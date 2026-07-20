सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ashadhi Wari 2026 : वारकऱ्यांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हसवडमध्ये प्रतिपादन

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

आषाढी वारीनिमित्त म्हसवड येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इंचगिरी पांडुरंग महाराज रसाळ सांप्रदायाच्या दिंडीला भेट देत वारकऱ्यांच्या सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला. "वारकऱ्यांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा" असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

वारकऱ्यांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हसवडमध्ये प्रतिपादन

वारकऱ्यांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हसवडमध्ये प्रतिपादन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे जाणाऱ्या दिंड्यांना एकनाथ शिंदे यांची सदिच्छा भेट
  • म्हसवड येथे इंचगिरी दिंडीला शिंदे यांची भेट
  • वारकऱ्यांच्या सोयी-सुविधांचा घेतला आढावा
म्हसवड : पंढरीच्या पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या आषाढी वारीमधील लाखो वारकऱ्यांची सेवा हीच खरी पांडुरंगाची सेवा असल्याचे प्रतिपादन शिवसेनेचे मुख्य नेते व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे यांनी म्हसवड तालुका माण येथे केले. आषाढी वारी सोहळ्याच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे येणाऱ्या विविध दिंड्यामधील वारकऱ्यांच्या सोयी सुविधा बाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, शिवसेनेचे मुख्य नेते नामदार एकनाथजी शिंदे यांनी म्हसवड येथे इंचगिरी पांडुरंग महाराज रसाळ सांप्रदायाच्या पायी दिंडीला चांदणी चौक म्हसवड येथे भेट देऊन महाराजांचे आशीर्वाद घेतले.

पंढरपूर सातारा मार्गावरील विविध दिंड्या व त्यामधील वारकऱ्यांच्या सोई सुविधेचा आढावा घेण्यासाठी नामदार एकनाथ शिंदे यांचा धावता दौरा आयोजित केला होता. म्हसवड चांदणी चौक येथे लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या इंचगिरी सांप्रदायाच्या पांडुरंग रसाळ महाराज यांच्या नेतृत्वाखालील दिंडीला नामदार एकनाथ शिंदे यांनी सदिच्छा भेट घेऊन महाराजांचे दर्शन घेतले. यावेळी शिवसेना शेतकरी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर, रसाळ महाराज दिंडीतील पदाधिकारी वारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Maharashtra News: ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ आषाढी वारीतील ३.८३ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा

यावेळी बोलताना नामदार एकनाथ शिंदे म्हणाले मी पांडुरंगाचा भक्त आहे. इंचगिरी रसाळ महाराज संप्रदाय दिंडीला खूप मोठा वारसा आहे. मठाधिपती पांडुरंग महाराज रसाळ यांनी महाराजांचा वसा आणि वारसा अनेक वर्षापासून जपला आहे. हा वारसा ह भ प तुकाराम महाराज रसाळ व ह भ प दिनेश भैय्या रसाळ यांनी ताकतीने पुढे चालवावा व पांडुरंगाने त्यांना शक्ती द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या निमित्ताने एकनाथ शिंदे यांनी स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या भावनिक व आध्यात्मिक आठवणीचे स्मरण केले.

पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात अध्यात्म, पांडुरंगावरील श्रद्धा अत्यंत महत्त्वाची आहे. 24 तासाच्या कामकाजातील ताणतणाव दूर करण्यासाठी परमेशरावरील श्रद्धा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आणि हीच श्रद्धा आषाढी वारीतील विविध दिंडी मधून येणाऱ्या लाखो भाविकां कडून व्यक्त होत आहे. मी स्वतःला नेता किंवा पुढारी मानत नाही. खऱ्या अर्थाने मी तुमचा सेवक आहे आणि ही संधी मला पांडुरंगाने दिलेली आहे. कायम तुमच्या ऋणात राहणे , तुम्हाला सहकार्य करणे हे माझे कर्तव्य असल्याचे भावनिक उदगार शिंदे यांनी काढले.

