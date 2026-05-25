Nashik Crime: नाशिकमध्ये जमीन वादातून थरार! दोन महिलांना ट्रॅक्टरखाली चिरडल्याचा आरोप

Updated On: May 25, 2026 | 09:23 AM IST
सारांश

नाशिकच्या पिंपळगाव बसवंत येथे जमीन वादातून दोन महिलांना ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. न्यायालयीन वाद सुरू असलेल्या जमिनीवर नांगरणी करताना हा प्रकार घडला. जखमी महिलांवर उपचार सुरू असून घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

  • जमीन वादातून दोन महिलांना ट्रॅक्टरची धडक बसल्याचा आरोप.
  • जखमी महिलांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
  • घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेतीच्या वादातून दोन महिलांना ट्रॅक्टर खाली चिरडल्याची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. वादग्रस्त जमिनीवर नांगरणी सुरू असताना आणि न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना शेतात दोनही बाजूंमध्ये वाद झाला. जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या महिलांना ट्रॅक्टरची धडक बसल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. घडलेली घटना नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंतमध्ये घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील जखमी झालेल्या महिलांची नावे रश्मी अजय गोसावी आणि सुवर्णा सुभाष गोसावी असे आहे. त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत परिसरात भावबंदकीच्या जमीन वादातून ही घटना घडली. न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या जमिनीवर जबरदस्तीने शेती नांगरण्याचा प्रयत्न करत होता. यावेळी याला महिलांनी विरोध केला तेव्हा त्यांच्यात वाद झाला. तेव्हा महिलांसह कुटुंबीयांना ट्रॅक्टर खाली शिरडून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत दोन महिला जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

न्यायालयाच्या आदेश असतानाही जबरदस्तीने जमिनी प्रवेश केल्याचा आरोप होत असताना पोलिसांनी सौम्य गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप नातेवाईकांकडून करण्यात येत आहे. याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. घडलेल्या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

नाशिक इथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून एकाने आपल्या पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना नाशिक मधील देवळा तालुक्यात तील भऊर फाटा परिसरात घडली. छाया ज्ञानेश्वर जाधव असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. आरोपीला ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या घटनेतील आरोपीचे नाव श्याम आनंदास माळी (राहणार धोंडाबे, तालुका चांदवड) असे आहे. श्याम माळी आणि त्याची पत्नी माया यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाद सुरू होते. दारूच्या व्यसनासाठी तो पत्नीकडून पैसे घेत होता. त्यासाठी तिचा वारंवार छळ देखील करत होता. या छळाला आणि मारहाणीला कंटाळून माया माहेरी गेली होती.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे घडली.

  • Que: जखमी महिलांची नावे काय आहेत?

    Ans: रश्मी अजय गोसावी आणि सुवर्णा सुभाष गोसावी अशी त्यांची नावे आहेत.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: संबंधितांविरोधात पिंपळगाव बसवंत पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

