सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Police Are Taking Action Against Motorists Driving Indisciplinedly In Pune

बेशिस्त वाहनचालकांचा कहर! कारवाईचा वेग वाढला, मात्र, बेशिस्ती सुरूच; पाच वर्षात तब्बल…

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:52 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे शहरातील वाहतूकीला शिस्त लावण्यासोबतच बेशिस्तांना चाप लावण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून सातत्याने प्रयत्न होत असताना बेशिस्तांची संख्या मात्र, कमी होत नसल्याचे वास्तव आकडेवारीतून समोर आले आहे.

बेशिस्त वाहनचालकांचा कहर! कारवाईचा वेग वाढला, मात्र, बेशिस्ती सुरूच; पाच वर्षात तब्बल...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे/अक्षय फाटक : पुणे शहरातील वाहतूकीला शिस्त लावण्यासोबतच बेशिस्तांना चाप लावण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून सातत्याने प्रयत्न होत असताना बेशिस्तांची संख्या मात्र, कमी होत नसल्याचे वास्तव आकडेवारीतून समोर आले आहे. या कारवाईत सर्वाधिक कारवाई वन-वे तसेच नो-एंट्रीचे उल्लघंन करणाऱ्यांची असून, पोलिसांनी प्रमुख दहा प्रकारात कारवाई केली आहे. केवळ ६ महिन्यात शहरातील तब्बल ५ लाख ८९ हजार २६४ वाहनचालकांवर कारवाई केली आहे. तर, गेल्या ५ वर्षांत २० लाख १३ हजार ९३९ वाहनचालकांवर कारवाई केली आहे.

 

पुणे शहरातील वाहतूकीला शिस्त लावण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. जनजागृतीसोबतच विशेष मोहिम देखील राबविल्या जात आहेत. दुसरीकडे बेशिस्त वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाईचा वेग वाढविला आहे. मात्र, तरीही बेशिस्तांची संख्या कमी होत नसल्याचे दिसत आहे. प्रामुख्याने पोलिसांकडून शहरात हेल्मेट, ट्रिपल सीट, ड्रंक अँड ड्राइव्ह, मॉडिफाईड सायलेंसर, राँग साईड ड्रायव्हिंग आणि सिग्नल जंपिंगविरोधात कारवाई सुरू आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईचा वेग वाढवला आहे. परंतु, वाहनसंख्येबरोबरच वाहतूक शिस्तीचा अभाव कायम असल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे अपघाताची संख्याही वाढत असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यातही अहिल्यानगर व सोलापूर महामार्गावर अपघात वाढल्याचे दिसून आले आहे.

सर्वाधिक कारवाई वन-वे आणि नो-एंट्रीचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर झाली असून, अशा १० लाख ५७ हजार ९४४ प्रकरणांची नोंद आहे. त्यानंतर सिग्नल तोडण्याच्या ४ लाख ५ हजार १४६ घटना आढळून आल्या. ट्रिपल सीट प्रवास करणाऱ्या २ लाख १ हजार ३९३, तर मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणाऱ्या १ लाख ४ हजार ७७३ चालकांवर कारवाई करण्यात आली.

याशिवाय राँग साईडने वाहन चालविण्याच्या १ लाख ४ हजार ७६३, काळ्या फिल्मच्या काचा लावण्याच्या ६५ हजार ३७४, मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालविण्याच्या १९ हजार ६२, धोकादायक वाहन चालविण्याच्या २२ हजार ४८४, फुटपाथवर वाहन चालविण्याच्या २१ हजार २६६ आणि फुटपाथवर पार्किंग करण्याच्या ११ हजार १२ प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : समृद्धी महामार्गावर काळाचा कहर! टेम्पोच्या धडकेनंतर कार पेटली, पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

पाच वर्षांतील प्रमुख कारवाई

नियमभंग कारवाई ५ वर्षातील आकडेवारी
नो-एंट्री / वन-वे उल्लंघन ३४६३०० १०,५७,९४४
सिग्नल तोडणे ९२०५५ ४,०५,१४६
ट्रिपल सीट ५९६१२ २,०१,३९३
मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे २५३१३ १,०४,७७३
राँग साईड ड्रायव्हिंग १८२८० १,०४,७६३
काळ्या फिल्मच्या काचा २०४९३ ६५,३७४
धोकादायक वाहन चालविणे ६९१५ २२,४८४
फुटपाथवर वाहन चालविणे ७५५९ २१,२६६
मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालविणे ६७९० १९,०६२
फुटपाथवर पार्किंग ५९४७ ११,०१२
एकूण कारवाई २०,१३,९३९

नेमकी कारवाईत वाढ का?