या धावत्या दौऱ्याच्या निमित्ताने नामदार शिंदे यांनी प्रशासनातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या आरोग्यविषयक सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, तसेच निवास व्यवस्था इत्यादी बाबत आढावा घेतला. या निमित्ताने दिंडी मालक, व्यवस्थापक व वारकऱ्याशी संवाद साधून तुमच्या प्रत्येक अडचणीत मी सक्रिय व दक्ष असल्याची हमी त्यांनी दिली. तसेच वारकरी व गुरु भक्तांना मोलाचे मार्गदर्शन केले. इंचगिरी रसाळ दिंडी तर्फे शंकर महाराज रसाळ यांनी एकनाथ शिंदे यांचा पुष्पहार देऊन सन्मान केला. ह भ प दिनेश भैय्या रसाळ म्हणाले हल्लीच्या लोकशाहीतील विष्णूचा अवतार म्हणजे आपले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होय. पंढरीचा पांडुरंग शिंदे साहेबांच्या पाठीशी असून त्यांचे आगामी राजकीय भविष्य उज्वल असल्याचे दिनेश भैय्या यांनी स्पष्ट केले. “मी वारकऱ्यांचा सेवक आहे. दिंडी व्यवस्थापना संदर्भातील तुमची कोणतीही अडचण सांगा. करतो, बघतो म्हणणारा मी पुढारी नाही. चांगल्या कामासाठी नो रीजन,ऑन दि स्पॉट डिसिजन ही माझी कामाची पद्धत आहे. एकदा या, भेट आणि पहा असे सांगून दिंडीच्या अडचणी बाबत समक्ष भेटण्याचे आश्वासन त्यांनी रसाळ संप्रदायांना दिले”.

Ashadhi Wari 2026: वारीत पाय लागल्यानंतर ‘माऊली, चला पुढे’ का म्हणतात? जाणून घ्या वारकरी परंपरेचे तत्त्वज्ञान

Web Title: Eknath shinde visits warkari dindi mhaswad ashadhi wari pandharpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra News: ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ आषाढी वारीतील ३.८३ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा
1

Maharashtra News: ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ आषाढी वारीतील ३.८३ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!
2

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Ashadhi Wari 2026: वारीत पाय लागल्यानंतर ‘माऊली, चला पुढे’ का म्हणतात? जाणून घ्या वारकरी परंपरेचे तत्त्वज्ञान
3

Ashadhi Wari 2026: वारीत पाय लागल्यानंतर ‘माऊली, चला पुढे’ का म्हणतात? जाणून घ्या वारकरी परंपरेचे तत्त्वज्ञान

पंढरीच्या वारीत यंदा ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एंट्री! मोबाईल प्रयोगशाळा; संशयित अन्नपदार्थांचा २४ तासांत निकाल, कारवाईही तत्काळ
4

पंढरीच्या वारीत यंदा ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एंट्री! मोबाईल प्रयोगशाळा; संशयित अन्नपदार्थांचा २४ तासांत निकाल, कारवाईही तत्काळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘गोल मशीन’ एम्बाप्पे! ट्रॉफी हुकली, पण सलग दुसऱ्यांदा जिंकला FIFA वर्ल्ड कपचा गोल्डन बूट

‘गोल मशीन’ एम्बाप्पे! ट्रॉफी हुकली, पण सलग दुसऱ्यांदा जिंकला FIFA वर्ल्ड कपचा गोल्डन बूट

Jul 20, 2026 | 02:29 PM
एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?

एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?

Jul 20, 2026 | 02:27 PM
पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

Jul 20, 2026 | 02:21 PM
Marathi Serial: ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये अलौकिक गुरुलीला! कावेरीला शिर्डीत साईबाबांच्या रूपात होणार स्वामींचे दिव्य दर्शन

Marathi Serial: ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये अलौकिक गुरुलीला! कावेरीला शिर्डीत साईबाबांच्या रूपात होणार स्वामींचे दिव्य दर्शन

Jul 20, 2026 | 02:17 PM
विश्वविजेत्या Spain वर पैशांचा पाऊस! Fifa World Cup जिंकताच तब्बल 480 कोटींचे बक्षिस अन्…

विश्वविजेत्या Spain वर पैशांचा पाऊस! Fifa World Cup जिंकताच तब्बल 480 कोटींचे बक्षिस अन्…

Jul 20, 2026 | 02:16 PM
Sonam Wangchuk: लढा थांबणार नाही! सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालय प्रशासनाला पत्र; म्हणाले – ‘संसद मार्चमध्ये जायचे आहे, मला…’

Sonam Wangchuk: लढा थांबणार नाही! सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालय प्रशासनाला पत्र; म्हणाले – ‘संसद मार्चमध्ये जायचे आहे, मला…’

Jul 20, 2026 | 02:13 PM
कोट्यवधींच्या व्हीएमडी स्क्रीन धूळ खात, देखभालीसाठी निधीच नाही; महापालिका प्रशासनाची कबुली

कोट्यवधींच्या व्हीएमडी स्क्रीन धूळ खात, देखभालीसाठी निधीच नाही; महापालिका प्रशासनाची कबुली

Jul 20, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा