रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Police Have Solved The Murder Of A Young Man In The Gandheli Area

12 दिवस, 25 कॅमेरे अन् हाती लागला आरोपी; शेवटच्या फोन कॉलने उलगडले तरुणाच्या खुनाचे गूढ

Updated On: Jul 26, 2026 | 01:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

बीड बायपासलगत गांधेली शिवारात १५ जुलै रोजी झुडपात कुजलेल्या अवस्थेत सापडलेल्या तरुणाच्या खुनाचे गूढ गुन्हे शाखेने उलगडले आहे. कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना मृताच्या शेवटच्या फोन कॉलचा धागा पकडत पोलिसांनी तपास पुढे नेला.

12 दिवस, 25 कॅमेरे अन् हाती लागला आरोपी; शेवटच्या फोन कॉलने उलगडले तरुणाच्या खुनाचे गूढ

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : बीड बायपासलगत गांधेली शिवारात १५ जुलै रोजी झुडपात कुजलेल्या अवस्थेत सापडलेल्या तरुणाच्या खुनाचे गूढ गुन्हे शाखेने उलगडले आहे. कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना मृताच्या शेवटच्या फोन कॉलचा धागा पकडत पोलिसांनी तपास पुढे नेला. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि चौकशीच्या आधारे रिक्षाचालक शेख अनीस शेख अनीब (२६, रा. जुलेखा नगर, देवळाई) याला अटक केली आहे. गोरख अर्जुन राऊत (३५, रा. गेवराई, जि. बीड) याचा आईवरून शिवीगाळ झाल्याच्या वादातून खून केल्याची कबुली आरोपीने दिली.

 

गोरखचा मृतदेह फाट्याजवळील झुडपात अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेत आढळला होता. शवविच्छेदन अहवालात डोक्यावर गंभीर आघात झाल्याने मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एमआयडीसी सिडको गांधेली पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनास्थळी आरोपीबाबत कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नव्हता. तपासादरम्यान गोरखने कुटुंबीयांशी शेवटचा संपर्क अनोळखी व्यक्तीच्या मोबाइलवरून साधल्याचे निष्पन्न झाले. त्या माहितीवरून तपासाची दिशा निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर विविध ठिकाणांवरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना यश आले.

१२ दिवस, २५ कॅमेरे; अन हाती लागला आरोपी

घटनास्थळी कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसल्याने तपास पूर्णपणे तांत्रिक विश्लेषणावर आधारित होता. देवळाई चौक, झाल्टा फाटा, केंब्रिज चौक आणि परिसरातील २५ हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तब्बल १२ दिवस तपासल्यानंतरच मयत रिक्षात बसल्याचे दृश्य पोलिसांच्या हाती लागले. त्यानंतर आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

हे सुद्धा वाचा : कला शिक्षक भरतीवरून राज्यात तीव्र संताप; शासनाच्या तुटपुंज्या जागांवरून निलेश लंके अन् हेरंब कुलकर्णी आक्रमक

अनोळखीची भेट ठरली जीवघेणी

गोरख आणि आरोपीची यापूर्वी कोणतीही ओळख नव्हती. झाल्टा फाट्यावर योगायोगाने दोघांची भेट झाली. त्यानंतर एकत्र मद्यपान करताना झालेल्या किरकोळ वादाने हिंसक रूप घेतले आणि काही क्षणांतच त्याचे पर्यवसान खुनात झाले. मृतदेह अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने घटनास्थळावरून फारसे फॉरेन्सिक पुरावे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना संपूर्ण तपास डिजिटल पुरावे, कॉल डिटेल्स आणि सीसीटीव्ही विश्लेषणाच्या आधारे करावा लागला.

हे सुद्धा वाचा : धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सचिन सावंत यांची प्रतिक्रीया, म्हणाले; सरकारने आधीच ऐकले असते तर…

Web Title: The police have solved the murder of a young man in the gandheli area

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 01:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१३ दिवसांच्या चिमुकलीची वडिलांकडून हत्या; पाण्याच्या टाकीत फेकून संपवलं, आईच्या तक्रारीवर आरोपीला अटक
1

१३ दिवसांच्या चिमुकलीची वडिलांकडून हत्या; पाण्याच्या टाकीत फेकून संपवलं, आईच्या तक्रारीवर आरोपीला अटक

कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश
2

कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दोघांना पकडले
3

हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दोघांना पकडले

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं
4

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
12 दिवस, 25 कॅमेरे अन् हाती लागला आरोपी; शेवटच्या फोन कॉलने उलगडले तरुणाच्या खुनाचे गूढ

12 दिवस, 25 कॅमेरे अन् हाती लागला आरोपी; शेवटच्या फोन कॉलने उलगडले तरुणाच्या खुनाचे गूढ

Jul 26, 2026 | 01:17 PM
तांत्रिक निकष रद्द करा; पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच 1068 कोटींचा विमा द्या; मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार कैलास पाटील यांची मागणी

तांत्रिक निकष रद्द करा; पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच 1068 कोटींचा विमा द्या; मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार कैलास पाटील यांची मागणी

Jul 26, 2026 | 01:09 PM
Nashik Crime: आषाढीला फराळ वाटप करून घरी निघाले अन्…; जमिनीच्या वादातून 65 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू

Nashik Crime: आषाढीला फराळ वाटप करून घरी निघाले अन्…; जमिनीच्या वादातून 65 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू

Jul 26, 2026 | 01:08 PM
IND vs ZIM: तिसऱ्या टी20साठी भारताच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत

IND vs ZIM: तिसऱ्या टी20साठी भारताच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत

Jul 26, 2026 | 01:08 PM
Raigad News: पेणच्या बळीराजाला दिलासा; महापुरानंतर पावसाची साथ, भातशेतीत पुन्हा आशेचा अंकुर

Raigad News: पेणच्या बळीराजाला दिलासा; महापुरानंतर पावसाची साथ, भातशेतीत पुन्हा आशेचा अंकुर

Jul 26, 2026 | 01:07 PM
कला शिक्षक भरतीवरून राज्यात तीव्र संताप; शासनाच्या तुटपुंज्या जागांवरून निलेश लंके अन् हेरंब कुलकर्णी आक्रमक

कला शिक्षक भरतीवरून राज्यात तीव्र संताप; शासनाच्या तुटपुंज्या जागांवरून निलेश लंके अन् हेरंब कुलकर्णी आक्रमक

Jul 26, 2026 | 12:57 PM
आंदोलन संपताच दिल्ली मेट्रोची मोठी घोषणा; 3 स्थानके पुन्हा सुरू, 15 अद्याप बंद

आंदोलन संपताच दिल्ली मेट्रोची मोठी घोषणा; 3 स्थानके पुन्हा सुरू, 15 अद्याप बंद

Jul 26, 2026 | 12:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा