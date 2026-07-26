12 दिवस, 25 कॅमेरे अन् हाती लागला आरोपी; शेवटच्या फोन कॉलने उलगडले तरुणाच्या खुनाचे गूढ

छत्रपती संभाजीनगर : बीड बायपासलगत गांधेली शिवारात १५ जुलै रोजी झुडपात कुजलेल्या अवस्थेत सापडलेल्या तरुणाच्या खुनाचे गूढ गुन्हे शाखेने उलगडले आहे. कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना मृताच्या शेवटच्या फोन कॉलचा धागा पकडत पोलिसांनी तपास पुढे नेला. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि चौकशीच्या आधारे रिक्षाचालक शेख अनीस शेख अनीब (२६, रा. जुलेखा नगर, देवळाई) याला अटक केली आहे. गोरख अर्जुन राऊत (३५, रा. गेवराई, जि. बीड) याचा आईवरून शिवीगाळ झाल्याच्या वादातून खून केल्याची कबुली आरोपीने दिली.
गोरखचा मृतदेह फाट्याजवळील झुडपात अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेत आढळला होता. शवविच्छेदन अहवालात डोक्यावर गंभीर आघात झाल्याने मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एमआयडीसी सिडको गांधेली पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनास्थळी आरोपीबाबत कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नव्हता. तपासादरम्यान गोरखने कुटुंबीयांशी शेवटचा संपर्क अनोळखी व्यक्तीच्या मोबाइलवरून साधल्याचे निष्पन्न झाले. त्या माहितीवरून तपासाची दिशा निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर विविध ठिकाणांवरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना यश आले.
१२ दिवस, २५ कॅमेरे; अन हाती लागला आरोपी
घटनास्थळी कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसल्याने तपास पूर्णपणे तांत्रिक विश्लेषणावर आधारित होता. देवळाई चौक, झाल्टा फाटा, केंब्रिज चौक आणि परिसरातील २५ हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तब्बल १२ दिवस तपासल्यानंतरच मयत रिक्षात बसल्याचे दृश्य पोलिसांच्या हाती लागले. त्यानंतर आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
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अनोळखीची भेट ठरली जीवघेणी
गोरख आणि आरोपीची यापूर्वी कोणतीही ओळख नव्हती. झाल्टा फाट्यावर योगायोगाने दोघांची भेट झाली. त्यानंतर एकत्र मद्यपान करताना झालेल्या किरकोळ वादाने हिंसक रूप घेतले आणि काही क्षणांतच त्याचे पर्यवसान खुनात झाले. मृतदेह अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने घटनास्थळावरून फारसे फॉरेन्सिक पुरावे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना संपूर्ण तपास डिजिटल पुरावे, कॉल डिटेल्स आणि सीसीटीव्ही विश्लेषणाच्या आधारे करावा लागला.
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