नो-एंट्री आणि वन-वे उल्लंघन हे सर्वाधिक गंभीर आव्हान असून एकूण कारवाईंपैकी निम्म्याहून अधिक प्रकरणे या प्रकारातील आहेत. सिग्नल जंपिंग अजूनही मोठ्या प्रमाणात सुरू असून अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख उल्लंघनांमध्ये त्याचा समावेश आहे. ट्रिपल सीट आणि मोबाईलवर बोलत वाहन चालविण्याचे प्रकार सरास होत आहेत. पोलिसांच्या विशेष मोहिमा आणि ई-चलन प्रणालीमुळे कारवाई वाढली; मात्र वाहतूक शिस्तीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.

Web Title: Police are taking action against motorists driving indisciplinedly in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 11:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रवींद्र धंगेकर पत्नीसह नॉट रिचेबल? खलील शेख आत्महत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल
1

रवींद्र धंगेकर पत्नीसह नॉट रिचेबल? खलील शेख आत्महत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल

मलम कागदावर, औषध रिकाम्या बाटल्यांमध्ये; FDA च्या तापासातून दवाखान्यांतील धक्कादायक प्रकार उघड
2

मलम कागदावर, औषध रिकाम्या बाटल्यांमध्ये; FDA च्या तापासातून दवाखान्यांतील धक्कादायक प्रकार उघड

Cultural News: ग्रामीण साहित्याला शहरातील वाचकांचा वाढता प्रतिसाद; पुण्यात नव्या वाचकवर्गाची निर्मिती
3

Cultural News: ग्रामीण साहित्याला शहरातील वाचकांचा वाढता प्रतिसाद; पुण्यात नव्या वाचकवर्गाची निर्मिती

2030 पर्यंत पुणे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा, 950 कोटींच्या प्रकल्पांना गती
4

2030 पर्यंत पुणे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा, 950 कोटींच्या प्रकल्पांना गती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बेशिस्त वाहनचालकांचा कहर! कारवाईचा वेग वाढला, मात्र, बेशिस्ती सुरूच; पाच वर्षात तब्बल…

बेशिस्त वाहनचालकांचा कहर! कारवाईचा वेग वाढला, मात्र, बेशिस्ती सुरूच; पाच वर्षात तब्बल…

Jul 20, 2026 | 11:52 AM
Ashadhi Wari 2026 : वारकऱ्यांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हसवडमध्ये प्रतिपादन

Ashadhi Wari 2026 : वारकऱ्यांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हसवडमध्ये प्रतिपादन

Jul 20, 2026 | 11:49 AM
Shabana Azmi: जंतर मंतरवर पोहोचल्या शबाना आझमी, अभिजीत दिपके यांना दिला धीर; विद्यार्थ्यांशी साधला भावनिक संवाद

Shabana Azmi: जंतर मंतरवर पोहोचल्या शबाना आझमी, अभिजीत दिपके यांना दिला धीर; विद्यार्थ्यांशी साधला भावनिक संवाद

Jul 20, 2026 | 11:46 AM
अनोख्या AI बटणासह नव्या Honor स्मार्टफोनची एंट्री! पावरफुल बॅटरी अन् दमदार फीचर्सने सुसज्ज… किंमत खिशाला परवडणारी

अनोख्या AI बटणासह नव्या Honor स्मार्टफोनची एंट्री! पावरफुल बॅटरी अन् दमदार फीचर्सने सुसज्ज… किंमत खिशाला परवडणारी

Jul 20, 2026 | 11:46 AM
Shivlilamrut Adhyay 8: शिवलीलामृताचा आठवा अध्याय का वाचावा? जाणून घ्या पारायणाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Shivlilamrut Adhyay 8: शिवलीलामृताचा आठवा अध्याय का वाचावा? जाणून घ्या पारायणाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Jul 20, 2026 | 11:40 AM
Kalyan Crime: प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!

Kalyan Crime: प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!

Jul 20, 2026 | 11:40 AM
CJP Parliament March LIVE:  लाठीचार्जाच्या आरोपांवर दिल्ली पोलिसांचे स्पष्टीकरण

CJP Parliament March LIVE:  लाठीचार्जाच्या आरोपांवर दिल्ली पोलिसांचे स्पष्टीकरण

Jul 20, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा