Shabana Azmi: जंतर मंतरवर पोहोचल्या शबाना आझमी, अभिजीत दिपके यांना दिला धीर; विद्यार्थ्यांशी साधला भावनिक संवाद

या आंदोलनस्थळावरील व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत, ज्यामध्ये शबाना आझमी त्यांच्या भेटीदरम्यान अभिजीत दीपके यांच्याशी संवाद साधताना आणि हस्तांदोलन करताना दिसत आहेत. त्या इतर आंदोलकांनाही भेटल्या. सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी २८ जूनपासून अनिश्चित काळासाठी उपोषणावर असलेले सोनम वांगचुक यांना त्यांनी जाहीरपणे पाठिंबा दिल्यानंतर काही दिवसांनी ही भेट झाली आहे.
Shabana Azmi has arrived at Jantar Mantar in solidarity with the protesters demanding accountability from the govt. @AzmiShabana @abhijeet_dipke pic.twitter.com/OMUwfHyggJ — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 19, 2026
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शबाना आझमी यांनी इन्स्टाग्रामवर वांगचुक यांचा एक फोटो शेअर केला आणि त्यांना न्यायासाठीचा लढा सुरू ठेवताना आपल्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी लिहिले, “प्रिय सोनम वांगचुक, आपल्या देशाला तुमच्यासारख्या व्यक्तीची नितांत गरज आहे. तुम्ही अन्यायाच्या विरोधात आणि सत्याच्या बाजूने उभ्या राहता. आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान आहे.”
शबाना यांनी विद्यार्थ्यांना दिला धीर
शबाना आझमी यांनी तेथील विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. काही विद्यार्थी उपोषणाच्या ठिकाणी जमिनीवर झोपले होते; अभिनेत्री त्यांच्याकडे गेल्या, त्यांनी त्यांच्या हातांचे चुंबन घेतले आणि त्यांचे सांत्वन केले.
दरम्यान शबाना आझमींचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्या म्हणतात, ”जेव्हा पाणी डोक्यावरून जातं तेव्हाच मी बोलते. प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टीबद्दल मी मत व्यक्त करत नाही. मी आणि जावेद साहेबांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. की तुम्ही यावर काहीतरी प्रतिक्रिया द्या. “तुम्ही या आंदोलकांचं म्हणणं तरी ऐकून घ्या. दोन दिवसांत आम्ही उत्तर देऊ, असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. पण, इतक्या दिवसांनंतरही काहीच उत्तर मिळालेलं नाही. म्हणून मी आज इथे आली आहे.”
Thank you @AzmiShabana ma’am for your support, solidarity and love.. pic.twitter.com/d67vj2LGYS — Neha (@neha_aisa) July 19, 2026
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अभिजीत दीपके यांचा पोलिसांवर आरोप
दरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर टीका केली असून, वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून जबरदस्तीने हटवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. वृत्तानुसार, त्यांनी या कारवाईला “मोठी चूक” म्हटले असून, सोनम वांगचुक यांचे अपहरण केल्याचा आरोप पोलिसांवर केला आहे.
शबाना यापूर्वी मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठीच्या मोहिमांसह अनेक सार्वजनिक आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. जंतर मंतर येथील आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आयोजित केले होते, जी नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेवर कारवाईची मागणी करत आहे.