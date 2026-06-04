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महाळुंगे एमआयडीसीतून 81 सिलिंडरचा बेकायदा साठा जप्त; मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाची मोठी कारवाई

Updated On: Jun 04, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

घरगुती गॅस सिलिंडर वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने केल्या जात असताना उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध गॅस रिफिलिंगचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

महाळुंगे एमआयडीसीतून 81 सिलिंडरचा बेकायदा साठा जप्त; मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाची मोठी कारवाई

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

पिंपरी : घरगुती गॅस सिलिंडर वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने केल्या जात असताना उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध गॅस रिफिलिंगचा प्रकार उघडकीस आला आहे. गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने खराबवाडी येथे छापा टाकून तब्बल ८१ गॅस सिलिंडर जप्त केले. या कारवाईत एक लाख ३०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून, एका आरोपीसह एका विधी संघर्षित बालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

सचिन प्रकाश म्हस्करे (३१, रा. खराबवाडी, ता. खेड, जि. पुणे) याला अटक करून एका १६ वर्षीय विधी संघर्षित बालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिस उपायुक्त रोहिदास पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जय गणेश भारत गॅस कार्यालयासमोरील, हनुमान मंदिराच्या विरुद्ध बाजूस असलेल्या खराबवाडी परिसरात छापा टाकण्यात आला. यावेळी आरोपी सचिन म्हस्करे आणि एका १६ वर्षीय विधी संघर्षित बालकाच्या ताब्यातून ८१ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. आरोपींनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी अवैधरित्या गॅस रिफिलिंग करून विक्रीसाठी हा साठा करून ठेवल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.

या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम २८७, २८८, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ चे कलम ३ व ७ तसेच स्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ च्या कलम ५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना वैद्यकीय तपासणी करून पुढील तपासासाठी उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

घरगुती एलपीजी गॅस हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेला जीवनावश्यक घटक मानला जातो. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात सिलिंडरचा अवैध साठा करून त्याचे रिफिलिंग व विक्री केली जात असल्याचे समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. काही भागांत नागरिकांना सिलिंडर मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असताना दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात गॅसचा बेकायदा साठा करून त्याचा गैरवापर होत असल्याचे या कारवाईतून समोर आले आहे.

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मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकातील पोलीस अंमलदार गणेश सावंत आणि विनोद वीर यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पांडुरंग देवकाते, गोरक्षनाथ बालवडकर, श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक महेश खांडे तसेच पोलीस अंमलदार नितीन लोखंडे, गणेश कोकणे, अमर कदम, विनोद वीर, गणेश सावंत आणि विशाल गायकवाड यांनी संयुक्तरीत्या ही कारवाई केली.

“जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित अवैध व्यवसायांविरोधात गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून सातत्याने कारवाया सुरू आहेत. अशा प्रकारे अवैध गॅस रिफिलिंग करून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.” — संजय चव्हाण (वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पिंपरी-चिंचवड)

Web Title: Police have detained those illegally storing cylinders in mahalunge midc

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Published On: Jun 04, 2026 | 06:03 PM

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