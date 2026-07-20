CJP Parliament March LIVE:  लाठीचार्जाच्या आरोपांवर दिल्ली पोलिसांचे स्पष्टीकरण

CJP Parliament March LIVE: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी‘ने सोमवारी (२० जुलै) संसद मोर्चाचे आयोजन केले. मात्र, मोर्चाला सुरुवात होताच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. आंदोलकांची गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला. तथापि, दिल्ली पोलिसांनी हे आरोप फेटाळून लावत कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलेले नसल्याचे तसेच हिंसाचार झाल्याच्या बातम्याही चुकीच्या असल्याचे स्पष्ट केले.
जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आणि संसद मोर्चाच्या वेळी काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या व्हिडिओंमध्ये रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) चे जवान आंदोलकांवर लाठीचार्ज करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत निवेदन जारी करत आपण संपूर्ण परिस्थिती अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने हाताळत असल्याचे सांगितले. काही माध्यमांमध्ये जंतर-मंतर येथे दिल्ली पोलिसांकडून हिंसाचार करण्यात आल्याच्या किंवा आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या घटना घडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र, अशा कोणत्याही घटना घडलेल्या नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
दिल्ली पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये नागरिकांना अफवा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, तसेच जंतर-मंतर परिसरात शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.