोळीबारानंतर नाशिक शहर पोलिसांनी तातडीने पावले उचलत भाजपचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांच्यासह तब्बल १२ ते १५ जणांवर मोक्का अंतर्गत व इतर गंभीर कलमांन्वये कारवाई करून त्यांना अटक केली होती. मात्र, घटनेनंतर मुख्य संशयित विकी वाघ आणि त्याचा साथीदार किरण मोरे हे दोघेही पोलिसांना चकवा देऊन फरार झाले होते.

शेषराव महाराज चौकातील गोळीबारातही सहभाग

अटक करण्यात आलेला दुसरा संशयित किरण मोरे हा देखील गंभीर गुन्ह्यात फरार होता. त्याने शहरातील शेषराव महाराज चौक परिसरात महाले नामक एका युवकावर भररस्त्यात गोळीबार केला होता. या घटनेनंतर शहरात घबराटीचे वातावरण पसरले होते. तेव्हापासून पोलीस मोरेच्या शोधात होते.

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पोलिसांची वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी

गेल्या १० महिन्यांपासून पोलीस या दोन्ही सराईत गुन्हेगारांचा माग काढत होते. दोन दिवसांपूर्वी पंचवटी पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाला हे दोन्ही संशयित वेगवेगळ्या ठिकाणी लपले असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली. मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, मुख्य संशयित विकी वाघ हा चांदवड तालुक्यातील एका दुर्गम गावात नाव बदलून राहत होता, तर किरण मोरे हा नाशिकरोड परिसरात दबा धरून बसला होता. पोलिसांनी तत्काळ दोन स्वतंत्र पथके तयार करून दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले आणि अत्यंत शिताफीने या दोन्ही सराईत गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्या. या दोन्ही संशयितांच्या अटकेमुळे पंचवटी आणि पेठरोड परिसरातील गैंगवारला मोठा चाप बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या दोघांनी गेल्या १० महिन्यांत कोठे आश्रय घेतला होता आणि त्यांना कोणी आर्थिक रसद पुरवली, याचा सखोल तपास आता पंचवटी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत.

Web Title: Panchavati police have arrested two criminals in the firing case

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Published On: Jun 05, 2026 | 01:42 PM

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