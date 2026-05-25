Solapur Crime: धक्कादायक! अत्याचारपीडित तरुणीचा मृत्यू, नातेवाईकांचा पोलिस ठाण्यात संताप

Updated On: May 25, 2026 | 12:43 PM IST
सारांश

पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोली येथील इंजिनिअरिंग विद्यार्थिनीवर गावातीलच विवाहित तरुणाने अत्याचार केल्याचा आरोप होता. गुन्हा दाखल होऊनही आरोपीला अटक न झाल्याने नैराश्यात गेलेल्या तरुणीने ॲसिड पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • अत्याचारप्रकरणी 11 एप्रिलला करकम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
  • आरोपीला अटक न झाल्याने पीडित तरुणी नैराश्यात गेली होती.
  • मृत्यूनंतर नातेवाईकांनी मृतदेह पोलीस ठाण्यात आणून आंदोलन केले.
सोलापूर: पंढरपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मुलीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध गावातील तरुणांनी अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी 11 एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र आरोपीला अटक होत नव्हती. याच नैराश्यातून आणि न्याय मिळत नसल्याच्या कारणातून पीडित मुलीने आत्महत्या केली.

काय नेमकं प्रकरण?

मृत तरुणी इंदापूर येथे इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत होती. पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोली येथे पीडित मुलीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध गावातल्याच एका तरुणाने अत्याचार केला. याबाबत कर्कम पोलीस ठाण्यात 11 एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र यामध्ये आरोपीला अटक होत नव्हती. पीडित तरुणांनी नैराश्य आणि न्याय मिळत नसल्याच्या कारणातून टोकाचा निर्णय घेतला. पीडित तरुणीने ऍसिट पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अत्याच्यानंतर आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला या पीडितेवर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचार होत नसताना डॉक्टरांनी पिडीतील घरी पाठवले आणि याच काळात पीडित तरुणीचा मृत्यू झाला.

मृत मुलीला वडील नसल्याने सांभाळ तिच्या आईने कष्ट करून केला होता. प्रीत मुलीच्या नातेवाईकांनी तिचा मृतदेह थेट पोलीस ठाण्यात आलेला आणि आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. जवळपास दोन तासाहून अधिक काळ रात्री मृतदेह करकम पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आला होता.

या प्रकरणाची पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपासानुसार अधिकची कलमे गुन्ह्यात वाढवली जातील असे आश्वासन दिले. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. या मुलीवर अत्याचार करणारा नराधम हा तिच्या नात्यातीलच एक विवाहित होता. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित मुलगी कोणत्या ठिकाणची होती?

    Ans: ती पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोली गावातील होती.

  • Que: तरुणीने टोकाचे पाऊल का उचलले?

    Ans: आरोपीला अटक न होणे आणि न्याय मिळत नसल्याच्या नैराश्यातून तिने ॲसिड पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

  • Que: नातेवाईकांनी काय मागणी केली?

    Ans: आरोपीला तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

Published On: May 25, 2026 | 12:43 PM

