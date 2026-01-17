Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह
मालकाने विश्वास ठेवला आणि…
कसबा पेठ मध्ये सोन्याच्या दुकानात एक कामगार काम करत होता. हा गुन्हा करत असताना मालक बाहेर गेला होता. त्याने लाकडी ड्रॉवर मध्ये जवळपास १२ लाख रुपयांचा सोने ठेवले होत. मात्र त्या नंतर त्याने सोन घेतल आणि तो माल घेवून फरार झाला. मालक जेव्हा दुकानात आला तेव्हा त्याला ना कामगार आढळला ना सोने चोरी झाल्याच लक्षात येता मालकाने लगेच पुण्यातील पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार नोंदवली आहे.
कामगाराचा शोध सुरू १२ लाखाला घातला गंडा
जवळपास त्याने १२ लाख ८४ हजार ५०० रुपये किमतीच सोने त्याने लंपास केल आहे. यातील फिर्यादी याच्याकडे तो अनेक दिवसांपासून कामाला होता. मात्र दुकानातील सीसीटीव्हीच्या आधारे आता त्याचा शोध सुरू झाला आहे. कामगाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील कामगार आरोपी हा फरार झाला आहे. त्याचा सध्या पोलीस शोध घेत आहेत. त्याचा फ़ोन सध्या बंद येत असल्याने लोकेशन शोधण्यात येत आहे.
Ans: पुण्यातील रविवार पेठ / कसबा पेठ परिसरात.
Ans: सुमारे 12 लाख 84 हजार 500 रुपयांचे सोने.
Ans: आरोपी फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.