Solapur Crime: धक्कादायक! अत्याचारपीडित तरुणीचा मृत्यू, नातेवाईकांचा पोलिस ठाण्यात संताप

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?
काय नेमकं प्रकरण?
मृत तरुणी इंदापूर येथे इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत होती. पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोली येथे पीडित मुलीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध गावातल्याच एका तरुणाने अत्याचार केला. याबाबत कर्कम पोलीस ठाण्यात 11 एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र यामध्ये आरोपीला अटक होत नव्हती. पीडित तरुणांनी नैराश्य आणि न्याय मिळत नसल्याच्या कारणातून टोकाचा निर्णय घेतला. पीडित तरुणीने ऍसिट पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अत्याच्यानंतर आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला या पीडितेवर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचार होत नसताना डॉक्टरांनी पिडीतील घरी पाठवले आणि याच काळात पीडित तरुणीचा मृत्यू झाला.
मृत मुलीला वडील नसल्याने सांभाळ तिच्या आईने कष्ट करून केला होता. प्रीत मुलीच्या नातेवाईकांनी तिचा मृतदेह थेट पोलीस ठाण्यात आलेला आणि आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. जवळपास दोन तासाहून अधिक काळ रात्री मृतदेह करकम पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आला होता.
या प्रकरणाची पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपासानुसार अधिकची कलमे गुन्ह्यात वाढवली जातील असे आश्वासन दिले. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. या मुलीवर अत्याचार करणारा नराधम हा तिच्या नात्यातीलच एक विवाहित होता. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
